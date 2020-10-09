Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Гриби на зиму: як замаринувати підберезовики

  • 11
Мариновані гриби - фото 1
Мариновані гриби / 1olestnice

Пропонуємо вам рецепт маринованих грибочків. Гриби виходять просто чудові!

Продукти:

  • Гриби підберезники 1 кг
  • Часник 3 зубчики
  • Вода 1 л
  • Сіль 1 ст. л.
  • Цукор 1 ч. л.
  • Оцет 9% 2,5 ст. л.
  • Перець горошком 5-8 шт.
  • Гвоздика (за бажанням) 2 шт.
  • Лавровий лист 3 шт.
  • Листя смородини 4 шт.
  • Кріп 2 парасольки

Як замаринувати гриби:

  1. Гриби почистити і ретельно промити під проточною водою. Порізати гриби на невеликі шматочки. Опустити гриби в киплячу воду і відварити протягом 20 хвилин з моменту закипання. Потім відкинути гриби на друшляк і промити водою.
  2. Перекласти гриби в ту ж каструлю і залити водою так, щоб вона їх покривала (1 л води). Додати у воду сіль, цукор, перець, лавровий лист, парасольки кропу і листя смородини (інгредієнти маринаду можна додавати на свій смак). Варити гриби 10 хвилин на середньому вогні. Через 10 хвилин додати оцет і варити ще 10 хвилин.
  3. У стерильні банки розкласти очищений і нарізаний часник, заповнити банки грибами і залити маринадом. Закрити банки з грибами стерильними кришками і закатати. Банки з маринованими грибами перевернути, укутати і залишити до повного охолодження.
Гриби на зиму: як замаринувати підберезовики - фото 429620

І ще: Простий рецепт морквяних маффінів з фото

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 15305
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 29698
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2568980
Загрузка...
Новини