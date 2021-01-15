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Індійський гороскоп: трьом знакам Зодіаку пощастить у коханні і грошах в 2021 році
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Індійський гороскоп на 2021 рік Бика заснований на медичному колесі. На відміну від західного гороскопа, зорі й планети не використовують для такої інтерпретації: фундаментом для астропрогнозу в цьому випадку є природа.
Згідно з індійським гороскопом, 2021 рік принесе особливу удачу трьом знакам Зодіаку.
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Однак слід врахувати, що в цій системі не використовують звичних багатьом тварин-покровителів, які прийшли зі східної астрології. Так, в 2021 році стародавній індійський гороскоп обіцяє Гусям, тим, хто народився в період з 23 грудня по 19 січня, вигідні угоди, прибуток і новий щабель в любовних відносинах. Йдеться про весілля або зустріч тою самою людиною.
Не менше пощастить і представникам знака Олень (21 травня – 20 червня). Згідно з індійським Зодіаком, в новому році їх чекає підвищення на посаді, розвиток бізнесу і щасливе кохання. Крім того, удачу гороскоп обіцяє і Зміям. Представникам цього знака, що народилися в період з 24 жовтня по 21 листопада, в 2021 році обіцяють любов і повагу у відносинах, а також владу і успіхи в кар'єрі.
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