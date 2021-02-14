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Гороскоп на 15 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні у кожного буде продуктивний день, тому саме ручна праця буде приносити відмінні результати і внутрішнє задоволення. Також пощастить і керівникам, які налаштовані управляти всім, що бачать. Їм зірки радять експериментувати і сміливо пропонувати ініціативи тому, хто вищий по посаді.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Вчіться зберігати чужі секрети – в цей день з вами почнуть ділитися таємницями навіть малознайомі люди. Справа у вашій дружелюбності – ви здатні вникнути в проблеми, і щиро цікавитеся життям оточуючих. Але намагайтеся не забувати і про власні потреби і бажання – в цей зимовий період, успіх в будь-якій діяльності буде залежати від вашої активності.
Телець
Несприятливий день. Сьогодні краще бути максимально стриманим і в будь-якій ситуації зберігати самовладання, позаяк справи зажадають від вас максимальної віддачі.
Близнюки
Зверніть увагу на відносини з людьми, від яких залежить втілення ваших планів. Спробуйте поліпшити якість спілкування з деякими колегами, з начальством і з впливовими знайомими. Але не переборщіть, і дійте акуратно – лестощі і фамільярність в цей день вам не знадобляться.
Рак
Несприятливий день. Сьогодні краще не дратуватися і тримати себе в руках, позаяк справи зажадають від вас максимальної віддачі. Здоров'я похитнеться, а тому спробуйте відвідати басейн – вода вас заспокоїть і підбадьорить одночасно.
Лев
Ви завжди прагнете до того, щоб зробити своє життя цікавим. І сьогодні ви станете гостем на світському заході, і легко налагодите контакти з корисними впливовими людьми. Але намагайтеся не використовувати свої ділові зв'язки в корисливих цілях, і не хваліться важливими знайомствами – це може нашкодити репутації.
Діва
Напружений день, який несе як позитивні, так і негативні тенденції. Не виключені несподівані повороти в долі, які зажадають коригування планів. Сторонній вплив може згубно позначитися на вашому фінансовому становищі. Пошуки нової сфери діяльності не принесуть бажаних результатів. День провокацій і пригод. Будь-яке рішення може мати найнесподіваніші наслідки.
Терези
Ваші лідерські якості на висоті, і в цей період ваші плани почнуть втілюватися в життя. Це сприятливий день для підприємницької діяльності, але грошові питання бажано вирішувати спільно з партнерами, щоб уникнути розбіжностей. В любовній сфері може бути складно, але неприємні моменти дозволять Терезам розібратися в собі. Зірки не радять приймати важливі рішення.
Скорпіон
Сьогодні присвятіть себе сім'ї і дітям. Вони потребують вашого спілкуванні, але й ви самі отримаєте велику радість від дитячої щирості і безпосередності. Але тільки вам доведеться забути про професійні проблеми.
Стрілець
Намагайтеся пом'якшити претензії до оточуючих людей. Ситуація у фінансовій сфері порадує вас – різкого збагачення зірки не обіцяють, але премія або дорогий подарунок точно піднімуть вам настрій. Сьогодні найкраще зайнятися справами, які не вимагають прийняття швидких рішень.
Козеріг
Дуже напружений день, який несе як позитивні, так і негативні тенденції. Вас чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману, проте прагнення домінувати і деяка легковажність призведе до сліз і розчарувань.
Водолій
Ви майстерно обходите гострі кути, але в цей день одного вміння знаходити компроміс буде замало. Навколо вас згущуються хмари, і вашими успіхами всерйоз зацікавилися конкуренти – тримайте рот на замку, і ситуація нормалізується. Цей період хороший для ділових переговорів – партнери з радістю вислухають всі ваші пропозиції, головне, не нав'язувати свою точку зору.
Риби
День придбань. Рекомендується робити покупки, брати участь в лотереях і розіграшах. Багатьом Рибам може пощастити. Молоді люди можуть ризикнути і зайнятися зовсім новою для себе справою. Вашу серйозність, дисциплінованість, зібраність відзначить і оцінить начальство. Другу половину дня присвятіть дітям або старшим родичам.
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