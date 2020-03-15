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Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 березня: весняний прогноз для знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 16 – 22 березня!
Кінець останнього місяця зими стане дуже продуктивним для багатьох знаків Зодіаку, тож варто ловити момент та втілювати у реальність давні плани. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 16 – 22 березня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам варто звернути увагу на чай, який біжить надто швидко. Розплануйте свій тиждень так. щоб встигнути і попрацювати, і відпочити. Зорі радять зосередити увагу не лише на лінивому лежанні на дивані, а й на творчості. Зараз ідеальний період для саморозвитку та успіху.
Телець
У Тельців новий тиждень березня буде доволі нетиповим, але це не означає, що варто засмучуватись та дратуватись. Зберігайте спокій та гарний настрій, адже ви можете значно більше, аніж припускаєте. Будуйте плани та насолоджуйтесь життя.
Близнюки
Близнюкам цього тижня варто знайти щось, що буде урівноважувати їхній запал. Мало хто витримає ваші перепади настрою, адже навіть за мить ви здатні перевернути все з ніг на голову. Спрямуйте всю енергію у правильне русло.
Рак
У Раків попереду доволі спокійний та позитивний тиждень. Щоправда, такий лінивий темп життя може надто вас розслабити, тому знайдіть собі заняття до душі. Це дозволить не лише корисно проводити час, а й тримати настрій на рівні.
Лев
Левів чекає насичений тиждень, тож потрібно докласти зусиль, щоб втілити у реальність всі плани. Якщо ж ви ще не вигадали собі креативних завдань, то саме час. Звісно ж, без фанатизму та надмірної активності.
Діва
Дівам цього тижня варто звернути увагу на своє самопочуття, адже доволі часто ви ним нехтуєте. Спершу розв'язуйте власні проблеми, а тоді вже беріться допомагати іншим. Ваша доброта не завжди виправдана, тож пора боротись з тими, хто вами користується.
Терези
Терезам нового весняного тижня також потрібно потурбуватись про своє здоров'я, а також про продуктивність. Будьте активнішими та візьміться за свій стиль життя. Зараз хороший період для позитивних змін. У майбутньому це принесе вам чимало крутих бонусів.
Скорпіон
Скорпіонам зараз пора задуматись про те, чи виправдана їхня гординя. Ви справді можете бути професіоналом своєї справи, але ваш несолодкий характер псує вам майбутнє. Спробуйте трішки опуститись на землю та бути добрішими.
Стрілець
Стрільців очікує насичений, але приємний тиждень. Менше дратуйтесь через дурниці та зосереджуйте увагу на позитивних моментах. У вашому житті є чимало речей, за які варто бути вдячним. Також зорі радять приділити більше часу близьким.
Козеріг
Козерогів чекають справжні емоційні гірки, тому важливо зберігати спокій та не брати близько до серця дрібний негатив. Ви самі створюєте собі чимало перепон на шляху до своїх мрій, тому не робіть драму на пустому місці.
Водолій
Водоліїв очікує приємний тиждень без особливих змін у житті. Займіться своїм стилем життя, знайдіть нове хобі чи просто відшукайте собі щось для самоосвіти. Дуже хороший період для самореалізації та відкриття чогось нового.
Риби
Рибам цього тижня буде щастити, якщо вони будуть менш егоїстичними. Ваші близькі бажають вам добра, тому інколи можна до них прислухатись. Попереду у вас чимало приємних несподіванок, тому не засмучуйтесь через дрібниці.
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