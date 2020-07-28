Гороскоп на 29 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 29 липня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Екватор тижня буде дуже насиченим та продуктивним у багатьох знаків Зодіаку, але не всім вдасться наблизитись до бажаного так швидко. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2020

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У середу Овнам варто налаштуватись на хорошу хвилю, щоб всі справи вдавались швидше. Тому підтримуйте гарний настрій і після всіх виконаних місій знайдіть трішки часу для відпочинку. Сьогодні можна взятись за планування найближчих днів.

Новий липневий день у Тельців буде дуже спокійним та розміреним, тому можна без поспіху займатись найважливішими завданнями. Не обійдеться і без приємних несподіванок, тому будьте готові, що плани можуть змінитись дуже стрімко.

Близнюкам сьогодні варто втриматись від надмірних емоцій, адже вони будуть відводити вас від основної мети, а також можуть зашкодити стосункам з оточенням. Спробуйте знайти спосіб, як не втрачати самоконтроль, але не зловживати смаколиками.

У Раків екватор тижня буде дуже успішним, якщо вони максимально добре розпланують день. Зараз у вас стартує приємний період у житті, коли мрії почнуть ставати реальністю. Тому не відмовляйтесь від своїх бажань.

Левам сьогодні не варто брати на себе надто багато завдань та відповідальності. Вам потрібно знайти трохи часу для того, щоб зайнятись улюбленими справами та розслабитись. Дуже важливо робити пепрезагрузку та відновити енергетичний баланс.

Діви досі не навчились відмовляти людям, тому сьогодні пора попрактикуватись у цьому вмінні. Добре визначтесь з тим, хто справді потребує вас, а хто лише використовує для власних цілей. Навчіться цінувати свій час.

Якщо Терези й планувати щось покращити у своєму житті, то саме час братись за це. Ваші бажання вже давно могли стати реальністю, але ви чомусь знаходите причини відмовлятись від власних ідей. Пора це змінювати.

Скорпіонам сьогодні астрологи радять не витрачати гроші, а також серйозніше ставитись до своїх фінансів. Попереду у вас буде можливість покращити стан свого гаманця, але зараз не найкращий період для масштабних покупок.

Стрільцям сьогодні пощастить розпрощатись з усіма справами, які відкладались "на завтра". Тому зберіться з силами, зарядіться гарним настроєм та рухайте лише вперед. Не забудьте приділити час і своїй найближчим людям.

Козеріг. Дуже вдалий період для роботи з людьми та покращення зв'язків. Варто проявити вдосталь терплячості, щоб знайти шлях до сердець оточення, але це того варте. Кожна нова людина у вашому житті здатна не лише розширити ваш світогляд, а й наблизити до цілей.

Водолій має бути готовим до того, що цей липневий день принесе чимало несподіваних пропозицій та сюрпризів. Але вони не повинні затуманити вам голову, адже кожен такий нюанс варто обдумати. Також астрологи радять уникати спілкування з тими, хто вас дратує.

Рибам сьогодні краще займатись тими справами, які принесуть швидкий та помітний результат. Вам бракує відчуття завершеності у житті, тож час закривати давні "хвостики" та рухатись вперед і лише вперед.

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