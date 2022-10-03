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Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 3 – 9 жовтня 2022 року!

Перший тиждень жовтня буде доволі колоритним для більшості знаків Зодіаку, адже принесе не лише дощі та меланхолію, а й порцію бабиного літа на натхнення, передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 3 – 9 жовтня 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508702

Овнів очікує доволі приємний та активний тиждень. Хоч він і може початись з додаткових завдань, та вже до вихідних роздратування зникне. Натомість у представників цього знаку Зодіаку з'явиться більше сил та енергії на справи, які давно відкладались. Попереду справді сонячна смуга у житті.

Телець

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508707

У Тельців жовтень буде періодом, коли потрібно буде знайти у своєму щільному графіку час для відпочинку. Вам вдасться наблизитись до цілей та неабияк просунутись вперед у багатьох сферах життя. Тому дуже важливо не забувати робити перерви, щоб перевести дух та насолодитись осінню.

Близнюки

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508704

Близнюкам астрологи радять уважніше ставитись до своїх списків справ. У бажання встигнути все та більше ви можете просто загубитись у власних нотатках. Настав час розставляти пріоритети та спершу братись за справді важливе, а тоді за другорядне. А на вихідних обов'язково дозвольте собі робити мінімум корисних дій.

Рак

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508703

Ракам астрологи рекомендують цього тижня менше брати до серця події, на які вони не можуть ніяк вплинути. Настав період, коли варто дослухатись до себе та своїх почуттів. Оберіть нове хобі, поверніться до старих занять, які приносили радість, але не забувайте робити щось для своєї скромної персони.

Лев

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508709

Цього тижня зорі на боці Левів, адже удача буду супроводжувати їх майже всюди. Це додасть впевненості та відчинить чимало нових дверей. Тому не зволікайте зі своїми мріями та перетворюйте їх у цілі. Зараз ідеальний період для того, щоб наблизити бажане.

Діва

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508710

Дівам у новому тижні пора навчитись правильно скеровувати свої сили та час. Не зайвим буде більше вкладатись у стосунки з близькими, які не менш важливі, ніж робота. Старайтесь не відволікатись на проблеми чужих людей і більше піклуйтесь про рідних.

Терези

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508711

Терезам пора нарешті вийти з зони комфорту та почати рухатись до власних мрій. Чим довше ви тримаєтесь за те, що не приносить вам радість, тим гіршим стає стан ваших справ. Не дозволяйте нікому та нічому тягнути вас вниз, час сяяти та розправляти крила.

Скорпіон

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508708

Скорпіони мають всі шанси розпочати нову сторінку в особистому житті. Навіть самотнім представникам цього знаку Зодіаку вдасться знайти людину, з якою будуть збігатись інтереси та погляди на життя. Але не варто поспішати, краще насолодитись особливим етапом сповна.

Стрілець

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508706

Стрільцям у новому тижні обов'язково потрібно відмовитись від стереотипного мислення. Воно їм не притаманне, але буде надто спокусливим через певне оточення. Тому краще не намагатись відповідати очікуванням інших та не будувати власні, якщо вони базуються на кліше.

Козеріг

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508705

Козероги можуть стикнутись з тим, що на початку жовтня їх постійно випробовуватимуть на міць. Краще зайвий раз не перемикатись на негатив у спілкуванні та уникати будь-яких конфліктів. Ваш холодний розум дозволить розв'язувати всі проблеми без непотрібних скандалів.

Водолій

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508701

Водоліям у новому тижні продовжить щастити у фінансах. Тому не ховайте свої уміння та досягнення у далеку шухляду, адже саме вони допоможуть покращити стан гаманця. Не соромтесь показувати себе у всій красі, зараз ідеальний час для підвищень та появи нових прибутків.

Риби

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508700

Рибам краще уникати ризикованих пропозицій та ідей, адже вони можуть зовсім не звернути увагу навіть на відверті підступи. Тому цього тижня зосередьтесь на власній продуктивності та справах, які справді важливі. А у вільний час не зайвим буде провести час в приємному колі людей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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