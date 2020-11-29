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Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 30 листопада – 6 грудня!
Перший тиждень зими пройде у більшості знаків Зодіаку у доволі швидкому темпі, адже відчуття того, що рік добігає кінця, буде мотивувати завершити всі справи. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 30 листопада – 6 грудня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів перший тиждень грудня буде дуже активним та натхненним, адже вони зможуть виконати все заплановане та навіть отримають шанс наблизитись до своїх цілей значно швидше, аніж припускали. Не втрачайте надію та гумор.
Телець
У Тельців старт зими також буде далеко не повільним, адже цим людям вдасться розпрощатись з усіма справами, які давно чекали їхньої уваги. Тому заряджайтесь гарним настроєм і не зважайте на дрібний негатив, адже попереду у вас світла та яскрава смуга у житті.
Близнюки
Астрологи попереджають Близнюків про те, що тиждень може початись далеко не на приємній ноті, але не варто перетворюватись у вогняну кулю та спалювати все на своєму шляху. Те, що зараз відбувається у вашому житті, допоможе у майбутньому, а вже до кінця тижня ситуація покращиться.
Рак
Ракам у перший зимовий тиждень астрологи радять більше турбуватись про свій особистий комфорт та внутрішню гармонію, адже ваша довірливість та наївність інколи заважає цьому. Пора оберігати себе від токсичних людей та тих, хто залишає лише негатив. Ви варті значно кращого.
Лев
Левам цього тижня також не буде зайвим навчитись не брати так близько до серця слова та дії інших людей. Ви не маєте переймаєтесь через вчинки тих, хто насправді не має впливу на ваше життя. Тому головна місія цього тижня: зарядитись енергією, настроєм та отримати нові цілі.
Діва
У Дів нарешті починається той етап у житті, коли лише від вас залежить те, що буде далі. Тому пора взяти під контроль ситуацію та припинити ховатись за спинами інших. Ви звикли допомагати комусь, але чомусь не вважаєте себе гідними допомоги.
Терези
У Терезів починається дуже мотиваційний період у житті, коли вони відчують, що здатні досягнути значно більшого. Не бійтесь ставити перед собою нові цілі, не бійтесь мріяти та займатись тим, що приносить задоволення. Ваша рішучість допоможе у цьому.
Скорпіон
Скорпіонам перший зимовий тиждень принесе порцію святкового настрою, але на цьому подарунки від зірок завершаться. Тому вмикайте імпровізацію та не піддавайтесь на провокації. Життя сповнене падінь та злетів, а зараз у вас починається ще той підйом.
Стрілець
А от найбільшим щасливчиком перших днів грудня стануть Стрільці, яких удача супроводжуватиме у всьому. Залишається лише почати робити те, про що ви давно думаєте. А далі все піде доволі швидко та успішно, адже ви справді талановита людина.
Козеріг
Тим часом Козероги можуть відчути цього тижня серйозну апатію до всього. Якщо ця хвиля вже не вперше вас накриває, то пора звернутись до спеціалістів або хоча б не відмовлятись від спілкування з друзями. Не можна зачинятись наодинці з проблемами.
Водолій
Водоліям старт грудня принесе порцію нових мрій та натхнення, тому саме час прикрашати домівку, планувати свята та просто насолоджуватись снігом за вікном. Коли ж ще ви зможете зупинитись та побачити казку навколо, якщо не взимку?
Риби
Риби знову не в хорошому гуморі і це насправді серйозна проблема. Якщо ви не знайдете в собі сили, щоб просто налаштуватись на позитивну хвилю, то як зможете бачите щось хороше у світі та йти до своїх цілей? Пора знайти способі підбадьорювати себе.
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