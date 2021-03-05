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Гороскоп на 6 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 6 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день багатий на помилкові надії, романтичні ілюзії і порожні обіцянки. На щастя, ввечері можна розслабитися і дозволити собі помріяти – закінчити складний день з легкими і приємними думками.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 6 березня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У цей вихідний потрібно відпочивати і розслаблятися. А план на день краще не складати. Можливо, захочеться перерахувати свій бюджет, підійти до планування покупок і витрат інакше – і це добре: ви можете заощадити немаленьку суму. Також зірки радять навчитися сьогодні чомусь новому.
Телець
Сьогодні вірогідні ділові пропозиції, але перш ніж дати згоду, добре все обміркуйте, оскільки вони згодом виявляться не дуже вигідними. Можливі дрібні неприємності на роботі, непорозуміння з начальством або зі співробітниками. Будьте уважні! Будь-яка дрібна сварка може перерости у великий скандал, а необережне слово мати далекосяжні наслідки.
Близнюки
Якщо щось у професійній діяльності вас не влаштовує, то цей період не найвдаліший час для серйозних змін. Ви можете почуватися "розбитим", і через це особливої працездатності не буде. Займіться тим, що у вас добре виходить або просто приносить задоволення.
Рак
Почуття і емоції переповнюють зсередини, не залишаючи й шансу провести цей день спокійно. Постарайтеся контролювати себе і діяти чітко за планом. Також корисно бачити шанси і можливості в простих і побутових завданнях – зараз можна домогтися більшого, ніж ви планували. Крім того, зірки радять піти на примирення з тими людьми, з якими раніше ви посварилися – у вас вийде зміцнити свої відносини.
Лев
Вкрай несприятливий день. Можливий негативний вплив сторонньої людини. По можливості уникайте спілкування, проявляйте стриманість, не намагайтеся упорядкувати навколишній хаос. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Вірогідні інфекційні захворювання і травми.
Діва
На цей день можна планувати найважливіші і складні справи – сприятливе розташування зірок зробить їх успішними. Сьогодні до вас можуть звернутися за допомогою у врегулюванні будь-якої конфліктної ситуації або педантичного питання. Ви будете на висоті і зможете проявити якості дипломата і миротворця.
Терези
У цей вихідний день варто максимально розслабитися, зарядитися енергією на прийдешній тиждень. Займатися можна тільки корисними і приємними справами, які приносять вам лише позитивні емоції. А ось думати про роботу – так-собі ідея. Корисно зараз спілкуватися, зустрічатися з друзями – це допоможе вам підтримувати позитивний настрій до самого вечора.
Скорпіон
День обіцяє бути вельми активним. Робочі справи вимагатимуть максимальної віддачі, а проблеми в особистому житті – самовідданості. Можливо, що ви будете мучитися внутрішніми протиріччями. Постарайтеся не замикатися в собі і не будувати плани помсти.
Стрілець
У сім'ї може панувати нервова обстановка, оскільки від вас чекатимуть виконання якихось обіцянок, але вам може просто не вистачати часу, щоб усюди встигати. Нове романтичне знайомство загрожує неприємними сюрпризами.
Козеріг
Допомагайте нужденним, підіймайте свій і чужий настрій, постарайтеся надихати близьких на корисні справи – сьогодні таким чином ви не тільки заробите зайвий плюсик до карми, але й піднімете свою самооцінку. Також зірки радять подбати про своє здоров'я – частіше гуляти на свіжому повітрі, зайнятися спортом (хоча б зарядкою) і їсти більше овочів і фруктів.
Водолій
Сьогодні ймовірна поява нової роботи або партнерів. Однак планети радять не втрачати почуття міри і такту. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу ділову активність. День обіцяє бути насиченим цікавими подіями та в особистому житті. Сексуальні контакти і любовні відносини принесуть вам радість і впевненість у власних силах.
Риби
Цей день не підходить для активних дій. Візьміть невеликий тайм-аут, щоб визначитися зі своїми цілями і можливостями. Утримайтеся від засудження людей зі свого найближчого оточення, інакше конфлікту не уникнути.
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