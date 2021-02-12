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Гороскоп на 13 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні варто почати висловлювати свою думку, вести словесні баталії у соцмережах, пропонувати ініціативи наліво і направо – сьогодні можна все. Тільки варто бути обережнішими. Але налаштовуємося на позитив – все буде круто, просто трохи пізніше.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Зростаючий життєвий потенціал може позитивно вплинути на вашу працездатність і вміння приймати правильні рішення. Однак несприятливе розташування зірок може привести до дрібних непорозумінь, тому необхідно спланувати розпорядок дня заздалегідь.
Телець
He намагайтеся вирішити всі питання разом, дійте поступово, але впевнено, крок за кроком долаючи перешкоди. Вечір добре провести в компанії близьких друзів або членів сім'ї. Ніякої агресії, тільки добрі відносини з людьми.
Близнюки
Використовуйте вашу чарівність в своїх інтересах – ймовірно, сьогодні вам доведеться вирішувати безліч питань одночасно. Сприятливі звернення до начальства або в урядові організації, проте свої плани потрібно тримати при собі, інакше в другій половині дня всі починання можуть бути перекреслені.
Рак
У вирішенні будь-яких питань дійте не поспішаючи, не привертаючи до своїх справ зайвої сторонньої уваги. В цьому випадку вам ніхто не зможе перешкодити реалізувати свої наміри. Постарайтеся обійтися без покупок в кредит і не вдавайтеся до послуг інтернет-магазинів з онлайн-оплатою.
Лев
Зростаючий життєвий потенціал може позитивно вплинути на ваше особисте життя і вміння створювати правильну думку про оточуючих людей.
Діва
Ставте перед собою реальні завдання і не підіймайте планку на недосяжну висоту. Не виключено, що на роботі колеги допоможуть у втіленні планів, але й ви своєю чергою не підводьте їх. Можна себе побалувати і витратити гроші на розваги і приємні покупки.
Терези
Критичний день. Будьте уважні і обережні з партнерами, щоб не зачепити їхнього самолюбства. Зірки попереджають і про можливі ускладнення у відносинах з друзями або родичами. Ймовірно, вам необхідно буде приймати поспішні рішення.
Скорпіон
Намітьте пріоритети і правильно розподіліть свій час. У цей день не слід давати і брати гроші в борг, особливо якщо йдеться про фінансові взаєморозрахунки з друзями. Прислухайтеся до порад літніх родичів.
Стрілець
Сьогодні серйозний день, пов'язаний з духовними пошуками. Посилюється дар передбачення і інтуїція, але необхідна стриманість, щоб спілкування принесло позитивні результати. Сон напередодні – віщий на місяць. Булавки, голки, осколки скла уві сні – до образливих жартів.
Козеріг
Від вашої витримки і розважливості буде залежати успіх всіх подальших справ і починань. Якщо хочете схуднути і оздоровитися, цей час підходить для початку дієти. При цьому вибирайте такий раціон, який добре поєднується з підвищеними фізичними навантаженнями. Відмовтеся від алкоголю і сильнодіючих ліків.
Водолій
Сьогодні можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. Прораховуйте кожен свій крок, щоб не допустити впливу темних сил. Якщо ви керуєте авто, будьте особливо уважні на дорозі. Вірогідні проблеми, пов'язані з близькою людиною або родичами.
Риби
У цей день збільшиться частка неправдивої інформації, яку буде непросто розпізнати, і, керуючись якою, ви ризикуєте наробити помилок. Не слід довіряти обіцянкам. Також це не найкращий час для роботи з документами і звернень до офіційних інстанцій.
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