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Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 5 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні багато ситуацій будуть стресовими. Карається зайва ініціатива. У цей день в пріоритеті термінові та життєво важливі завдання, не варто розпорошуватися на випадкові дрібниці. Краще скасувати необов'язкові справи, почекати з рішенням, купівлею, знайомством, посилити заходи безпеки, окреслити допустимі межі дій.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 5 вересня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Сьогодні Овнам варто пам'ятати, що їхня ініціатива карається (особливо, якщо вони перейшли розумні межі: загралися в небезпечні ігри, засліплені гнівом). Важливо контролювати свої пориви і ставити межу своїх бажань. В іншому випадку легко викликати чийсь гнів і потужну реакцію. Небезпечно проявляти неповагу до старших людей, офіційним інстанціям і впливовим силам. Зростає ризик травм.

Телець

Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415353

День несе негативні тенденції. Вірогідні проблеми через потурання власним слабкостям. У плані кар'єри або фінансової вигоди позитивних результатів чекати не доводиться. Остерігайтеся підступів недоброзичливців. Більше довіряйте інтуїції. Не можна вживати спиртні напої, м'ясні продукти.

Близнюки

Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415352

Можливі тривоги, страхи, похмурі думки. У цей день дуже легко піддатися ілюзіям і зваблюванням. Може, наприклад, з'явитися підвищена зарозумілість – постарайтеся уникнути цього. Цей день краще провести у спокійній, буденній роботі.

Рак

Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415351

Ракам пора переоцінити деякі тонкощі свого приватного життя: смаки, імідж, стиль спілкування. Сьогодні легко доходить до піку конфлікт. Небезпечно бути в агресивному середовищі, серед конкурентів або роздратованих неврівноважених людей. Якщо ситуація змушує захищатися, допоможуть лише жорсткі заходи.

Лев

Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415355

Можливо, ваш авторитет сьогодні помітно зміцниться, що створить стартовий майданчик для позитивних змін в службовому становищі. Ймовірно, нові люди, що увійшли у ваше життя, подарують вам свіжі ідеї і відкриють нові перспективи. Не виключені проблеми зі здоров'ям. Будьте обережні при переході вулиці, остерігайтеся аварій, травм на роботі.

Діва

Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415360

Більше часу приділіть роботі з інформацією. Не дозволяйте собі втручатися у сумнівні справи, не зв'язуйтеся з авантюристами. Доведеться постаратися, щоб зберегти мир у відносинах з коханою людиною. Зате йде вдалий час для покупок.

Терези

Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415356

Сьогодні зірки радять Терезам залишатися осторонь від подій, триматися якомога далі від агресивної юрби і роздратованих близьких. Проблема в тому, що це не завжди можливо. Так чи інакше, будуть порушені інтереси багатьох Терезів, події можуть вимагати їхньої присутності. Найкраща політика для вас в цьому випадку – звести всі свої необхідні дії і реакції до мінімуму.

Скорпіон

Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415350

Суперечливий день. Не виключено, що поява на вашому шляху невеликих труднощів підштовхне вас до ризикованих і навіть підступних дій. Рекомендується вчасно зупинитися, не піддаватися гніву і агресії. Вам допоможе дипломатія і тактовність, хоча це вам не властиво. У кращому випадку друга половина дня обіцяє вдале вирішення всіх проблем. Можлива ділова поїздка, результатами якої ви будете задоволені.

Стрілець

Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415361

День буде насичений переговорами, які можуть принести хороші плоди. Однак, якщо під час зустрічі відчуєте, що співрозмовник не готовий дати відповідь негайно, – не тисніть на нього. Вам не доведеться боротися з труднощами самотужки – друзі і союзники готові прийти на допомогу. Вам допоможе дипломатія і тактовність.

Козеріг

Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415357

Сьогодні Козероги змушені сваритися з партнерами і близькими, захищати свій будинок або пріоритети, долати кризу. Важлива техніка безпеки. Хорошу реакцію доведеться поєднувати з витримкою, розраховувати силу удару у відповідь. Великий ризик травм. Якщо нічого не відбувається, можлива сильна нервозність. Краще не переходити в атаку: в пріоритеті охорона володінь, а не експансія.

Водолій

Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415359

Суперечливий, двоїстий день. Сьогодні ви зможете стати господарем становища або навпаки. Це буде залежати від того, як швидко ви зумієте прийняти потрібне рішення. Втілюючи свої плани в життя, не забувайте про тих, хто допомагав вам.

Риби

Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415354

Настав час трохи перепочити. Якщо у вас такої можливості немає, то виконуйте тільки найнеобхідніші справи і не беріть на себе підвищених зобов'язань. Постарайтеся відвідувати масові заходи, там ви можете зустріти потрібних вам зараз людей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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