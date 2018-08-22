Ілон Маск видалив профіль в Instagram: названо причину

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск раптово видалився з соцмережі Instagram, і ось чому.

47-річний підприємець та інженер Ілон Маск встигає не лише займатись величезною кількістю проектів у кількох своїх компаніях, а й активно вести соцмережі. Однак нещодавно винахідник вирішив покинути Instagram, де за ним стежили більш як 8 млн осіб. Відзначимо, що кілька місяців тому Маск видалив сторінки власних підприємств з платформи Facebook, посилаючись на політику мережі. Тому такий несподіваний поворот з Instagram збентежив прихильників.

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Однак насправді все виявилось значно простіше, аніж здавалось. Один з підписників інженера в Twitter просто запитав, чому той видалив профіль.

– Ілон, що змусило вас видалити акаунт Instagram? Я так уявляю, що для того, аби зосередитись на Tesla.

– Мені не "сподобалось".

Додамо, що у недавньому інтерв'ю Маск зізнавався, що постійно працює у стресі і не може нормально спати. А у вільний час вночі постійно сидить у Twitter.

Didn’t “like” it — Elon Musk (@elonmusk) 21 серпня 2018 р.

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