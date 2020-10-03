На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гвен Стефані – 51: слухайте найкращі пісні запальної білявки
-
- 34
Неймовірна співачка Гвен Стефані 3 жовтня святкує свій 51-й день народження. Вітаємо зіркові білявку та пропонуємо вам насолодитися її найкращими піснями на Радіо МАКСИМУМ!
Гвен Стефані стала надзвичайно популярною завдяки пісні "Don't Speak", яку вона виконала у складі колективу "No Doubt". Цю пісню співали по всьому світу. Ба більше, вона досі викликає у кожного з нас певну ностальгію.
Вам сподобається: Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
No Doubt Don't Speak
Пізніше шляхи Гвен Стефані розбігаються, і вона береться за сольну кар'єру. Епатажна та пацанкувата, розкішна та спокуслива, божевільна та неймовірна. Епітетів можна підібрати безліч. Запальна білявка експериментувала зі стилем, показувала фанатам крутезні відеокліпи та тішила справжніми хітами. Тож у її день народження зануримося у ностальгію та пригадаємо найкращі пісні Гвен Стефані, які можна сміливо додавати до свого плейлиста і сьогодні!
Найкращі пісні Гвен Стефані
Gwen Stefani – Hollaback Girl
Gwen Stefani – The Sweet Escape
Gwen Stefani – 4 In The Morning
Gwen Stefani – What You Waiting For?
Gwen Stefani – Cool
Gwen Stefani – Wind It Up
Gwen Stefani – Rich Girl
Слухайте також: Міжнародний день музики: плейлист пісень, які надихають жити
-
19:42Невгамовний Кіану Рівз з'явився у ще одному ролику, присвяченому Cyberpunk 2077
-
19:13Вікторія Бекхем розповіла про повернення до ролі Posh Spice
-
18:50Картинки з Днем ангела Олександра: гарні листівки і відкритки з іменинами
-
18:45МастерШеф 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:17Як зробити тренування ефективними та знизити м'язову втому: поради
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:07Привітання з Днем ангела Олександра 2020: вірші, проза й смс на іменини
-
18:00Гороскоп на 4 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Гвен Стефані – 51: слухайте найкращі пісні запальної білявки
-
17:16Руками, ножами та, навіть, землею: Samsung Galaxy Z Fold 2 пройшов тест на міцність
-
16:47Фахівці протестували системи допомоги водієві в автомобілях: Tesla не перша
-
16:14Фотограф показав, як отримати ідеальні кадри: знадобиться лише фантазія
-
15:43Не час помирати: прем'єру фільму про Джеймса Бонда знову перенесли
-
15:17Скільки людина має спати в залежності від віку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:49Apple A14 Bionic обійшов Snapdragon 865+ під час тестування в Geekbench: порівняння
-
14:18Огірок, зубна щітка та пилосмок: Pornhub випустив кліп, який вчить, як не варто робити ЦЕ
-
13:46Привітання з Днем ангела Олега 2020: смс, вірші та проза на іменини
-
13:4251-річна модель знялася у білизні Victoria's Secret: гарячі фото
-
13:13Як провести вихідні з користю: чотири круті осінні ідеї
-
13:05День ангела Олега 2020: значення імені та характер його власників
-
12:30Дивіться новий трейлер Mario Kart Live: Home Circuit
-
11:46SpaceX скасувала запуск ракети за дві секунди до старту
-
11:19Жителів Монако здивував бетмобіль на українських номерах
-
10:43Названий небезпечний наслідок безсоння
-
17:44Гвен Стефані – 51: слухайте найкращі пісні запальної білявки
-
13:13Як провести вихідні з користю: чотири круті осінні ідеї
-
10:10Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 3 жовтня
-
08:12Учені розповіли, чому ви постійно відчуваєте втому з самого ранку
- 02 жовтня
-
21:54Що означають найпоширеніші еротичні сни
-
18:02Рейтинг найкомфортніших міст України: Київ потрапив до трійки
-
14:21День народження Стінга: вісім одкровень найвідомішого англійця в Нью-Йорку
-
12:00Правда чи вигадка? Перевір, що ти знаєш про усмішку
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 2 жовтня
-
07:19Учені виявили, як лайк впливає на прочитання тексту в мережі
- 01 жовтня
-
20:30Колишня танцівниця розповіла про темний бік роботи у стрип-клубі (18+)
-
17:305 містичних трилерів, які варто прочитати восени
-
14:15Міжнародний день музики: плейлист пісень, які надихають жити
-
12:15Перевір, що ти знаєш про шоколад: ТЕСТ для ласунів
-
09:20Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 1 жовтня
-
07:18Як не застудитися та не підхопити грип: прості та корисні поради на щодень
- 30 вересня
-
21:30Колишня ескортниця пояснила, чому чоловіки зраджують
-
19:30Швидкий тест на характер: вибери гору і дізнайся свою сильну сторону
-
17:15Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
-
14:53Чому Pixel 5 – найбільше розчарування на ринку смартфонів у 2020 році
-
12:19ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
-
10:15Моніка Беллуччі святкує 56 років! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:29Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 вересня
-
07:14Учені розповіли, чому не варто сліпо довіряти фітнес-блогерам
- 29 вересня
-
20:15Спекотна осінь: найсексуальніші фото тижня від відомих моделей (18+)