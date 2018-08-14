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Данські художники привезуть на Burning Man зграю дронів

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Художники привезуть на Burning Man зграю мерехтливих дронів - фото 1
Художники привезуть на Burning Man зграю мерехтливих дронів / BMW Blog

Данські художники Лоннеке Гордійн і Ральф Наута з Studio Drift планують показати на фестивалі Burning Man рій дронів. Інсталяція називається Franchise Freedom.

Вперше її представили торік на виставці Art Basel в Маямі. Зараз подивитися на рій світлових дронів можна в Амстердамі на виставці в Музеї сучасного мистецтва Стеделейк.

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В інсталяції залучені 300 дронів. Їх рухи запрограмовані спеціальним алгоритмом, який імітує рухи зграї птахів. На створення інсталяції митців надихнув феномен шпаків. Збираючись разом в дивовижні фігури, вони рухаються в небі, виконуючи незвичайні танці. Підкріплена інтересом до групової поведінки, Franchise Freedom поєднує в собі мистецтво, технології та природу.

Мерехтливі дрони імітують птахів - фото 269973
Мерехтливі дрони імітують птахів / The Cool Hunter

"Це ідеально показує ілюзію свободи, перебуваючи всередині групи", - пояснюють автори проекту.

Після Амстердама Лоннеке Гордійн і Ральф Наута планують показати Franchise Freedom на фестивалі Burning Man, який цього року пройде з 26 серпня по 4 вересня в пустелі Невади.

Їх покажуть на на фестивалі Burning Man - фото 269974
Їх покажуть на на фестивалі Burning Man

"Торік ми представили там дуже успішний проект "Дерево Тенрера" і вже дуже давно мріємо показати "Franchise Freedom", - кажуть художники. - Це робота про неминучі правила, які супроводжують індивіда в рамках групи. Нам здається, ця концепція дуже підходить для Burning Man".

Раніше повідомлялося, що на щорічному фестивалі планують встановити гігантську диско-кулю та вкрити пустелю космічною ковдрою, а український художник Олексій Сай хоче побудувати там "офісний тунель".

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Джерело: Artnet
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