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Гороскоп на 15 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні у настрої можуть переважати недовіра, цинізм та скепсис. Чи не час починати важливі справи, демонструвати особисті амбіції. Не рекомендуються виснажливі заходи та зайві навантаження. Добре використовувати цю добу для відпочинку та усамітнення.
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні події розвиватимуться несподівано. Можлива пауза у справах і невелика криза. Буде тимчасово втрачена керованість. Підвищений інтерес може викликати сфера любові та сексу, ресурсів, податків, безпеки, а також питання, пов'язане з якимись інтригами і таємними важелями впливу.
Телець
Близнюки
Зверніть увагу на відносини з людьми, від яких залежить втілення ваших планів. Спробуйте поліпшити якість спілкування з деякими колегами, з начальством і з впливовими знайомими. Але не переборщіть і дійте акуратно – лестощі і фамільярність в цей день вам не знадобляться. Ви сьогодні захочете спробувати себе у новій діяльності – перешкод зірки не бачать, однак нагадують, що сьогодні від різких рухів бажано утриматися.
Рак
Лев
Можливо, сьогодні вам доведеться активно захищати свій авторитет. Вибух пристрастей може повернути хід подій не на вашу користь. Не йдіть на поводу надмірної гордості – займіться краще якоюсь справою, і ситуація стабілізується сама собою.
Діва
Терези
Скорпіон
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
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