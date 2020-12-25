Гороскоп на січень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на січень 2021 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки чекають вас у другий місяць зими!

Зодіакальний гороскоп на січень, чого очікувати у перший місяць 2021 року, щоб знати, які сюрпризи приготував зимовий місяць 2021 року, вам необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку на січень.

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Гороскоп на місяць січень 2021

Другий місяць зими продовжує холодну пору року, але все ще в умовах карантину. І поки деякі гадають, що ж їх очікуватиме у січні, інші – читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірки та планети у січні 2021 року.

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз на грудень:

Сприятливі дні: 5, 19, 28

5, 19, 28 Несприятливі дні: 17, 26, 30

Овни, цей час буде дуже вдалим для будь-якого змагання і суперництва. Подумайте, чиїм серцем або який посадою ви хочете заволодіти. Ви відчуєте прилив нових сил. Покращиться настрій, і як наслідок – натягнуті відносини з родичами налагодяться. Зв'язки, які ви встановите зараз, виявляться дуже корисними, тому зберігайте контакти всіх, з ким зведе вас доля. Навіть якщо до вас надійде значна сума, не поспішайте її витрачати. Це період, зазначений напруженими комбінаціями планет. У цей період можливе все – романтичні зустрічі та побачення, оригінальні сюрпризи, любовні зізнання, пристрасні ночі, сварки та ніжні примирення. Але до кінця місяця ви від усього цього втомитеся, і вам захочеться простого тихого щастя. Партнер з вами буде повністю згоден.

Сприятливі дні: 10, 21, 25

10, 21, 25 Несприятливі дні: 5, 20, 24

Тельці, не зазіхайте на глобальні зміни, краще – по дрібницях. Цей місяць буде сповнений прихованих конфліктів. Щоб завершити його без проблем, стежте за тим, що і кому ви говорите, не залишайте справи незавершеними та не довіряйте випадковим людям.

Якщо ви хочете уникнути конфліктів і зберегти взаємну повагу, менше сперечайтеся, не обманюйте свого обранця недовірою і поступайтеся йому хоча б в малому. А самотні представники знаку зможуть знайти свою любов далеко від дому. Це може бути ділова або розважальна поїздка.

Не збирайте негативні емоції: постійна напруга і придушення почуттів може призвести до порушень сну і головного болю. Тому якщо щось погане проникає в голову – женіть геть. Більше довіряйте собі – покладайтеся на власний смак та інтуїцію, не дуже покладайтеся на думку навколишніх.

Сприятливі дні: 11, 23, 30

11, 23, 30 Несприятливі дні: 13, 29, 31

Близнюки, щоб справи на роботі йшли блискуче, прислухайтеся до чужої думки. Проявляйте повагу до точки зору іншої людини, навіть якщо вона не збігається з вашою. Відмовтеся від ризикованих дій в середині місяця. Корисну пораду дасть вам приятель, який працює в тій же сфері, що і ви. Пам'ятайте про те, що поквапившись, ви, швидше за все, наробите помилок і опинитеся в скрутній ситуації.

Січень 2021 року обіцяє Близнюкам успішну співпрацю зі старими та колишніми партнерами. Однак намагайтеся не залишати нічого важливого на останній тиждень. Недуги, які позначаться в цей час, можуть перерости в хронічні. При появі перших симптомів, обов'язково звертайтеся до лікаря. Особливо вразливим в цей період стане шлунково-кишковий тракт. Дотримуйтеся дієти, не зловживайте гострою та смаженою їжею, алкоголем.

Буде чимало приємних знайомств і можливостей для легкого флірту. Найчастіше заходите в гості до друзів, відвідуйте культурні заходи.

Сприятливі дні: 1, 11, 24

1, 11, 24 Несприятливі дні: 9, 18, 29

Раки, постарайтеся заново оцінити все, що маєте, і туга розсіється. На відміну від більшості знаків, вам не варто поспішати ні вдома, ні в офісі. Спокійно займайтеся своїми справами та не намагайтеся висувати будь-які новаторські пропозиції. Нема потреби осягнути неосяжне, не беріться одночасно за кілька справ. Будьте послідовними, і ви зможете отримати бажане.

Намагайтеся не засиджуватися довго перед екраном телевізора або за комп'ютером, не слід спати до обіду. Більше бувайте на свіжому повітрі, вибирайте активний відпочинок. До кінця місяця ваш емоційний стан стане нестійким і зробить вас вразливим і дратівливим. Щоб зберегти рівновагу, постарайтеся не контактувати з неприємними для вас людьми.

Якщо ви закохані, але не знаєте, чи є взаємність з боку партнера, намагайтеся не форсувати події. Спілкуйтеся з обранцем в дружньому тоні. Про свої почуття розкажіть трохи пізніше.

Сприятливі дні: 8, 16, 23

8, 16, 23 Несприятливі дні: 14, 20, 29

Леви, все, що вам зараз потрібно, – це зупинитися і перепочити. Іноді відмовитися від якихось планів і мрій – це і є найкращий план. На роботі та вдома грайте роль радника, а не царя. Не прагніть лідирувати, ця політика принесе зараз хороші плоди. І весь місяць знаходите час особисто для себе. З середини місяця емоційний стан Львів буде нестабільним. Постарайтеся більше відпочивати та не тримати в собі негативні емоції.

Намагайтеся спілкуватися тільки з тими, хто близький вам по духу. Не дуже довіряйте людям, які увійшли у ваше життя недавно. У цей період вам не варто перенапружуватися. Накопичуйте енергію, всі звершення попереду. Серйозні покупки не слід відкладати на пізніший час, оскільки непередбачені розтрати протягом року змусять відмовитися від придбання, що буде досить прикро.

Не треба шукати любов – вона сама вас знайде! У вашому оточенні виявиться чимало різних людей – виникне велика ймовірність нового романтичного знайомства.

Сприятливі дні: 10, 17, 29

10, 17, 29 Несприятливі дні: 1, 12, 23

Діви, в останні кілька місяців вас змучили обов'язки. Але січень 2021 року стане союзником і все чудово зміниться. З'явиться час для сім'ї, там зачекалися вашої уваги. Не перескакуйте з однієї справи на іншу, дотримуйтеся заздалегідь складеного плану. Тільки таким чином ви розв'яжете насущні проблеми.

Однак святкові дні не пройдуть даром, з'явиться тенденція до набору ваги. Всі заходи, спрямовані на корекцію ваги будуть вдалими. Добре зайнятися фізичними вправами – хоча б робити зарядку вранці. Але перенапружуватися не варто. Просто виконуйте вправи систематично.

Особисте життя сімейних Дів в цей період стане більш гармонійним. Вам стануть зрозумілі бажання партнера і ви зрозумієте, яким він хоче вас бачити. Дівам, чиї стосунки зав'язалися недавно, зірки радять не вдаватися до порожніх мріянь. Якщо ви намалюєте собі картини особистого щастя, що не відповідають дійсності, то почнете поводитися дивно і віджахнете нового партнера. Постарайтеся реально дивитися на ситуацію, не квапте події та нічого не домислюйте.

Сприятливі дні: 27, 30, 31

27, 30, 31 Несприятливі дні: 8, 13, 14

Терези, колеги та кохана людина не повинні постраждати від вашого ентузіазму. Зберігайте баланс – ви ж Терези. В крайньому разі, використовуйте різні форми нешкідливих безумств – фліртуйте відразу з декількома шанувальниками, беріться за незвичні справи. Але завершите всі до кінця місяця. Якщо на горизонті з'явилася людина, яка вас зацікавив, постарайтеся привернути його увагу. Для цього чергуйте періоди яскравого флірту і практично повної байдужості.

У цьому місяці ви станете надто активні та неспокійні. Буде відчуватися постійна нестача часу, що загрожує негативними наслідками та може призвести до загострення вегетосудинної дистонії. Тому зберігайте спокій!

Включати режим жорсткої економії, мабуть, не варто, але і тринькати гроші теж не рекомендується. Якщо у вас запланована велика покупка, проведіть аналіз цінового ряду.

Сприятливі дні: 10, 13, 15

10, 13, 15 Несприятливі дні: 16, 17, 29

Скорпіони, на людей ви завжди дієте магічно. А зараз ваша чарівність і вплив ще більше зростуть. Використовуйте це для розв'язання проблем і на роботі, і вдома. Вам хочеться вести розслаблений спосіб життя, з головою піти в турботу про себе. Не робіть цього: вирішите в січні всі питання – і весь рік пройде успішно. Від того, як ви будете працювати в цей час, залежить, як будуть розвиватися події надалі. Дуже важливо зберігати твердість духу, стримувати емоції, проявляти ввічливість, не розголошувати свої та чужі таємниці. Продемонструйте навколишнім лідерські якості – повагу і довіру колег до вас значно зросте.

Ви й так вже неабияк витратилися на новорічні свята. Тому велику покупку варто відкласти на більш пізній час. Це не найвдаліший період, щоб оформляти кредит або брати гроші в борг.

Вірогідність захворіти на ангіну зараз досить висока. Взагалі найбільш вразлива область в ці зимові дні – лор-органи. Хвороба найчастіше підстерігає тоді, коли організм ослаблений. Тому знайдіть час, щоб відпочити та відновити сили.

Сприятливі дні: 1, 20, 31

1, 20, 31 Несприятливі дні: 10, 25, 27

Стрільці, спокійно приймайте допомогу з боку. І пам'ятайте – будь-який старт цього місяця буде вдалим. Вам необхідно тимчасово скоротити витрати. Намагайтеся жити економно, проведіть ревізію і використовуйте запаси, зроблені на чорний день. Не виключено, що через помилки ви пропустите можливість зробити крок вгору кар'єрними сходами. Не опускайте руки. В середині місяця вам буде дано новий шанс, який ви зумієте використовувати. Тільки пам'ятайте: удача посміхається тому, хто вірить у власні сили та зберігає бадьорість духу.

Цей період в емоційному плані непростий: треба постаратися зберегти гарний настрій. Не піддавайтеся смутку і меланхолії, женіть геть похмурі думки. Увечері, щоб зняти напругу, приймайте хвойну ванну. Цілюще позначаться на настрої та самопочутті прогулянки на свіжому повітрі, відвідування сауни та басейну.

Стрільцям, які перебувають у шлюбі, слід менше говорити. Ваша друга половинка стане уважно прислухатися до ваших слів. Не дивуйтеся, якщо вас закинуть в тому, що ви не виконали будь-яких обіцянок. Щоб уникнути скандалу намагайтеся відразу ж порозумітися. Відносини, які зав'язалися зовсім недавно, в цей період чомусь перестануть розвиватися, і новий романтичний партнер стане звертати на вас мало уваги.

Сприятливі дні: 6, 14, 17

6, 14, 17 Несприятливі дні: 20, 26, 27

Козероги, чи не занадто багато часу і сил доводиться приділяти безперспективній роботі? Зірки радять не напружуватися, нічого поки не змінювати – час ще не настав. Якщо начальство вирішить обмежити коло ваших повноважень, не турбуйтеся і не сперечайтеся. Ви досягнете свого, тільки трохи пізніше. Просто продовжуйте йти до мети та вірити в себе, а необхідні обставини складуться самі собою.

З коханою людиною вам буде добре і затишно, вона почне вгадувати ваші бажання і виконувати їх з великою охотою, а ви самі відмовтеся від своєї "принципової" позиції та висловіть готовність йти на невеликі поступки.

Уважно стежте за якістю харчів і не їжте жирні та гострі страви, відмовтеся від швидкоїжі. Особливо корисними в цей період стануть продукти, що містять клітковину: чорний хліб, бобові, овочі, фрукти. Цей період через непросту ситуацію на роботі може спровокувати емоційний зрив і занепад сил. Однак повноцінний сон захистить вашу нервову систему. Допоможуть також нескладні медитативні вправи.

Сприятливі дні: 16, 22, 27

16, 22, 27 Несприятливі дні: 8, 11, 13

Водолії, будьте милі, просіть поради, зустрічайтеся з друзями – це спрацює на перспективу. Уважно стежте за тим, що і як ви говорите. Прислухайтеся до порад близьких. Працюйте без поспіху, заздалегідь продумувати всі кроки і не ризикуйте даремно. Намагайтеся більше спілкуватися – будь-які контакти зараз сприятливі і принесуть добрі результати.

Доходи залишаться на тому ж рівні, а витрати будуть помірними. Така ситуація допоможе зберегти грошовий баланс. Всі рішення, пов'язані з фінансами, Водоліям необхідно добре обмірковувати.

Постарайтеся не чинити тиску на свого партнера. Дайте йому трохи часу придивитися і звикнути. У Водоліїв, які у шлюбі, в цей період виникне сильна психологічна залежність від партнера. Вам захочеться бачити партнера поруч з собою 24 години на добу. Важливо, щоб в цих обставинах ви повелися розумно.

Події цього періоду є відображенням людських комплексів і вчинків. Необхідно контролювати свої думки. У цей зимовий час може настати депресія. Проявляйте поблажливість і терпіння. Постарайтеся уникати конфліктів і негативних емоцій. Якщо є можливість, проводьте вільний час на природі.

Сприятливі дні: 5, 10, 14

5, 10, 14 Несприятливі дні: 7, 11, 25

Риби, всім буде потрібна ваша допомога або хоча б присутність. Зірки радять проявляти широту душі та не шкодувати зусиль. Уявіть, що весь місяць – це одна довга вечірка. Вам необхідно справляти враження і підтримувати репутацію. Ви впораєтеся!

Шукайте однодумців, адже саме ці люди стануть вашою основною опорою. Завдяки їхній підтримці ви реалізуєте свої задуми та досягнете порозуміння з тими, від кого залежить ваше подальше кар'єрне просування.

Події цього періоду складаються таким чином, що ви можете залишитися зовсім без грошей, але ж ще мали місце бути витрати, пов'язані з новорічними святами. Думайте про "завтрашній день".

Не сидіть в цей час вдома і намагайтеся виглядати на всі сто. Нового знайомого не судіть строго – інакше можете втратити того, з ким ви могли б жити довго і щасливо. Постарайтеся дати шанс людині, яка виявить до вас інтерес.

Не займайтеся екстремальними видами спорту і знизьте навантаження на спину і ноги. Зовсім не зайвими стануть будь-які загальнозміцнювальні заходи, наприклад, фототерапія, приймання полівітамінних препаратів, фізичні вправи.

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