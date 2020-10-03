Гвен Стефані – 51: слухайте найкращі пісні запальної білявки

Неймовірна співачка Гвен Стефані 3 жовтня святкує свій 51-й день народження. Вітаємо зіркові білявку та пропонуємо вам насолодитися її найкращими піснями на Радіо МАКСИМУМ!

Гвен Стефані стала надзвичайно популярною завдяки пісні "Don't Speak", яку вона виконала у складі колективу "No Doubt". Цю пісню співали по всьому світу. Ба більше, вона досі викликає у кожного з нас певну ностальгію.

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No Doubt Don't Speak

Пізніше шляхи Гвен Стефані розбігаються, і вона береться за сольну кар'єру. Епатажна та пацанкувата, розкішна та спокуслива, божевільна та неймовірна. Епітетів можна підібрати безліч. Запальна білявка експериментувала зі стилем, показувала фанатам крутезні відеокліпи та тішила справжніми хітами. Тож у її день народження зануримося у ностальгію та пригадаємо найкращі пісні Гвен Стефані, які можна сміливо додавати до свого плейлиста і сьогодні!

Найкращі пісні Гвен Стефані

Gwen Stefani – Hollaback Girl

Gwen Stefani – The Sweet Escape

Gwen Stefani – 4 In The Morning

Gwen Stefani – What You Waiting For?

Gwen Stefani – Cool

Gwen Stefani – Wind It Up

Gwen Stefani – Rich Girl

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