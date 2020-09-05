Характеристики бюджетного OnePlus підтвердив авторитетний бенчмарк

Усе більше інформації вказує на швидкий анонс нового смартфона від OnePlus. І мова йде не про флагманський OnePlus 8T, а про бюджетну модель, яка буде навіть доступнішою за нещодавно представлений Nord. Характеристики гаджета уже розкрили у бенчмарку Geekbench.

Згідно з інформацією з бенчмарку, смартфон OnePlus з модельним номером BE2012 (передбачувана назва Clover) оснащується восьмиядерним процесором Snapdragon 460, 4 ГБ оперативної пам'яті та працює під управлінням Android 10.

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У одноядерному і багатоядерному тестах він набрав 245 і 1174 балів, що відповідає можливостям такої начинки.

З чуток, новинка отримає 6,52-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD+, накопичувач на 64 ГБ з можливістю розширення картою пам'яті, потрійну камеру з сенсорами на 13, 2 і 2 Мп і великий акумулятор на 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт.

Цікаво, що місяць тому OnePlus Clover уже з'являвся в Geekbench, але тоді вказувався потужніший процесор Snapdragon 660, що підтверджувалося і вищими оцінками продуктивності смартфона. Тож до нової інформації ми рекомендуємо ставитися з часткою скепсису. Втім, цілком імовірно, що OnePlus просто вирішили охопити усі сегменти ринку смартфонів.

Реліз гаджета очікується до кінця року. Що ж стосується ціни, то повідомляється, що він буде коштувати не більше $ 200.

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