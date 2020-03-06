Гороскоп на 7 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 7 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні день випадкових зустрічей та спонтанних побачень. Відсутність контролю і надмірна серйозність відкриє шлях до вільної творчості. У спілкуванні доречні гра, гумор та флірт. У виборі іміджу можна дозволити собі креативність. День вдалий для відвідування театральної вистави, художньої виставки, модного показу.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 7 березня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

У Овнів сьогодні напружений, але потенційно результативний день. Саме час ще трохи попрацювати на благо сім'ї або кар'єри. Почавши щось, вам доведеться йти до кінця, зате результат порадує вас своєю наочністю. Якщо останнім часом ви цілеспрямовано працювали, вас чекає несподівана приємна віддача.

Справ у Тельців буде сьогодні багато, але вони будуть легкими. Необхідно всю свою енергію направити у потрібному напрямку, займіться собою. Будьте обережнішими з електрикою. Займіться улагоджуванням побутових питань.

Пора поглянути правді в очі: у більшості проблем, які вас зараз терзають, винні ви самі. Перестаньте звинувачувати оточуючих, помиріться з ними. Будьте напоготові на роботі: ваші супротивники відступати не збираються. Розслабитися можна буде ввечері. Вас чекає дорогоцінний відпочинок.

Сьогодні Ракам не варто без причини поводитися зухвало, але можна і навіть потрібно відстоювати свої права. Багато представниців цього знаку Зодіаку можуть опинитися в ситуації явної нерівності, але зірки не радять складати зброю завчасно. У тупиковій ситуації знайдеться несподівано простий вихід. Є надія на сюрприз, підтримку друзів, симпатію з боку команди.

У Левів вдалий день, в тому числі, для справ, які вимагатимуть великих зусиль. Не варто витрачати час на порожні суперечки. Через це можна витягти якусь вигоду з нинішнього дня. Сміливо беріться за будь-яку справу, але добре плануйте свої дії. Ви будете дуже привабливі для протилежної статі. Вкрай шанобливо поводьтеся з грошима, інакше доведеться з ними попрощатися.

Чи не час навести порядок в робочих справах? Зробіть це зараз, інакше потім ви ще більше заплутаєтеся. Можлива несподівана зустріч з людиною, яка була вам дорога в минулому. Як тепер будуть розвиватися ваші відносини – велике питання. Багато чого буде залежати від вас. Дійте!

Сьогодні Терезам не вдасться довго займати подвійну позицію. Шальки терезів неодмінно повинні схилитися в ту чи іншу сторону, причому ви будете зобов'язані підтвердити це відповідними діями. День буде спокійним лише в тому випадку, якщо ви знайшли для себе несподівану безпечну нішу. Якщо ви вже втягнуті в події, вам доведеться випити чашу до дна і виконати свій обов'язок.

Яскравий і артистичний день у Скорпіонів, коли хочеться діяти. Не варто проявляти ініціативу, якщо вас не просять. Вас попросять не лізти в чужу думку. Постарайтеся утриматися на посаді, яку заслужили. Ділові знайомства можуть перерости в особисті. Намагайтеся не займатися з'ясуванням відносин.

Постарайтеся звести спілкування до мінімуму: Стрільцям зараз буде складно знайти взаєморозуміння з людьми. Не вірте на слово всьому, що вам скажуть, і остерігайтеся потрапити на вудку лестощів. Сьогодні наведіть в будинку порядок – позбудьтеся від старих непотрібних речей. Цей день чудово підходить для відмови від шкідливих звичок. Життєвий тонус невисокий.

Козерогам сьогодні потрібна чуйність, делікатність. Трансльований вами настрій буде зчитуватися швидше за словесні аргументи. Діалог аж до ночі залишиться "тонкою субстанцією", не в ваших інтересах перетворювати його в хрестовий похід за вашу особисту віру. Не варто придушувати оточуючих авторитетом, відштовхувати їх від себе запалом і непримиренністю. Якщо ви запальні, остерігайтеся рукоприкладства.

У Водоліїв ефективний і приємний день, коли все виходить і робота радує. На любовному фронті у представників обох статей можуть виникнути непорозуміння, яке не варто ігнорувати. Сьогодні ви будете страждати від нестачі стабільності, захочеться спокою і постійності. Не варто копатися в собі з приводу цього, намагайтеся відгородитися від утіх і займіться вирішенням проблем.

Для Риб в цей день настає час активних дій. Все, що ви отримаєте сьогодні, обов'язково стане в пригоді вам в найближчому майбутньому, навіть якщо спершу вам буде здаватися, що це не так. Добре починати курс оздоровчих заходів. Проявляйте щедрість і альтруїзм. Якщо є можливість, проведіть час на природі, біля води.

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