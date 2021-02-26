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Гороскоп на 27 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день відмінно підходить для домашніх клопотів, дрібних оновлень, ручної роботи, ремонту, прибирання, прикладної творчості, для занять, що вимагають уваги до дрібниць.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні зірки радять Овнам не сидіти склавши руки і знайти собі корисне заняття (краще, на всі вихідні). Багатьом Овнам не доведеться шукати його спеціально.
Телець
Ймовірно, різні справи і проблеми змусять вас проявити максимальну активність і працездатність. В першу половину дня про відпочинок доведеться забути – метушня не дасть присісти ні на секунду. Зате ввечері з'явиться можливість приємно провести час серед друзів або в колі сім'ї. Відпочинок, цікава бесіда, легкий флірт стануть найкращими ліками проти втоми.
Близнюки
Цей день може змінити ваше життя. Нові люди у вашому оточенні будуть сприяти зростанню вашої незалежності у всьому. Рекомендується довго не роздумувати і погоджуватися на відповідні ділові пропозиції на будь-яких умовах. Вам доведеться прийняти серйозні рішення в особистому житті. Успіх буде від вас залежатиме тільки в незначній мірі.
Рак
Сьогодні інформація приходить до Раків у неясній формі. Підтекст натяку або доведеться розгадувати. Удача чекає там, де вже є мовчазне взаєморозуміння або не обов'язкові прямі вербальні комунікації. На щастя, у більшості Раків не буде проблем з емпатією, в тому числі, з розумінням людей на відстані.
Лев
В особистому житті можливі конфліктні ситуації або незадоволення існуючим станом справ. Можливий душевний дискомфорт, занепад сил, поганий настрій. Леви у цей період можуть у відносинах, які, крім проблем і розчарувань, нічого не принесуть.
Діва
День несприятливий для розширення сфери діяльності, позаяк ваші бажання не знайдуть підтримки у впливових людей. Не виключено, що події попередніх днів серйозно вплинуть на ваш авторитет і самооцінку. Не втрачайте поля зору тих, хто безоплатно допомагав вам раніше, прийшла пора віддавати борги.
Терези
На цей день (як і на наступний) Терезам не варто планувати активні контакти із зовнішнім світом і публічні заходи. Краще скоротити навантаження і коло спілкування, відкласти побачення, творчий дебют, виступ, важливу зустріч. Лінію поведінки зададуть приховані делікатні нюанси, які не завжди можна висловити вголос. Краще тримати в секреті подробиці про себе, приділити більше уваги здоров'ю.
Скорпіон
День сприятливий для розвитку кар'єри. Ви цілком можете розраховувати на успіх в початих справах. Не слід займатися чимось новим, краще розберіться зі старими проблемами, документами. Можливо, що тепер вони як ніколи актуальні. Велика ймовірність виграшу. Цей день сприятливий для любові.
Стрілець
Можливі ділові пропозиції, вдале завершення справ. Щоб утримати удачу, визначте межі своїх досягнень. Другу половину дня краще присвятити відпочинку, оскільки вірогідні втома і млявість через зниження енергетичного потенціалу.
Козеріг
Сьогодні Козероги можуть розраховувати на удачу в будь-якому знайомому занятті (особливо, з корисним практичним ухилом). Багато представників цього знаку Зодіаку будуть непогано орієнтуватися в наукових і медичних тонкощах, а також в прикладних питаннях, пов'язаних з їхнім захопленням. Успішно піде завершення ділових і творчих процесів.
Водолій
Перша половина дня може принести засмучення і розчарування. Вірогідні конфлікти з родичами. Багатьом Водоліям буде важко змиритися з присутністю в будинку старшого покоління родичів і постійними їхніми рекомендаціями. У другій половині дня настане перелом. Любовні стосунки або спілкування з друзями розкриють нові можливості.
Риби
Вас чекає день серйозних змін і значних коригувань у відносинах з партнерами і керівництвом. Висока ймовірність агресії з їхнього боку. Тільки дипломатія повинна сьогодні стати вашим помічником у всіх контактах. Якщо спільна діяльність не буде відповідати вашим переконанням, то бажано розірвати відносини, інакше ви опинитеся в залежному і безвихідному становищі.
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