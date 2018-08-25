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Ілон Маск відмовився від приватизації Tesla

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Приватизація Tesla - фото 1
Приватизація Tesla / auto-motor-und-sport

Компанія Tesla залишиться відкритим акціонерним товариством. Про це повідомляється в заяві засновника компанії Ілона Маска.

Відзначається, що більшість акціонерів не підтримали ідею про приватизацію компанії. Інвестори пояснюють свою позицію фінансовими обмеженнями, які очікують їх у разі приватизації Tesla.

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За словами Маска, зараз компанія зосередиться на так званій "моделі 3" – стратегії розвитку, передбачає досягнення самоокупності.

Компанія Tesla - фото 272057
Компанія Tesla

"Рухаючись вперед, ми продовжимо фокусуватися на найголовнішому: створення продуктів, які люблять люди і які впливають на спільне майбутнє життя на Землі. Ми показали, що можемо зробити великі стійкі енергетичні продукти, і тепер нам потрібно показати, що ми можемо бути рентабельними", – йдеться в заяві.

Раніше Ілон Маск заявив про плани зробити компанію Tesla приватною, вивівши її акції з біржі. Переговори про придбання компанії засновник вів з суверенним фондом Саудівської Аравії після того, як останній купив акції Tesla на 2 мільярда доларів і їхня вартість підскочила практично на 10%.

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Джерело: tesla
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