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Готуйте рукавиці: погода 15 листопада в Україні

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Погода на сьогодні 15 листопада в Україні - точний прогноз погоди - фото 1
Погода на сьогодні 15 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода 15 листопада в Україні відзначиться дощем з мокрим снігом та зниженням температури повітря.

Відповідно до даних УкрГідрометцентру, опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть у більшості областей України. Нічна температура повітря знизилась до -4-6, а вдень коливатиметься на рівні +1+4. Можливе утворення снігового покриву, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

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У Києві 15 листопада температура сягне -1+1, а упродовж дня прогнозується мокрий сніг з дощем.

Готуйте рукавиці: погода 15 листопада в Україні - фото 288700

Детальний прогноз погоди 14 листопада по містах:

  • Ужгород +5+7
  • Львів +5+7
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +1+3
  • Херсон +1+3
  • Полтава 0+2
  • Суми -1+1
  • Харків 0+2
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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