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Huawei готує до випуску власну операційну систему
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Компанія Huawei випереджає Apple за кількістю відвантажених на ринок смартфонів ось уже два квартали поспіль (другий і третій), і з великою ймовірністю посяде друге місце у рейтингу найбільших постачальників смартфонів за підсумками цього року.
Чи вдасться китайському виробникові очолити світовий ринок смартфонів до 2020 року, як це зараз планується, сказати складно, але нинішня торгова війна між США і Китаєм явно не сприяє втіленню цих планів.
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Тут можна згадати, як Huawei на початку року не дали повноцінно вийти на американський ринок смартфонів, а також недавні повідомлення про заклики американського уряду до відмови від використання обладнання Huawei.
Дотримуючись золотого правила "не клади всі яйця в одну корзину", Huawei вирішила додатково до сімейства фірмових мобільних SoC HiSilicon Kirin взятися за розробку своєї мобільної ОС.
Треба сказати, що чутки про розробку компанією Huawei власної ОС для смартфонів, заснованої не на Android, ходять вже досить давно. Але ось зараз віце-президент підрозділу мобільних пристроїв Huawei Брюс Лі вперше офіційно підтвердив факт існування відповідного проекту.
На жаль, жодних подробиць про проект топ-менеджер Huawei не повідомив. Він лише зазначив, що розробка йде активними темпами, що б це не означало.
Попередні чутки вказували, що платформа, яка створюється, на базі Linux, має назву Kirin OS, а її розробка ведеться з 2012 року. Можна припустити, що всі ці заборони та переслідування з боку США підштовхнули Huawei активізувати свої дії в цьому напрямку.
Малоймовірно, що Huawei і Honor без гострої потреби у найближчому майбутньому почне відмовлятися від Android на користь власної ОС. Але якщо відносини Пекіна і Вашингтона й надалі будуть псуватися, то на рідному ринку Huawei цілком може почати використовувати на своїх смартфонах і моделях Honor ОС Kirin OS замість Android.
Судячи з усього, зараз Huawei розглядає різні варіанти, враховуючи, що недавно фахівці компанії тестували на смартфоні Honor Play Google ОС Fuchsia, яку зараз розробляють. Вона у підсумку повинна замінити не тільки Android, а й Wear OS і Chrome OS.
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