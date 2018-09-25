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Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда – вийшов фінальний трейлер стрічки

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Дамблдор vs Гріндевальд - фото 1
Дамблдор vs Гріндевальд

У мережі опублікували фінальний трейлер фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), що стане продовженням стрічки "Фантастичні звірі і де їх шукати". Зацініть відео!

Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда – другий фільм з 5 запланованих картин про чарівний світ письменниці Джоан Роулінг. Наприкінці першої частини могутній темний маг Гелерт Гріндевальд, якого грає Джонні Депп, зумів втекти з-під варти Магічного конгресу США і почав збирати чистокровних чарівників, щоб управляти всіма немагічними істотами на землі.

Дивіться також: Перший трейлер фільму Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда

Щоб перешкодити планам Гріндевальда, Албус Дамблдор (Джуд Лоу) залучає до боротьби свого учня Ньюта Саламандер (Едді Редмейн). У фінальному трейлері також з'являється змія Волдеморта Наджіні, яку вбили в останній частині "Гаррі Поттера". Судячи з усього, раніше вона була дівчиною. Більше деталей – у відео!

Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда – дивитися онлайн трейлер українською:

Прем'єра фільму в Україні відбудеться вже 16 листопада 2018 року. Не пропустіть!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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