Грози та штормовий вітер: якою буде погода в Україні 3 серпня

3 серпня циклон визначатиме погоду у більшості областей, тож дощі захоплять майже всю країну. Детальний прогноз по містах читайте далію

3 серпня, у середу, циклон принесе в Україні дощі з грозами та рвучким вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, винятком стануть лише західні області, де буде сонячно, а також південні, де опади будуть локальними.

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У північних та центральних областях у середу ймовірні пориви вітру до 12-14 метрів за секунду. Температура повітря повсюди передбачається досить однорідною, що буває не часто – впродовж дня в Україні +24+29 градусів, на Закарпатті до +29+31 градуса. У Києві 3 серпня очікується близько +25 градусів, місцями дощ, поривчастий північний вітер. Ще в четвер повітряна маса переважатиме волога, з помірними градусами, а в другій половині тижня на синоптичну арену повернеться сонце, яке й розігріє повітря до спеки, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 3 серпня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +25+27

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +265+27

Хмельницький +24+26

Житомир +24+26

Чернігів +24+26

Черкаси +23+25

Кропивницький +22+24

Миколаїв +26+28

Одеса +27+29

Херсон +27+29

Сімферополь +26+28

Полтава +23+25

Суми +24+26

Харків +25+27

Дніпро +23+25

Запоріжжя +26+28

Донецьк +25+27

Луганськ +26+28

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