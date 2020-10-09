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Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 10 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Бігати стрімголов, обіймати людей, кричати в обличчя і обзивати ці нелогічні дії перформансом – саме такий настрій сьогоднішнього дня. Ця субота сповнена специфічними завданнями, які адекватно і законно вирішити не вийде.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 10 жовтня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427729

Сьогодні Овнам доведеться враховувати високу ймовірність домашніх та інших скандалів. Небезпечні розбрати через територію, сферу впливу в родині і бізнес. Зірки радять дотримуватися два ключових правила: контролювати свої емоції і несвідомі звички, не допускаючи хвилинних імпульсів гніву, а також суворіше окреслювати в кожному випадку власну територію і не порушувати межі чужої.

Телець

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427734

Критичний день. Один із днів ілюзій, туману, розгулу нечистої сили. Цей день вкрай несприятливий для покупок. Якщо ви все-таки плануєте зробити велику покупку, то подумайте, чи варто витрачати на неї гроші, адже поки можна обійтися і без неї. Згодом ви можете дозволити собі багато чого, про що ви мрієте зараз, але поки почекайте.

Близнюки

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427730

Не дійте спонтанно, непродумано. Якщо відчуваєте, що обстановка навколо вас починає загострюватися, то постарайтеся не опинитися в епіцентрі подій. Це гарний час для відновлення давніх зв'язків і спілкування.

Рак

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427737

Сьогодні Раки підвищено чутливі, схильні гостро приймати дратівливі моменти і давати неадекватну захисну реакцію в разі нападу. Велика ймовірність персонального конфлікту. Ви можете несправедливо вилити свій гнів на того, хто випадково був поруч. Зірки радять берегти рівні стосунки з партнером і батьками, а також потрібними людьми в професійній, правової та діловій сферах.

Лев

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427732

Не виключено, що сьогодні дадуть знати про себе справи, що нагромадилися. Ймовірна неприємна звістка або домашні клопоти, які зажадають рішучих дій. У сімейних відносинах не виключена дрібна сварка або суперечка. Зірки рекомендують відстояти свою точку зору. Зберігайте спокій і не упустите свою царську гідність. Можливо, справи не такі погані, як здається.

Діва

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427728

Сприятливий період для подолання внутрішніх конфліктів. Ви можете побачити у правдивому світлі власні бажання і цілі, відмовитися від давніх страхів і помилок, що заважають рухатися вперед. Вдало повинні пройти ділові переговори.

Терези

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427731

Сьогодні для Терезів чревата активність. Краще звернути ініціативи і діяти лише в разі потреби. Немає сенсу витрачати сили на вирішення довгого конфлікту, який вже близький до свого природного фіналу. Не варто зайвий раз загострювати відносини з ріднею.

Скорпіон

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427727

Не виключено, що сьогодні у вас виникнуть фінансові труднощі. Ви будете потребувати матеріальної допомоги друзів. Не бійтеся брати в борг і не хвилюйтеся – це тимчасові труднощі. Головне сьогодні – зберегти душевну рівновагу і захистити внутрішній світ від можливих неприємних несподіванок і спокус. Наступний тиждень обіцяє фінансові надходження, рівновагу почуттів, творчий підхід до справ і емоційний злет.

Стрілець

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427736

Вам вдасться реалізувати багато що із задуманого. Успіх буде супроводжувати не тільки в професійних справах, але і в особистих відносинах. Зробіть для коханої людини те, що приносить їй радість. Вдалий час для занять екстремальними видами спорту.

Козеріг

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427726

Козерогам зірки підказують, що головне досягнення цього дня – відхід від конфлікту. У будь-яких відносинах, а також у своїй поведінці в цілому краще взяти за основу принцип "поганий мир кращий за добру сварку". Замість підтвердження свого авторитету і підживлення самолюбства, має сенс зробити ставку на витримку і вміння тримати безпечну дистанцію: вона буде вашим найкращим захистом в зовнішньому світі і в родині.

Водолій

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427733

День носить суперечливий, двоїстий характер і символізує мінливість і трансформацію. Лише духовно розвинені Водолії будуть здатні подолати негативні тенденції цього дня. Вірогідні зближення з оточуючими вас людьми і зіткнення з агресією з їхнього боку.

Риби

Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 427735

Не надто підходящий день для початку чогось нового. Якщо відчуєте, що ваші дії не дають потрібного результату, краще зупиніться. На любовному фронті все буде складатися сприятливо. Приємне спілкування або нове знайомство підніме і настрій, і вашу самооцінку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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