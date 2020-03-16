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Гроші самі йдуть у руки: яким знакам Зодіаку щастить фінансово
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Деяким людям неймовірно щастить з грошима, адже вони тягнуться до них, як до магнітів. Астрологи ж назвали таких щасливчиків, у яких дуже рідко бракує коштів на вдоволення власних потреб. Хто ж вони – читайте далі.
Телець. Представники цього знаку справді притягують до себе гроші, адже мають неймовірно сильну фінансову ауру. Деякі люди навіть жартують, що кошти самі йдуть у руки навіть тоді, коли у них нема потреби.
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Стрілець. Їхня харизматичність та об'єктивність не залишає байдужими людей, тому рівень довіри позитивно впливає на стан гаманця. До того ж, Стрільці здатні стиснути кулаки та йти до своїх цілей навіть через найважчі шляхи.
Лев. Представники цього знаку Зодіаку мають неймовірні амбіції та бажання реалізувати цілі, тому не дивно, що гроші для них – не проблема. До того ж, це лише засіб, тому вони намагаються крутитись у цьому світі по максимуму, щоб облаштувати собі комфортне життя.
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