Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 січня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 7 – 13 січня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 07.01 – 13.01

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 8, 10

: 8, 10 Несприятливі дні: 7, 11

Гороскоп для Овна

Зорі радять представникам цього знаку зодіаку зосередити увагу на родині та близьких. Тому після роботи краще провести час у сімейному колі, а також побільше активно відпочивати з друзями. Зміна обстановки та затишна атмосфера допоможе зарядитись енергією. Щоправда, варто бути обачними з людьми, які не надто позитивно налаштовані щодо вас. Старайтесь уникати конфліктів та сторонитись зайвих думок.

Сприятливі дні: 7, 13

7, 13 Несприятливі дні: 9, 12

Гороскоп для Тельця

Цього тижня варто бути особливо уважним до дрібниць, адже удача вам усміхнеться. Налаштуйтесь на позитивну хвилю і вдалий рік вам гарантовано. Чудовий час для планування справ на тиждень. Можливі емоційні сплески, однак буде більше позитиву, аніж негативу. Не намагайтесь поринути з головою у роботу, адже і відпочинок потрібен кожному.

Сприятливі дні: 7, 12

7, 12 Несприятливі дні: 8, 10

Прогноз для Близнят

Тиждень обіцяє бути нелегким, але принесе зміни в особистому житті та у кар'єрі тим, хто досі не визначився. Зорі радять розумно розставляти пріоритети та цілі, щоб досягнути нових вершин. У вас все вдасться.

Сприятливі дні: 10 , 12

, 12 Несприятливі дні: 7, 11

Гороскоп для Рака

Пора позбуватись від темної лінії, яка захопила ваше життя. Налаштуйтесь на хороший настрій та не зважайте на дрібниці. Зорі радять уважно ставитись до вибору, який доведеться зробити. Водночас, коло знайомих розшириться, як і кількість нових вражень. Не намагайтесь втихомирити свої емоції, насолоджуйтесь щирістю.

Сприятливі дні: 11, 12

11, 12 Несприятливі дні: 10, 13

Гороскоп для Лева

Тиждень буде сповнений позитивних емоцій та маленьких приємностей. Саме на них варто зосередити увагу, щоб не розтратити всю енергію ти сили, адже попереду чимало роботи перед вдалим відпочинком. Приділяйте час близьким та ловіть момент!

Сприятливі дні: 31, 1

31, 1 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Діви

Діви досі не можуть вирішити всі свої життєві проблеми, тому варто приділити час старшим людям, які зможуть поділитись своєю мудрістю та надихнути на правильні рішення. Однак не варто зосереджуватись на критиці та неприємностях, щоб не зіпсувати настрій собі та близьким. Не забувайте частіше думати про хороше.

Сприятливі дні: 1 2, 13

2, 13 Несприятливі дні: 7, 9

Гороскоп для Терезів

Ось-ось ваше життя може кардинально змінитись! До того ж, якщо і виникнуть якісь проблеми, то ви з легкістю зможете їх вирішити. Саме час попрацювати над помилками та позбавитись тягаря і негативу, який залишився ще з минулого року. До того ж, тиждень буде ідеальним для отримання нових знань та досвіду.

Сприятливі дні: 8, 13

8, 13 Несприятливі дні: 7 ,12

Гороскоп для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам не варто нехтувати своїм здоров'ям, адже це не принесе жодної користі та досягнень. Зважайте на те, що попереду чимало нових завдань, для яких потрібні нові сили та енергія. Позбудьтесь негативу та знайдіть час для себе. Зорі допоможуть зрозуміти, хто з вашого кола оточення і справді є близьким, а з ким не варто продовжувати спілкування.

Сприятливі дні: 8, 11

8, 11 Несприятливі дні: 12, 13

Гороскоп для Стрільця

Стежте за емоціями та почуттями, адже вони можуть зашкодити здоров'ю. До того ж, всі образи та роздратування варто відкинути, щоб вдача нарешті почала вам усміхатися. Щодо своїх переживань, то ними краще ділитись тільки з близькими людьми. Тиждень відзначиться креативними рішеннями, які допоможуть створити нові цілі. Не забувайте приділяти увагу другій половинці, адже вона є важливою опорою для вас.

Сприятливі дні: 12, 13

12, 13 Несприятливі дні: 7, 10

Гороскоп для Козерога

Зорі прогнозують Козерогам позитивний тиждень, який принесе чимало хороших емоцій та вражень. Єдиною перепоною на шляху до нових звершень стануть надмірні переживання. Спробуйте позбавитись від всього, що вас гризе та зосередити увагу на русі вперед. Будь-які починання у роботі та стосунках будуть успішними.

Сприятливі дні: 11, 12

11, 12 Несприятливі дні: 8, 9

Гороскоп для Водолія

Новий тиждень принесе ускладнення у роботі, адже побільшає складних завдань та дрібних проблем. Однак не варто розчаровуватись, а також гучно бідкатися. Зорі радять відмовитись від обговорень непорозумінь та необдуманих покупок. Вихідні дозволять сповна відпочити та принесуть нову порцію енергії.

Сприятливі дні: 9, 11

9, 11 Несприятливі дні: 10, 14

Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня щаститиме у всіх сферах життя Щоправда, всю удачу та енергію потрібно направити у конкретне русло, щоб не втратити нові шанси. У цей період буде вдалим планування дій, а нові зустрічі принесуть не лише свіжі емоції, а й дозволять романтичним стосункам отримати нове життя.

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