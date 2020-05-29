Гороскоп на 30 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 30 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні є ризик поломок, витоків, збоїв, а також незначних травм. Підвести може нервозність та недбалість. Легко потрапити в пастку, стати жертвою залежності. Очікуються затримки з допомогою, сервісом і доставкою, розбіжності з колишніми колегами і клієнтами. Активізується закулісна метушня: інтриги, провокації.

І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 30 травня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Першу половину дня Овни можуть провести без особливих турбот. А ось у другій половині дня клопоту додасться. З'явиться новий привід для розмов вдома або на роботі. Темою для розмови може стати житло, сімейне питання, допомога по господарству.

День нездійснених надій і марних очікувань. Сатанинський день. Вас чекають помилки у сфері професійної діяльності. Близька людина може дати помилкову пораду. Можливі різкі і раптові перепади в настрої, болісні сни, головні болі або отруєння. Емоційна чутливість може стати причиною неврівноваженості і дратівливості через дрібниці. У сфері інтимних відносин слід уникати неприборканих пристрастей і ризикованих вчинків.

День пролетить непомітно. Якщо до будь-яких справ у вас не буде лежати душа, залиште їх на кілька днів. Зараз сприятливий час для того, щоб як слід відпочити і набратися сил. Постарайтеся уникати з'ясування відносин.

Ракам день принесе свіжі ідеї, нові маршрути і можливості. Відкриється новий канал для спілкування або виникне близька вам тема для розмови. У вас з'явиться право голосу або сильна потреба висловитися. Може намітитися смуга поїздок, контактів, інтенсивних тренінгів та інфообміну. Особливе місце в вашому списку нових справ займуть зв'язку з друзями, соратниками, групою за інтересами.

Несприятливе розташування планет загрожує ймовірними фінансовими труднощами або непередбаченими витратами. Серйозні перешкоди з боку чиновників, підступи недоброзичливців або чужі помилки, які ви будете змушені виправляти, ускладнять просування до мети. У любовних відносинах намічається певне піднесення, проте несподівана неприємна звістка змусить на деякий час забути про захоплення. Зверніть увагу на здоров'я близьких.

Утримайтеся від обговорення або засудження будь-кого, оскільки сказані слова можуть повернутися до вас бумерангом. У цей період ви будете мати дуже високий енергетичний потенціал і зможете протистояти будь-яким хворобам. Але на допомогу вищих сил розраховуйте тільки в добрих справах.

Для Терезів цей день почнеться позитивно, але повернути вчорашню безтурботну атмосферу так і не вдасться. У першій половині доби вам краще плисти за течією, а в другій налаштуватися на вимушені клопоти. Успіх почне залежати від уваги до дрібниць. Не варто пропускати нові деталі в інструкціях, рецептах, описах та діагнозах.

Сьогодні можливе зростання життєвих сил, що додасть вам впевненості у своїх силах. День принесе масу задоволень, але намагайтеся не змінювати почуття міри. Ваші надії і плани можуть підтримати впливові особи і Вищі сили.

На роботі ви можете досягти непоганих успіхів. Налаштуйтеся на позитивний лад, і не допускайте у своє життя жодного ризику. Зараз сприятливий час для ділових контактів. У відносинах з коханою людиною потрібно проявити більше турботи, любові і розуміння, щоб уникнути сварок і докорів. Зараз не найкращий час для того, щоб проявляти принциповість.

Козерогам день обіцяє новини від партнерів, нові пропозиції. Можливий діалог з клієнтом або учнем, розмова з родичем або земляком. Сприятливий момент для налагодження контакту з іноземцями, обговорення деталей подорожі, лікувального, дослідницького або навчального процесу. Починаючи переговори, варто враховувати, що вони можуть затягнутися або незабаром зажадати другого раунду.

День символізує крах надій і планів. Комбінація, вибудувана з великою надією на краще, може обрушитися як картковий будиночок. Чоловіків-Водоліїв чекає розчарування в людині, яка дотепер здавалася надійною. Необхідно під час напливу пристрастей проявити витримку і самовладання. Можлива психологічна підтримка з боку малознайомих людей.

Йде вдалий час як для професійної діяльності, так і для любовних відносин. Ви зможете з новими силами взятися за будь-які справи. Якщо якісь зустрічі зриваються, значить, так і повинно бути. Намагайтеся більше часу проводити зі своєю коханою людиною.

Читайте також: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку