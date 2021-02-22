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Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 22 – 28 лютого 2021 року!

Новий тиждень лютого стане дуже сприятливим для більшості знаків Зодіаку, адже з потеплінням прийде і натхнення для нових справ. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Для Овнів фінальний тиждень зими буде доволі насиченим на важливі та приємні справи. Тому набирайтесь енергії та не ігноруйте планування, адже так вам вдасться зробити значно більше і потім не засмучуватись, якщо щось не вдалось. Попереду чимало крутих емоцій.

Телець

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436276

Тельців у фінальні дні лютого очікує шквал хороших несподіванок, тому не переймайтесь, якщо ваші плани змінюються. Далеко не все можна контролювати, тому краще не брати близько до серця те, що насправді не має позначатись на вашому настрої. Зберігайте позитив і не забувайте мріяти!

Близнюки

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436277

У Близнюків зараз стартує період, коли буде чимало змін у різних сферах життя. Всі вони будуть виправдані та принесуть хороше. Тому не бунтуйте проти них, адже світ постійно рухається вперед. До того ж, вам вже давно було тісно у своїй бульбашці.

Рак

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436278

Раків очікує дуже позитивне завершення зими, адже вони нарешті відчують прилив енергії та натхнення. Не бійтесь показувати свої уміння та вдосконалювати їх, зараз час, коли ви зможете підготувати собі основу для нових звершень. Більше віри у себе!

Лев

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436279

У Левів попереду доволі насичений проміжок часу, коли доведеться виконати чимало завдань, але вони принесуть покращення фінансового стану. Тому старайтесь виділяти час і на справи, і на відпочинок, щоб потім не стикнутись з емоційним вигоранням. Не забувайте про себе.

Діва

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436280

Дівам цього тижня варто більше уваги приділяти власним бажанням, а вже тоді вирішувати, чи цікавить вас думка інших людей. Настав час, коли потрібно навести лад спершу у власній голові, а тоді вже навколо,

Терези

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436281

У Терезів настав час для кохання, тому тиждень буде охоплений романтичними бажаннями, яким важко буде не піддатись. Якщо у вас є друга половинка, то проводьте з нею більше часу та дослухайтесь до її побажань. А от самотнім Терезам не варто засмучуватись, адже зовсім скоро ви знайдете собі того, хто буде змушувати усміхатись без слів.

Скорпіон

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436282

Скорпіонам цього тижня доведеться трішки опуститись на землю, щоб побачити, над чим варто попрацювати в особистому житті. Звісно ж, ви знаєте багато, але не завжди достатньо для різних ситуацій. Тому не соромтесь дізнаватись щось нове та просити у когось пораду.

Стрілець

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436283

Стрільців очікує дуже продуктивний тиждень, тому важливо зберігати хороший настрій і не намагатись підкорити всі гори за одну мить. Розплануйте свій час так, щоб залишатись ефективними і не завдавати шкоди собі. Стрибки від крайнощів у крайнощі не найкращий мотиватор.

Козеріг

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436275

Козерогам цього тижня потрібно буде докласти чимало зусиль, щоб нормалізувати своє особисте життя. Ви надто часто намагаєтесь встигнути все, що не найкраще позначається на стані справ. Тому наприкінці зими у пріоритеті мають бути саме стосунки.

Водолій

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436285

Водоліїв очікує дуже пізнавальний тиждень, адже вдасться отримати не лише нову інформацію, а й спробувати її застосувати. Якщо вас давно щось цікавило, то саме зараз пора взятись за вивчення цієї теми. Не ігноруйте можливість отримати свіжі знання.

Риби

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436286

Рибам наприкінці зими варто проявити стриманість та не так гостро реагувати на все, що може вам не подобатись. Ви маєте вдосталь знань, щоб правильно ними користуватись, але чомусь обираєте закритись від всіх. Час змін, час руху вперед.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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