Ілля Найда дасть благодійний концерт у Львові

Львів'ян запрошують на благодійний концерт Іллі Найди. 14 жовтня у Lviv Dovzhenko Centre відбудеться благодійний концерт на Покрови Іллі Найди.

Початок о 19:00, як повідомили організатори VINIL Concert agency.

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Його голос обожнюють дівчата. Його пісні не сходять з денс-полів. Без нього не обходиться жодне весілля. З супертанцювальним проєктом справжній народний улюбленець Ілля Найда. Лише один концерт – і ви захочете ще! Приходьте та кличте друзів і Ви не забудете цей вечір!", – запрошують організатори.

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