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Хабіб Нурмагомедов – Конор МакГрегор: дата і місце бою

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Коли відбудеться бій Нурмагомедов – МакГрегор - фото 1
Коли відбудеться бій Нурмагомедов – МакГрегор

Бій Нурмагомедов – МакГрегор відбудеться уже незабаром! Російський боєць змішаного стилю (ММА) Хабіб проведе поєдинок з ірландцем Конором за чемпіонський пояс UFC у легкій вазі, який належить росіянину. До вашої уваги дата та місце принципової "битви".

Хабіб Нурмагомедов vs Конор МакГрегор – найбільш очікуваний бій в змішаних єдиноборствах! Квитки на цей головний поєдинок турніру UFC 229 були розкуплені за 3 хвилини в момент старту продажів. Не пропустіть видовищне дійство!

І ще: МакГрегор і Нурмагомедов влаштували справжнє шоу перед боєм

Дата бою Нурмагомедов vs МакГрегор

Бій між Хабібом Нурмагомедовим і Конором МакГрегором відбудеться 6 жовтня 2018 року на "Т-Мобайл Арені" в Лас-Вегасі. Ажіотаж навколо поєдинку шалений!

Відзначимо, що російський боєць є чинним чемпіоном UFC у легкій вазі. У своїй кар'єрі він не програв жодного бою з 26-и. Ірландець Конор Макгрегор – чемпіон в напівлегкій вазі. За свою кар'єру він тричі зазнав поразки, востаннє – під час боксерського поєдинку з Флойдом Мейвезером. Останній бій Макгрегора за правилами UFC був в листопаді 2016 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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