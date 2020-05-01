Гороскоп на 2 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 2 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день вдалий для навчання, досліджень, для будь-якої бесіди з метою з'ясування практичних деталей і подробиць. У центрі уваги – новинки. Викличуть інтерес повідомлення лікарів, підсумки прикладних досліджень в медицині, оригінальні ліки і рецепти, нові канали інформації і засоби. Матимуть значення персональні дані, неофіційні особисті думки та дружні поради.

І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 2 травня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні в Овнів є потреба в самовираженні, грі і креативі. У тонусі буде тримати азарт і дух змагання. Відсутню енергію можна почерпнути у друзів, дітей або компаньйонів по хобі. Вдасться подолати фінансову проблему, спритно впоратися з несподіваною завданням. Добре зайнятися спортом та творчістю. Доречний нестандартний хід в справах сердечних.

Уникайте спілкування з колегами та начальством. У вас можуть з'явитися нові обов'язки, які заберуть багато сил або призведуть до фінансових втрат. У любовних відносинах намічається певне піднесення. Не можна проявляти користь або зайву ощадливість: ймовірні фінансові надходження пройдуть стороною.

Обставини будуть ставити перед вами то одну, то іншу задачу, і на їхнє рішення піде багато часу і енергії. Зате щодо любові справи можуть бути набагато кращими. Цей день спонукає до романтичної вечері при свічках, та й взагалі, до гармонійних відносинам з коханою людиною.

Ракам сьогодні краще бути в тонусі, але не варто панікувати. Головним тригером занепокоєння для типових Раків стане непередбачуваність і новизна обстановки, яку вони інстинктивно зв'яжуть з потенційною загрозою. Але саме розрив шаблону і призведе до удачі. Можливі оригінальні придбання, несподівані фінансові ходи, випадкові знахідки. Може виручити непередбачений вчинок друга.

Цей день сприятливий для втілення в життя своїх ідей. Ви будете сповнені ентузіазму, з задоволенням візьметеся за будь-яку роботу. Але пам'ятайте, що відповідальність за скоєне ляже на вас. Все розпочате в цей день потрібно доводити до кінця. Вдалими і цікавими будуть поїздки, зустрічі з друзями та родичами.

Критичний день. Зірки рекомендують критично ставитися до своїх можливостей, тверезо оцінювати дійсність, обмежити контакти. Існує ймовірність непередбачених витрат або фінансових втрат – можливо, через незалежні від вас причин ви упустите вигідне замовлення. Не виключено нове знайомство, однак турботи і проблеми можуть перешкодити вам розслабитися і знайти внутрішню свободу. Увечері не виключена сварка з ким-небудь з близьких родичів, швидше за все, навіть членів сім'ї.

Сьогодні все закінчується для Терезів благополучно, а легке напруження лише приємно триматиме в тонусі. Суперечка перетвориться в обмін дружніми думками. Ворожнеча прийме форму гри або дружнього змагання. Тривога виявиться помилковою, а ризик буде виправданий. Буде відвернений збиток або відведена загроза.

День розчарувань. Можливо, що, підвівши підсумок робочого тижня, ви залишитеся незадоволені. Цілком ймовірно, що планам і надіям, пов'язаних з відпусткою або відпочинком, не судилося здійснитися. Не виключено, що ви займетеся новою справою, причому зовсім не тою, до якої готувалися. З близькими людьми не бійтеся бути відвертими.

День підходить для обговорення будь-яких ділових питань. Ви точно знаєте, чого хочете і на які поступки готові піти. Зараз доведеться витрачати набагато більше енергії на справи, які раніше давалися з легкістю. Але не переживайте через це. Хоч встигнете ви зробити трохи менше, зате якість виявиться чудовою.

Цей день запрошує Козерогів до активності, веселощів або експромту, але при найменшій загрозі зірки радять завершити гру. Не всі ходи передбачувані. Можливі проблеми через нові правила, нерозуміння нових кордонів і меж. Варто контролювати спортивні навантаження, фінансові витрати, викид емоційної енергії.

Позитивні тенденції забезпечать успіх в укладенні угод або в комерційних операціях. Зустрічі і контакти в недалекому майбутньому можуть принести відчутні результати. Хороший день для подорожей, відпочинку на природі. Не можна метушитися і надавати значення дрібним неприємностям.

Не слід бути надто відвертими навіть з близькими людьми, оскільки все сказане може обернутися проти вас. Не варто брати в ділові партнери людей, до яких ви маєте почуття більші, ніж просто симпатію. В цьому випадку ви станете абсолютно необ'єктивними, і від цього може постраждати справа.

Читайте також: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку