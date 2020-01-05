Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 6 – 12 січня 2020!

Новий тиждень січня принесе багатьом знакам Зодіаку довгоочікуваний відпочинок, а комусь доведеться нарешті повертатись у робочих ритм, однак це зовсім не має позначитись на вашій романтичній натурі.Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Любовний гороскоп на тиждень 6 – 12 січня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 6, 12

: 6, 12 Несприятливі дні: 7, 8

Гороскоп для Овна

В Овнів попереду насичений тиждень, коли доведеться встигати все: і попрацювати, і відпочити. І в цьому режимі вам інколи хотітиметься звичайного спокою. Тому краще не створюйте конфліктних ситуацій з тими, хто захоче вас кудись витягнути зі стану спокою.

Сприятливі дні: 11, 12

11, 12 Несприятливі дні: 8, 10

Гороскоп для Тельця

У Тельців попереду доволі цікавий період у житті, адже майбутнє залежить від того, які рішення ви приймете зараз. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку варто зосередити більше уваги на самореалізації, а тим, хто у парі, менше звертати увагу на дрібниці.

Сприятливі дні: 10, 11

10, 11 Несприятливі дні: 6, 12

Прогноз для Близнят

Близнюки і їхній неймовірний запал - це те, що неможливо розділити, крім тих моментів, коли їх накриває втома. Не дозвольте цьому трапитись зараз. Зберігайте гарний настрій та приділяйте більше часу своїм близьким та рідним. Чудовий час для романтичних пригод.

Сприятливі дні: 9, 11

11 Несприятливі дні: 10, 12

Гороскоп для Рака

Романтична натура Раків зараз прагне нових вражень або хоча б нормального відпочинку, але навряд все буде так, як вам того хочеться. Тому зберіться з силами та виконайте все заплановане, щоб знайшовся час і на найдорожчих людей. Зараз їм потрібна ваша підтримка.

Сприятливі дні: 7, 11

Несприятливі дні: 6,9

Гороскоп для Лева

У Левів новий тиждень не надто відрізнятиметься від попереднього, за винятком того, що подвояться шанси на відпочинок та нові пригоди. Підтримуйте хороший настрій та старайтесь не створювати конфліктів там, де їх можна уникнути. Попереду чимало крутих моментів!

Сприятливі дні: 6, 8

Несприятливі дні: 9, 12

Гороскоп для Діви

Діви цього тижня повинні більше часу приділяти собі, а тоді вже іншим. Ваші стосунки точно не постраждають від того, що ви нарешті попіклується про себе. Якщо ж вас чимало речей не влаштовує, то не пора б попрощатись з цими людьми?

Сприятливі дні: 10, 11

10, 11 Несприятливі дні: 6, 7

Гороскоп для Терезів

Терези, інколи ваше бажання рівноваги може грати з вами у не надто приємні ігри. Ви забувайте про увагу для своєї другої половинки, натомість бачите несправедливість тільки проти себе. Змінюйте це, якщо не хочете, щоб стосунки погіршились.

Сприятливі дні: 8, 10

8, 10 Несприятливі дні: 9, 12

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони, пора розслабитись та ділитись своїм гарним настроєм з оточенням. Ви можете бути неймовірно романтичними, якщо захочете цього, а зараз саме чудовий час для подвигів та сюрпризів. Це точно піде вам на користь.

Сприятливі дні: 7, 11

Несприятливі дні: 10, 12

Гороскоп для Стрільця

Стрільців очікує доволі насичений тиждень, але навіть у цьому стрімкому ритмі життя варто знаходити час для рідних та близьких. Зрозумійте, що родина та кохана людина також потребують вашої уваги. Від цього залежить чимало у вашому майбутньому.

Сприятливі дні: 6, 8

6, 8 Несприятливі дні: 9, 11

Гороскоп для Козерога

Козероги, пора припинити поводитись так, наче у вас кожного дня інша пасія. Ваша грайлива натура не завжди грає на користь вам. Самотнім представника цього знаку варто більше уваги зосередити на собі, а тим, хто у парі, краще зайнятись стосунками.

Сприятливі дні: 8, 12

Несприятливі дні: 9, 11

Гороскоп для Водолія

Водоліїв чекає доволі приємний період у житті, коли буде небагато турбот і чимало романтичних моментів. Навіть, якщо у вас немає пари, то це не причина постійно засмучуватись. Можливо, пора щось змінювати у власному світогляді.

Сприятливі дні: 7, 12

7, 12 Несприятливі дні: 9, 10

Гороскоп для Риб

Риби цього тижня відчують себе справді бажаними, якщо нарешті припинять звертати увагу на дрібний негатив та повчати інших. Зрозумійте, що люди люблять вас не лише через ваші уміння, а й через внутрішнє наповнення.

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