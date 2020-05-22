Гороскоп на 23 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 23 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні можлива плутанина в поїздках, при обслуговуванні, доставці вантажу, передачі даних. Легко заблукати, піддатися спокусі, стати жертвою навіювання або гри уяви, отримати помилковий знак, невірно тлумачити поданий сигнал.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 23 травня 2020

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На початку дня Овнам варто тримати фокус на матеріальних справах. Збережеться тенденція до везіння, тож не виключена велика удача. Можна отримати компенсацію за труднощі минулого. Про майбутнє краще подумати ввечері. Це найкращий час для спілкування, пошуку відомостей, корекції планів, але лише за умови спокою і чесності. Можлива сварка, інтрига, технічний збій. Небажані вечірні поїздки.

Зірки попереджають про небезпеку для здоров'я або агресії з боку недоброзичливців. Існує небезпека наклепу. Будьте обачні у спілкуванні, не тримайте біля себе ненадійних людей. Уважно поставтеся до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких.

Хвилювання, пов'язане з професійною діяльністю, постарайтеся компенсувати чимось приємним. Зараз вам просто необхідні емоційна підтримка і розуміння близьких людей. І утримайтеся від різного роду перебільшень – всі побоювання є тільки плодом вашої уяви.

До настання вечора Раки можуть сподіватися на удачу. Можливий бонус до вчорашніх подій або довгоочікуваний успіх в останню хвилину. Увечері корисно оцінити інформаційний фон, приділити увагу спілкуванню. Саме час відсіяти сумнівні канали отримання інформації.

Сьогодні жінок-Левів будуть помічати всюди, де б вони не з'явилися. Впевненість у своїй привабливості, дотепність і душевна щедрість зроблять їх центром будь-якої компанії. Чоловікам-Левам слід очікувати труднощів у справах, пов'язаних з будівництвом або творчістю. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Уникайте фізичних перевантажень і будь-якої діяльності, пов'язаної з ризиком.

Цей день може подарувати чимало можливостей, якими ви просто зобов'язані скористатися. Зараз сама доля буде прихильною до вас, і тому можете планувати важкі справи і важливі зустрічі. Декого чекає доленосне знайомство, яке може перерости у велику любов.

Сьогодні Терезам варто перенести на першу половину дня всі турботи про матеріальний бік справи. А вечір краще присвятити спілкуванню або інтелектуальній роботі. Пора привести в систему наявні знання, структурувати аргументи і факти, заново вивчити програму навчання, маршрут руху.

День сприятливий для планування, відкриття нової справи, зачаття. Можливо, що вам вдасться тимчасово поліпшити своє фінансове становище. Подумайте, як проведете вихідні дні, оскільки вони можуть виявитися для вас дуже важливими. Тим, хто збирається в подорож, планети радять бути обережними, бо можливі травми, опіки або ж отруєння.

Сприятливий час для досягнень у професійній діяльності. Якщо хочете розширити можливості або почати нові справи, не втрачайте часу. Також цей день вдалий для всього, що пов'язано з любов'ю. Одиноким представникам цього знаку доля може подарувати нове захоплення.

Сьогодні Козерогам краще заздалегідь розділити свої плани на дві частини. Вранці вам слід запасатися оптимізмом, користуватися авторитетом або вдалою можливістю. Увечері корисно прикинути справи на завтра, вивчити потрібні контакти і маршрути. Будуючи плани, краще уникати жорстких сценаріїв і поспіху. Не варто вирушати в вечірню або нічну поїздку, терміново починати цикл ремонтних або лікувальних процедур.

Цей день буде активним і динамічним для багатьох Водоліїв. Ймовірно, що остаточно відновляться зв'язки з далекими родичами, контакти можуть бути стабільними і принесуть багато користі надалі. Зросте повага оточуючих. Партнери проявлять порядність і надійність.

Постарайтеся зараз проявляти поменше ініціативи, особливо там, де вас це робити не просять. На цьому етапі ви здатні поставити все з ніг на голову, причому і самі заплутаєтеся в становищі, що склалося. Тому нікому не обіцяйте золотих гір і не починайте нових справ.

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