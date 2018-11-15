Готуйте рукавиці: погода 15 листопада в Україні

Погода на сьогодні 15 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода 15 листопада в Україні відзначиться дощем з мокрим снігом та зниженням температури повітря.

Відповідно до даних УкрГідрометцентру, опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть у більшості областей України. Нічна температура повітря знизилась до -4-6, а вдень коливатиметься на рівні +1+4. Можливе утворення снігового покриву, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

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У Києві 15 листопада температура сягне -1+1, а упродовж дня прогнозується мокрий сніг з дощем.

Детальний прогноз погоди 14 листопада по містах:

Ужгород +5+7

Львів +5+7

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +5+7

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +1+3

Хмельницький +5+7

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв +1+3

Одеса +1+3

Херсон +1+3

Полтава 0+2

Суми -1+1

Харків 0+2

Дніпро 0+2

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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