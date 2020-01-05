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Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку
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Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 6 – 12 січня 2020!
Новий тиждень січня принесе багатьом знакам Зодіаку довгоочікуваний відпочинок, а комусь доведеться нарешті повертатись у робочих ритм, однак це зовсім не має позначитись на вашій романтичній натурі.Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Любовний гороскоп на тиждень 6 – 12 січня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 6, 12
- Несприятливі дні: 7, 8
В Овнів попереду насичений тиждень, коли доведеться встигати все: і попрацювати, і відпочити. І в цьому режимі вам інколи хотітиметься звичайного спокою. Тому краще не створюйте конфліктних ситуацій з тими, хто захоче вас кудись витягнути зі стану спокою.
Телець
- Сприятливі дні: 11, 12
- Несприятливі дні: 8, 10
У Тельців попереду доволі цікавий період у житті, адже майбутнє залежить від того, які рішення ви приймете зараз. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку варто зосередити більше уваги на самореалізації, а тим, хто у парі, менше звертати увагу на дрібниці.
Близнюки
- Сприятливі дні: 10, 11
- Несприятливі дні: 6, 12
Близнюки і їхній неймовірний запал - це те, що неможливо розділити, крім тих моментів, коли їх накриває втома. Не дозвольте цьому трапитись зараз. Зберігайте гарний настрій та приділяйте більше часу своїм близьким та рідним. Чудовий час для романтичних пригод.
Рак
- Сприятливі дні: 9, 11
- Несприятливі дні: 10, 12
Романтична натура Раків зараз прагне нових вражень або хоча б нормального відпочинку, але навряд все буде так, як вам того хочеться. Тому зберіться з силами та виконайте все заплановане, щоб знайшовся час і на найдорожчих людей. Зараз їм потрібна ваша підтримка.
Лев
- Сприятливі дні: 7, 11
- Несприятливі дні: 6,9
У Левів новий тиждень не надто відрізнятиметься від попереднього, за винятком того, що подвояться шанси на відпочинок та нові пригоди. Підтримуйте хороший настрій та старайтесь не створювати конфліктів там, де їх можна уникнути. Попереду чимало крутих моментів!
Діва
- Сприятливі дні: 6, 8
- Несприятливі дні: 9, 12
Діви цього тижня повинні більше часу приділяти собі, а тоді вже іншим. Ваші стосунки точно не постраждають від того, що ви нарешті попіклується про себе. Якщо ж вас чимало речей не влаштовує, то не пора б попрощатись з цими людьми?
Терези
- Сприятливі дні: 10, 11
- Несприятливі дні: 6, 7
Терези, інколи ваше бажання рівноваги може грати з вами у не надто приємні ігри. Ви забувайте про увагу для своєї другої половинки, натомість бачите несправедливість тільки проти себе. Змінюйте це, якщо не хочете, щоб стосунки погіршились.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 8, 10
- Несприятливі дні: 9, 12
Скорпіони, пора розслабитись та ділитись своїм гарним настроєм з оточенням. Ви можете бути неймовірно романтичними, якщо захочете цього, а зараз саме чудовий час для подвигів та сюрпризів. Це точно піде вам на користь.
Стрілець
- Сприятливі дні: 7, 11
- Несприятливі дні: 10, 12
Стрільців очікує доволі насичений тиждень, але навіть у цьому стрімкому ритмі життя варто знаходити час для рідних та близьких. Зрозумійте, що родина та кохана людина також потребують вашої уваги. Від цього залежить чимало у вашому майбутньому.
Козеріг
- Сприятливі дні: 6, 8
- Несприятливі дні: 9, 11
Козероги, пора припинити поводитись так, наче у вас кожного дня інша пасія. Ваша грайлива натура не завжди грає на користь вам. Самотнім представника цього знаку варто більше уваги зосередити на собі, а тим, хто у парі, краще зайнятись стосунками.
Водолій
- Сприятливі дні: 8, 12
- Несприятливі дні: 9, 11
Водоліїв чекає доволі приємний період у житті, коли буде небагато турбот і чимало романтичних моментів. Навіть, якщо у вас немає пари, то це не причина постійно засмучуватись. Можливо, пора щось змінювати у власному світогляді.
Риби
- Сприятливі дні: 7, 12
- Несприятливі дні: 9, 10
Риби цього тижня відчують себе справді бажаними, якщо нарешті припинять звертати увагу на дрібний негатив та повчати інших. Зрозумійте, що люди люблять вас не лише через ваші уміння, а й через внутрішнє наповнення.
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