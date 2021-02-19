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Гороскоп на 20 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день підштовхує нас до розмов. Навіть якщо ми нічого в цьому не розуміємо, захочеться вставити своє слово. Але варто бути обережнішими. На дозвіллі захочеться проаналізувати минулі помилки, розібрати на молекули помилкові ходи, щоб в майбутньому не наступити на ті ж самі граблі.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні навіть повітря навколо Овнів насичене інформацією – і це не хвиля пліток та сирих ідей, а структурований потік професійних порад і точних фактів. Будуть заздалегідь сплановані маршрути, оголошені програми зустрічей. День гарний для відвідування тематичних груп, підсумовування знань, уточнення списку контактів.
Телець
У першій половині дня зірки обіцяють удачу. Можете сміливо йти до начальства з ризикованими пропозиціями, змінити профіль роботи або шукати нових партнерів. День несприятливий для поїздок і подорожей.
Близнюки
Сьогодні варто зосередитися на професійній діяльності та врегулюванні фінансових питань. Якщо з будь-якими завданнями не вдається впоратися самостійно, сміливо звертайтеся за допомогою до тих, хто здатний посприяти. Зараз утримайтеся від походу в салон краси – це не найкращий час для зміни іміджу.
Рак
Не вірте своїм підозрами і не поспішайте сваритися з близькими людьми. Сьогодні ймовірні безліч вибухонебезпечних ситуацій. Постарайтеся уникати всіляких з'ясувань відносин, позаяк це пусте заняття, яке тільки вимотає вас і ні до чого доброго не приведе.
Лев
Критичний день. Можливі труднощі і розчарування в особистому житті або ускладнення в спілкуванні з родичами. Не рекомендується займатися справами, пов'язаними з ризиком, азартом. Не виключені травми або фінансові втрати. Сприятливий відпочинок в колі сім'ї, ігри, прогулянки на самоті.
Діва
Ви легко впораєтеся з найскладнішою роботою. Головне – рішучий настрій. Фінансові питання можуть викликати деяке занепокоєння. Обговоріть майбутні витрати з сім'єю і постарайтеся не допускати непотрібних витрат.
Терези
Сьогодні ви можете вловити зв'язок минулого і майбутнього, як ваші вчинки впливають на подальший розвиток справ. Також в цей день вас чекає доленосна зустріч – незнайомець переверне ваше життя з ніг на голову. Не ігноруйте знаки – зараз вони вказують на ті теми, в яких у вас багато проблем і якими варто займатися в першу чергу. В цілому це позитивний час, коли ви зможете зрозуміти, як поводитися далі.
Скорпіон
День творчого підйому. Ваша енергія подвоїться, і ви зумієте самореалізуватися як творча особистість. День обіцяє бути насиченим цікавими подіями в особистому житті. Єдина неприємність буде пов'язана з вашим здоров'ям. Комплекс загальнозміцнюючих та оздоровчих заходів помітно поліпшить ваше самопочуття.
Стрілець
Йде відповідний час для занять самоосвітою, розширення кругозору і просто відпочинку. Спокійно розкладіть все по поличках і наведіть порядок в справах і почуттях. Якщо ви давно мрієте про яку-небудь велику покупку, саме час її зробити.
Козеріг
Критичний день, який може призвести до труднощів в особистому житті. Шукайте способи зміцнення власних позицій, проявляйте ініціативу і наполегливість. Несподівана перешкода, пов'язана з підступами недругів, може позначитися на досягненні поставлених цілей, проте зірки рекомендують не приймати кардинальних рішень: будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас.
Водолій
Сьогодні вірогідні головні болі, отруєння, пожежі. Не виключені великі фінансові втрати, крадіжки. Ні в якому разі не пускайтеся у нові ризиковані заходи – вони виявляться збитковими. Скасуйте всі поїздки і подорожі.
Риби
Зірки не радять на цей період планувати будь-які важливі справи. Настав час трохи перепочити. Якщо такої можливості немає, то не беріться за складні завдання. Можливі несподівані, але приємні зустрічі. Гарний час і для коротких розважальних поїздок.
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