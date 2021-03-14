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Гороскоп на 15 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Початок тижня – саме час згадати про минуле і погризти граніт науки, пробігтися по професійних знань або організувати щось круте, наприклад, невеличку подорож. У цей день можна схопити удачу за хвіст.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні ви можете добитися успіху в справах, які раніше здавалися вам нездійсненними. Головне – не боятися діяти, а якщо буде складно, зірки допоможуть. Будьте обережні, змішуючи роботу і особисте життя – якщо це розкриється, ви можете втратити повагу колег і партнерів. Корисно витрачати гроші не на себе, а на будинок – купіть щось для інтер'єру.
Телець
День сприятливий для прояву ваших талантів у професійній сфері діяльності, для розкриття творчого потенціалу. Зірки рекомендують закінчити всі справи, які ви відкладали на безвік. Мають бути нові пропозиції, які потребуватимуть максимум вашого часу і уваги.
Близнюки
Через ваш самообман і різкі необдумані вчинки сам день несприятливий для встановлення контактів і активного спілкування. Зміна настрою або легковажність можуть піддати ризику вашу репутацію.
Рак
Варто акцентувати увагу на дрібницях – зараз вони дуже важливі і доленосні. Також корисно підслуховувати новини і плітки – можливо, ви дізнаєтеся дуже багато про себе або своїх близьких. Зірки радять сьогодні подбати і про своє здоров'я – постарайтеся відстежувати самопочуття і багато не напружуватися, інакше наступні кілька тижнів доведеться провести у ліжку.
Лев
Любовне побачення або непорядний вчинок партнера можуть трохи розчарувати. Вважається, що цей день сприятливий для привороту або боротьби з пристрастями.
Діва
Основною проблемою цього дня може стати кризова фінансова ситуація. Доведеться виплачувати старі борги і робити нові. Ця ситуація може затягнутися надовго. Будьте пильні, уникайте надмірних витрат, відмовтеся від дорогих покупок.
Терези
Сьогодні удача на вашому боці, і допомагає закінчити всі розмови та переговори на ура. Тому варто сміливо ділитися своїми ідеями з начальством і шукати однодумців. Вірте в себе і не бійтеся вороже налаштованих людей – ви зможете підкорити і їхнє серце. На любовному ж фронті варто бути активнішими.
Скорпіон
Критичний день. Справи вас будуть змушувати йти на поступки перед совістю. Відстоюйте свої точки зору і думки з усіх питань. Пам'ятайте, що незгода з самим собою – основа грубих прорахунків і помилок в житті. Можливе ускладнення відносин з начальством: тільки від вас залежатиме, звільнять вас або ви залишитеся працювати на колишніх умовах.
Стрілець
Сьогодні імовірна різка зміна настрою. Цей день несприятливий для ділового спілкування, роботи з паперами і документами. У першій половині дня ви можете відчути меланхолію, причому майже без приводу. Рекомендуються фізичні навантаження, масаж.
Козеріг
Починайте розганятися з самого ранку – сьогодні у вас буде багато справ і завдань. Постарайтеся діяти і приймати рішення блискавично – тільки так ви зможете потрапити у саму ціль. Також зірки радять зняти стрес у цей день за допомогою шопінгу – не шкодуйте грошей на себе, купіть те, про що так довго мріяли. Не забувайте і про близьких – подаруйте їм щось маленьке, але дуже цінне.
Водолій
Несприятливий день, пов'язаний з обманами у партнерських відносинах, конфліктами з родичами і дітьми, а також погіршенням самопочуття. Якщо сьогодні захворієте, то хвороба буде довгою і важкою, можливі ускладнення. Побережіть себе.
Риби
У цей день можна починати нові справи або будувати плани, швидше за все, вони будуть підтримані оточуючими. Творчий підйом, властивий вам, може реалізуватися в цікавих справах і призведе до унікальних результатів.
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