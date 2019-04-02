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Холод і вітер: прогноз погоди на 3 квітня в Україні

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Погода на 3 квітня в Україні - фото 1
Погода на 3 квітня в Україні

3 квітня в Україні продовжиться похолодання з нічними заморозками, а у кількох областях пройдуть дощі зі снігом. Детальніше про прогноз погоди на завтра читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Антициклон у поєднанні з холодними повітряними потоками втримує в країні свіжу та сонячну погоду з рвучким вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У більшості областей України 3 квітня переважатиме суха погода. І лише хвіст фронту зачепить наші східні області, де пройдуть невеликі дощ та навіть сніг. Сніг - тому що там буде найхолодніше, вдень +2+6 градусів, а вночі до невеликого морозу. Між іншим, невеликі "мінуси" вночі ймовірні також в усій Україні, проте вдень потепліє до +6+11 градусів, а на Заході до +7+12 градусів", – поділилась вона.

У Києві 3 квітня, у середу, після нічної температури -2-0 вдень потеплішає до +8+10. Втримається сонячна погода з поривчастим північно-східним вітром.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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