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Холостяк-12: дивіться анонс найромантичнішого шоу країни з Алексом Топольським

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Алекс Топольський - фото 1
Алекс Топольський / instagram

У мережі опублікували новий трейлер романтичного реаліті-шоу Холостяк, головним героєм якого став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Дивимося разом!

Відео з'явилося на офіційній сторінці шоу в інстаграмі.

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"Цієї весни у світі, де панують помилкові почуття, він почує своє серце і прагнутиме назустріч любові", – йдеться в описі.

Видовищний ролик справив фурор у мережі. Користувачі пишуть, що з нетерпінням чекають на старт 12 сезону. Деякі фоловери позитивно оцінили новий ролик, а деякі розкритикували Холостяка: "Вау", "Красень", "Який він ніякий", "Хто він взагалі такий?", "Мені дуже подобається зйомка, дуже по-голлівудськи".

Прем'єру проєкту заплановано на березень 2022 року на телеканалі СТБ.

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