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Гороскоп на 20 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день додає енергії, удачі та позитиву, допомагає частково подолати сумніви та розвіяти ілюзії. Нині з'явиться настрій до спілкування, дружби і розширення кругозору.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Прислухайтеся до внутрішнього голосу і дійте імпульсивно – сьогодні відсутність чітких планів обіцяє удачу в справах і роботі. А ось серйозні питання краще обговорити, не підмішуючи туди емоції. Також чекайте сьогодні цікаву й потрібну вам інформацію – вона може перевернути ваше життя з ніг на голову.
Телець
Початок тижня обіцяє бути вдалим, проте зірки не радять квапити події. До будь-якої справи приступайте тільки після того, як ретельно зважите всі наслідки. Ваша життєва енергія перебуває у нестійкому стані. Не рекомендується розширювати сферу діяльності, займатися новими справами або давати поради. Не шукайте нових шляхів. Ідіть старими перевіреними стежками. Відмовтеся від роботи в колективі. Сьогодні для вас краще індивідуальна діяльність.
Близнюки
Цей день може здатися нелегким. Не концентруйтеся на своїх проблемах. Зверніть увагу на оточуючих вас людей – можливо, захопившись своїми ідеями і прагненням до матеріального благополуччя, ви зараз втрачаєте можливість зміцнити відносини з ними. Постарайтеся знайти компроміс – і все буде гаразд.
Рак
Сьогодні ви можете спланувати до найдрібніших деталей своє майбутнє, і якщо ви зробите це добре, то воно втілитися у життя так, як гадалося. Тому не бійтеся ставити собі сміливі завдання і складні шляхи – зірки допоможуть вам розібратися з усіма проблемами і перешкодами. Також корисно спілкуватися – ви можете познайомитися з авторитетною людиною, який надихне вас на сміливі вчинки.
Лев
Початок тижня характеризується зниженням життєвого потенціалу. Невирішені проблеми в особистому житті або зроблені раніше зобов'язання вимагатимуть негайного вирішення. Відпочивати краще в сімейному колі або на самоті.
Діва
Краще не проявляти амбіцій. Ваші стриманість і тактовність будуть згодом оцінені як належить. Увечері можливі приємні події й новини. Небажано приймати ліки, алкогольні напої. Сни слід тлумачити навпаки.
Терези
Відмінний день, коли варто бути активним і позитивним – сьогодні вам доведеться часто міняти локації і думати багато про що. Можливо, іноді буде здаватися, що в голові безлад, в якому чорт ногу зломить, але ви зможете взяти себе в руки. Постарайтеся нічого не ускладнювати, щоб день пройшов легше, без будь-яких скандалів і проблем.
Скорпіон
Небезпечний день. У першій половині дня можливе загострення хронічних захворювань, травматизм, нещасні випадки. Дотримання всіх заходів безпеки допоможе позбутися від неприємностей. Можна уникнути конфліктних ситуацій, проявивши проникливість й мудрість. Проведіть другу половину дня в тісному сімейному колі. Це зробити просто необхідно – ви починаєте віддалятися від сім'ї.
Стрілець
Вірогідні негативні зміни у фінансових справах, конфлікти з оточуючими, погіршення самопочуття. Уникайте стороннього впливу – воно може привести до емоційного зриву. Сон може виявитися віщим.
Козеріг
Зміни сьогодні будуть сипатися на вашу голову, і головне не панікувати, а намагатися скористатися всіма можливостями, які подарує вам цей день. Також зірки радять зустрічатися, спілкуватися і працювати тільки з найнадійнішими і перевіреними людьми, інакше доведеться виправляти і свої, і чужі помилки. Корисно братися у цей день за щось нове – піде як по маслу.
Водолій
Життєвий потенціал перебуває у верхній точці. Проявляйте ініціативу і ні в якому разі не відступайте – використовуйте всі можливості для зміцнення свого становища. У другій половині дня емоційна вразливість може стати причиною сварки і непорозуміння з близькими людьми.
Риби
Несприятливі тенденції цього дня можуть серйозно вплинути на уявлення про власний характер або про партнера. Рекомендується розірвати всі непотрібні зв'язки. Тим, хто збирається в подорож, планети радять остерігатися злодіїв і безчесних людей. Будьте уважні.
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