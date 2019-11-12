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Хайді Клум розбурхала шанувальників сексуальними фото з юності (18+)

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Хайді Клум - фото 1
Хайді Клум / instagram

Супермодель 90-х Хайді Клум порадувала свої шанувальників архівними кадрами, на яких постала у відвертих образах. Красуня показала, як виглядала у 20 років.

Хайді Клум опублікувала в Instagram кілька сексуальних знімків, зроблених, коли красуні було всього 20 років. Знаменита німецька модель позує напівоголеною в білому топі, наполовину оголивши груди, а також в джинсах з екстремально низькою посадкою, які повністю відкривають живіт супермоделі. Зухвалий погляд на камеру створює ще інтимнішу атмосферу.

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На другому фото Клум приміряла чорний топ і шорти, які оголили сідниці знаменитої красуні. Вона стоїть впівоберта, виглядаючи з-за плеча і обіймаючи себе за талію.

Хайді Клум розбурхала шанувальників сексуальними фото з юності (18+) - фото 367483
Хайді Клум розбурхала шанувальників сексуальними фото з юності (18+) - фото 367482

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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