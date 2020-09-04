Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 5 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні багато ситуацій будуть стресовими. Карається зайва ініціатива. У цей день в пріоритеті термінові та життєво важливі завдання, не варто розпорошуватися на випадкові дрібниці. Краще скасувати необов'язкові справи, почекати з рішенням, купівлею, знайомством, посилити заходи безпеки, окреслити допустимі межі дій.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 5 вересня 2020

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Сьогодні Овнам варто пам'ятати, що їхня ініціатива карається (особливо, якщо вони перейшли розумні межі: загралися в небезпечні ігри, засліплені гнівом). Важливо контролювати свої пориви і ставити межу своїх бажань. В іншому випадку легко викликати чийсь гнів і потужну реакцію. Небезпечно проявляти неповагу до старших людей, офіційним інстанціям і впливовим силам. Зростає ризик травм.

День несе негативні тенденції. Вірогідні проблеми через потурання власним слабкостям. У плані кар'єри або фінансової вигоди позитивних результатів чекати не доводиться. Остерігайтеся підступів недоброзичливців. Більше довіряйте інтуїції. Не можна вживати спиртні напої, м'ясні продукти.

Можливі тривоги, страхи, похмурі думки. У цей день дуже легко піддатися ілюзіям і зваблюванням. Може, наприклад, з'явитися підвищена зарозумілість – постарайтеся уникнути цього. Цей день краще провести у спокійній, буденній роботі.

Ракам пора переоцінити деякі тонкощі свого приватного життя: смаки, імідж, стиль спілкування. Сьогодні легко доходить до піку конфлікт. Небезпечно бути в агресивному середовищі, серед конкурентів або роздратованих неврівноважених людей. Якщо ситуація змушує захищатися, допоможуть лише жорсткі заходи.

Можливо, ваш авторитет сьогодні помітно зміцниться, що створить стартовий майданчик для позитивних змін в службовому становищі. Ймовірно, нові люди, що увійшли у ваше життя, подарують вам свіжі ідеї і відкриють нові перспективи. Не виключені проблеми зі здоров'ям. Будьте обережні при переході вулиці, остерігайтеся аварій, травм на роботі.

Більше часу приділіть роботі з інформацією. Не дозволяйте собі втручатися у сумнівні справи, не зв'язуйтеся з авантюристами. Доведеться постаратися, щоб зберегти мир у відносинах з коханою людиною. Зате йде вдалий час для покупок.

Сьогодні зірки радять Терезам залишатися осторонь від подій, триматися якомога далі від агресивної юрби і роздратованих близьких. Проблема в тому, що це не завжди можливо. Так чи інакше, будуть порушені інтереси багатьох Терезів, події можуть вимагати їхньої присутності. Найкраща політика для вас в цьому випадку – звести всі свої необхідні дії і реакції до мінімуму.

Суперечливий день. Не виключено, що поява на вашому шляху невеликих труднощів підштовхне вас до ризикованих і навіть підступних дій. Рекомендується вчасно зупинитися, не піддаватися гніву і агресії. Вам допоможе дипломатія і тактовність, хоча це вам не властиво. У кращому випадку друга половина дня обіцяє вдале вирішення всіх проблем. Можлива ділова поїздка, результатами якої ви будете задоволені.

День буде насичений переговорами, які можуть принести хороші плоди. Однак, якщо під час зустрічі відчуєте, що співрозмовник не готовий дати відповідь негайно, – не тисніть на нього. Вам не доведеться боротися з труднощами самотужки – друзі і союзники готові прийти на допомогу. Вам допоможе дипломатія і тактовність.

Сьогодні Козероги змушені сваритися з партнерами і близькими, захищати свій будинок або пріоритети, долати кризу. Важлива техніка безпеки. Хорошу реакцію доведеться поєднувати з витримкою, розраховувати силу удару у відповідь. Великий ризик травм. Якщо нічого не відбувається, можлива сильна нервозність. Краще не переходити в атаку: в пріоритеті охорона володінь, а не експансія.

Суперечливий, двоїстий день. Сьогодні ви зможете стати господарем становища або навпаки. Це буде залежати від того, як швидко ви зумієте прийняти потрібне рішення. Втілюючи свої плани в життя, не забувайте про тих, хто допомагав вам.

Настав час трохи перепочити. Якщо у вас такої можливості немає, то виконуйте тільки найнеобхідніші справи і не беріть на себе підвищених зобов'язань. Постарайтеся відвідувати масові заходи, там ви можете зустріти потрібних вам зараз людей.

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