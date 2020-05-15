Гороскоп на 16 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 16 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні може посилитися тяга до солодкого та певних напоїв. Смаки і настрої будуть непостійними. День сприяє ностальгії, любовним і іншим ілюзіям. Можлива чутливість, сентиментальна реакція на фільм, музику або аромат. Вельми красномовні та інформативні сни, але в їхньому трактуванні легко обманутися.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 16 травня 2020

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Сьогодні Овнам варто бути обачнішими в будь-яких маневрах, в дорозі, в спілкуванні. Обстановка неясна, легко спровокувати сумнівну ситуацію власними діями. Не варто включатися в переговори, шукати попутників і помічників, надавати таємні послуги. Небезпечні любовні та інші інтриги. У мотивах вчинків слід знайти явний або завуальований зв'язок з минулим.

День сприятливий для початку нової справи, подорожей, кар'єри. Рішуче приступайте до здійснення своїх планів – зірки обіцяють успіх у всіх починаннях. Будьте стриманішими у витратах – ви ризикуєте втратити гроші. Подумайте, як проведете вихідні дні, оскільки вони можуть виявитися для вас дуже важливими.

Висока ймовірність крутих змін як у діловому, так і в особистому житті. Є всі підстави вважати, що вони виявляться досить позитивними. Очікуються цікаві і багатообіцяючі знайомства. А ось з грошима потрібна особлива увага: бездумні покупки серйозно вдарять по вашому бюджету.

Сьогодні найкращий навігатор для Раків – власне чуття. Також, не збитися з курсу вам допоможе зв'язок з друзями. Без їхньої підтримки ви ризикуєте стати жертвою спотвореного інформаційного поля або заручником чужого лихослів'я. У цей день дуже ймовірні перешкоди у вигляді пліток, дезінформації, агресивних пересудів за спиною. Не варто вибирати цю добу для початку переговорів.

Напружений день. Можливе погіршення фінансового становища: програш в азартних іграх, несподівані витрати, пов'язані з дітьми, або втрата цінної речі. Левів чекає неприємна зустріч або звістка, яка призведе до негативних змін в особистому житті. Зірки попереджають, що сьогодні будь-яка справа у сфері професійної діяльності зажадає від вас максимуму зусиль.

Глобальних подій в цей день не передбачається. Але це не означає, що потрібно скласти руки і сидіти на місці. Гарний час для поїздок, пошуку інформації, налагодження корисних зв'язків і ведення ділових переговорів. В особі рідних і улюблених людей вдасться знайти підтримку.

Сьогодні Терези зіткнуться з чужою або своєю недбалістю. Зростає ризик проблем в поїздках, при відвідуванні сервісів і установ, при контакті з тваринами, побутовою хімією. Можлива плутанина при спробі отримати допомогу, налагодити зв'язок, зробити ремонт.

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Події цього дня можуть мати несприятливий вплив на нервову систему і психіку, викликаючи підвищену збудливість і дратівливість, що може привести до невмотивованих сварок. Очевидно, це результат дуже насиченого тижня.

Ви можете намітити серйозні справи, за які довго не хотіли братися. Якщо хтось попросить у вас поради чи допомоги, не відмовте людині в послузі, якщо, звичайно, це буде в ваших силах і компетенції. Уникайте серйозних витрат. Не слід брати кредити і давати гроші в борг.

Сьогодні зірки радять Козерогам обережність в поїздках і в процесі будь-якої взаємодії з людьми. У разі термінове відрядження або пошуку інформації вас виручить нестандартний маневр, можлива несподівана допомога від друга.

Сьогодні вас чекає емоційний підйом. Поступово зросте сексуальна енергія, особиста чарівність. На жаль, у другій половині дня можливі неприємності в спілкуванні зі старшими родичами. Уникайте непримиренного протистояння, шукайте компроміс – і все стане на свої місця.

У цей день потрібно займатися пошуком інформації, радитися з оточуючими, допомагати один одному. Слідкуйте за станом здоров'я, правильно харчуйтеся і не перевтомлюйтеся.

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