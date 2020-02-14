Гороскоп на 15 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні у настрої можуть переважати недовіра, цинізм та скепсис. Чи не час починати важливі справи, демонструвати особисті амбіції. Не рекомендуються виснажливі заходи та зайві навантаження. Добре використовувати цю добу для відпочинку та усамітнення.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2020

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Сьогодні події розвиватимуться несподівано. Можлива пауза у справах і невелика криза. Буде тимчасово втрачена керованість. Підвищений інтерес може викликати сфера любові та сексу, ресурсів, податків, безпеки, а також питання, пов'язане з якимись інтригами і таємними важелями впливу.

Несприятливий день. Сьогодні краще бути максимально стриманим і в будь-якій ситуації зберігати самовладання, оскільки справи зажадають від вас максимальної віддачі.

Зверніть увагу на відносини з людьми, від яких залежить втілення ваших планів. Спробуйте поліпшити якість спілкування з деякими колегами, з начальством і з впливовими знайомими. Але не переборщіть і дійте акуратно – лестощі і фамільярність в цей день вам не знадобляться. Ви сьогодні захочете спробувати себе у новій діяльності – перешкод зірки не бачать, однак нагадують, що сьогодні від різких рухів бажано утриматися.

Сьогодні у Раків загостриться інстинкт самозбереження. Зірки радять використовувати його для підлаштування до чужих вимог – наприклад, до очікування начальника, клієнта або партнера. Заздалегідь підготувавшись, ви відчуєте себе впевненіше. Можливо, для цього доведеться заново зібрати інформацію, новини або компромат. День підходить для переговорів. Можуть зацікавити новини з-за кордону.

Можливо, сьогодні вам доведеться активно захищати свій авторитет. Вибух пристрастей може повернути хід подій не на вашу користь. Не йдіть на поводу надмірної гордості – займіться краще якоюсь справою, і ситуація стабілізується сама собою.

Завдяки вдалому розташуванню планет, Діви зможуть досягти непоганих результатів, і цей лютневий період запам'ятається позитивними моментами. Головне, діяти згідно з планом, і не думати про підступи конкурентів – ваші суперники досить нешкідливі, і здатні тільки на дрібні капості. Діви здивують партнерів нестандартним підходом до вирішення проблем, і вас почнуть ставити в приклад.

Сьогодні Терезам варто приділити увагу ресурсам. Можливі зміни у вашому особистому гаманці або в спільному бюджеті. Зростає ймовірність несподіваних придбань. Зірки радять вам тримати свої фінансові справи в ідеальному порядку – тоді вам будуть не страшні (і навіть у чомусь корисні) будь-які сюрпризи. Наприклад, ви зможете купити вживану річ в хорошому стані.

В кінці напруженого трудового тижня присвятіть себе сім'ї та дітям. Вони потребують вашого спілкування, так і ви самі отримаєте велику радість від дитячої щирості і безпосередності. Але тільки вам доведеться забути про професійні проблеми.

Ситуація у фінансовій сфері порадує Стрільців – різкого збагачення зірки не обіцяють, але премія або дорогий подарунок точно піднімуть вам настрій. Сьогодні найкраще зайнятися справами, які не вимагають прийняття швидких рішень. Любовні і сімейні проблеми залишаться позаду – Стрільці легко порозуміються з родичами, і навіть зуміють домовитися з шанувальниками, адже ваші дипломатичні таланти на висоті.

Сьогодні Козероги виграють в будь-якій розмові, шляхом правильного вибору слів або доречного мовчання. Новини дня можуть нагадати вам про минуле. Можливі звістки від старих друзів і знайомих. Не варто гнати від себе спогади: після деякого переосмислення, вони виявляться недаремні для вашого майбутнього, можуть стати інструкцією з виживання або банком ідей.

Сьогодні вірогідні невеликі проблеми зі здоров'ям: нервовий зрив або легка травма. Можливі легке нездужання, втома або головний біль. Слід побоюватися вогню, багатолюдних місць. Відмовтеся від важкої та синтетичної їжі, спиртних напоїв.

У професійній сфері в цей день будуть кипіти неабиякі пристрасті, але Рибам хвилюватися нема про що – вашої провини тут немає, і всі конфліктні ситуації на роботі досить легко врегулювати. Однак намагайтеся ділитися планами тільки з надійними і перевіреними колегами – серед товаришів по службі є люди, які мріють привласнити ваші ідеї. Сьогодні ви можете отримати цікаву пропозицію від керівництва – відрядження, або переговори в іншому місті зіграють роль у вашому подальшому просуванні.

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