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Huawei Enjoy 9S з потрійною камерою представили офіційно

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Huawei Enjoy 9S представили офіційно - фото 1
Huawei Enjoy 9S представили офіційно

Компанія Huawei представила смартфон Enjoy 9S. Особливостями новинки стали великий дисплей з тонкими рамками, продуктивний процесор і розширені можливості зйомки потрійної основної камери із застосуванням алгоритмів штучного інтелекту.

Huawei Enjoy 9S оснастили 6,21-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ (2340x1080 пікселів) і співвідношенням сторін 19,5: 9. Він займає біля 90% площі фронтальній панелі. "Серцем" новинки став восьмиядерний мобільний процесор Kirin 710 з максимальною тактовою частотою 2,2 ГГц і підтримкою технології GPU Turbo 2.0. Залежно від модифікації 4 ГБ оперативної пам'яті доповнені вбудованим накопичувачем на 64 або 128 ГБ з підтримкою розширення картою MicroSD.

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Модуль потрійної основної камери складається з сенсорів з роздільною здатністю 24, 16 і 2 Мп, селфі-камера представлена ​​єдиним 8-мегапіксельним датчиком і розташована в напівкруглому вирізі у верхній частині екрану. Спеціальні ШІ-алгоритми дозволяють апарату розпізнавати сценарій зйомки, автоматично змінюючи налаштування камери для отримання оптимальної якості знімків. Місткість акумулятора – 3400 мАг. Працює смартфон під управлінням мобільної ОС Android 9.0 Pie з фірмовою надбудовою EMUI 9.0. За розблокування пристрою відповідає сканер відбитків пальців на задній панелі.

Huawei Enjoy 9S з потрійною камерою представили офіційно - фото 316715

Технічні характеристики Huawei Enjoy 9S:

  • Дисплей: 6,21", IPS, Full HD+ (2340x1080), 19,5: 9
  • Процесор: восьмиядерний, Kirin 710 (4 x 2,2 ГГц + 4 x 1,7 ГГц), GPU Mali-G51
  • Оперативна пам'ять: 4 ГБ
  • Вбудований накопичувач: 64/128 ГБ, microSD до 512 ГБ
  • Основна камера: потрійна, 24 + 16 (ширококутний сенсор) +2 Мп
  • Фронтальна камера: 8 Мп
  • Акумулятор 3400 мАг
  • Безпека: сканер відбитків пальців
  • Зв'язок: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GPS, ГЛОНАСС
  • ОС: Android 9.0 Pie (EMUI 9.0)
  • Габарити: 155,2 x 73,4 x 7,95 мм
  • Вага: 160 грамів

У продаж на території Китаю Huawei Enjoy 9S у чорному, червоному та синьому кольорах корпусу надійде у продаж вже сьогодні за ціною $ 223 і $ 253 за версії з 64 і 128 ГБ вбудованої пам'яті відповідно.

Huawei Enjoy 9S з потрійною камерою представили офіційно - фото 316716

Huawei Enjoy 9e

Одночасно з моделлю Enjoy 9S була анонсована і "полегшена" версія смартфона під назвою Huawei Enjoy 9e. Гаджет отримав 6,09-дюймовий екран з роздільною здатністю HD+, що займає 87% лицьовій панелі. За продуктивність апарату відповідає чотирьохядерний CPU MediaTek Helio A22 (2,0 ГГц) за підтримки 3 ГБ оперативки, об'єм вбудованої пам'яті становить 32 ГБ.

Huawei Enjoy 9S з потрійною камерою представили офіційно - фото 316714

Фотоможливості новинки представлені 13-мегапіксельною основною камерою з діафрагмою f / 1.8 і селфі-модулем на 8 Мп. Смартфон під управлінням Android 9.0 Pie оснастили акумулятором на 3020 мАг і підтримкою технології Huawei SuperSound для поліпшення якості звуку.

Технічні характеристики Huawei Enjoy 9e:

  • Дисплей: 6,09", IPS, HD+ (1560x720), 18: 9
  • Процесор: MediaTek Helio A22 (4 x 2,0 ГГц)
  • Оперативна пам'ять: 3 ГБ
  • Вбудований накопичувач: 32 ГБ, microSD до 512 ГБ
  • Основна камера: 13 Мп (f / 1.8)
  • Фронтальна камера: 8 Мп (f / 2.0)
  • Акумулятор: 3020 мАг
  • Зв'язок: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GPS, ГЛОНАСС
  • ОС: Android 9.0 Pie (EMUI 9.0)
  • Габарити: 156,28 x 73,5 x 8 мм
  • Вага: 150 грамів

Передзамовлення на Huawei Enjoy 9e у чорному, синьому та золотистому кольорах почнеться у Китаї з 2 квітня. У продаж новинка надійде 8 квітня за ціною $ 148.

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Джерело: fonearena
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