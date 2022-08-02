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Грози та штормовий вітер: якою буде погода в Україні 3 серпня

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Прогноз погоди на 3 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 3 серпня 2022 в Україні / Jack Finnigan on Unsplash

3 серпня циклон визначатиме погоду у більшості областей, тож дощі захоплять майже всю країну. Детальний прогноз по містах читайте далію

3 серпня, у середу, циклон принесе в Україні дощі з грозами та рвучким вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, винятком стануть лише західні області, де буде сонячно, а також південні, де опади будуть локальними.

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У північних та центральних областях у середу ймовірні пориви вітру до 12-14 метрів за секунду. Температура повітря повсюди передбачається досить однорідною, що буває не часто – впродовж дня в Україні +24+29 градусів, на Закарпатті до +29+31 градуса. У Києві 3 серпня очікується близько +25 градусів, місцями дощ, поривчастий північний вітер. Ще в четвер повітряна маса переважатиме волога, з помірними градусами, а в другій половині тижня на синоптичну арену повернеться сонце, яке й розігріє повітря до спеки, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 3 серпня у містах України:

Грози та штормовий вітер: якою буде погода в Україні 3 серпня - фото 510750
  • Ужгород +28+30
  • Львів +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +265+27
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +23+25
  • Кропивницький +22+24
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +27+29
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +23+25
  • Суми +24+26
  • Харків +25+27
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +26+28

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