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Хардкорний Lamborghini продадуть на аукціоні за шалені гроші
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Хот-род Lamborghini Espada від французької фірми Danton Art Kustoms виставили на продаж. Шоу-кар збираються продати на аукціоні Mecum за 200-250 тисяч доларів. Торги пройдуть в січні наступного року.
Основою кастома стали шасі та кузов оригінальної Espada. Від італійського купе ретро-роду дістався і 3,9-літровий "атмосферник" V12, який спочатку видавав 350 кінських сил і 394 Нм моменту.
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У Danton Art Kustoms зберегли головні атрибути хот-родів, але внесли в вигляд машини сучасні нотки. Наприклад, бічні повітрозабірники запозичені у Lamborghini Reventon.
У ширину кастомний Espada налічує 2,5 метра. Колеса Govad G67 RUMI Special Edition розмірністю 19 дюймів спереду і 20 ззаду взуті у покришки Michelin Pilot Sport 4 S. Салон повністю новий, а оригінальні емблеми замінені на мечі матадора.
Серед інших проєктів Danton Arts Kustoms є хот-род на базі Porsche 911 Targa. Автомобіль оснащений турбодвигуном V8, повністю переробленим салоном зі сталевими кріслами та незвичною системою впускання з інтегрованим у праву фару повітряним фільтром.
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