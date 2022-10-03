Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 3 – 9 жовтня 2022 року!

Перший тиждень жовтня буде доволі колоритним для більшості знаків Зодіаку, адже принесе не лише дощі та меланхолію, а й порцію бабиного літа на натхнення, передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 3 – 9 жовтня 2022

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Овнів очікує доволі приємний та активний тиждень. Хоч він і може початись з додаткових завдань, та вже до вихідних роздратування зникне. Натомість у представників цього знаку Зодіаку з'явиться більше сил та енергії на справи, які давно відкладались. Попереду справді сонячна смуга у житті.

У Тельців жовтень буде періодом, коли потрібно буде знайти у своєму щільному графіку час для відпочинку. Вам вдасться наблизитись до цілей та неабияк просунутись вперед у багатьох сферах життя. Тому дуже важливо не забувати робити перерви, щоб перевести дух та насолодитись осінню.

Близнюкам астрологи радять уважніше ставитись до своїх списків справ. У бажання встигнути все та більше ви можете просто загубитись у власних нотатках. Настав час розставляти пріоритети та спершу братись за справді важливе, а тоді за другорядне. А на вихідних обов'язково дозвольте собі робити мінімум корисних дій.

Ракам астрологи рекомендують цього тижня менше брати до серця події, на які вони не можуть ніяк вплинути. Настав період, коли варто дослухатись до себе та своїх почуттів. Оберіть нове хобі, поверніться до старих занять, які приносили радість, але не забувайте робити щось для своєї скромної персони.

Цього тижня зорі на боці Левів, адже удача буду супроводжувати їх майже всюди. Це додасть впевненості та відчинить чимало нових дверей. Тому не зволікайте зі своїми мріями та перетворюйте їх у цілі. Зараз ідеальний період для того, щоб наблизити бажане.

Дівам у новому тижні пора навчитись правильно скеровувати свої сили та час. Не зайвим буде більше вкладатись у стосунки з близькими, які не менш важливі, ніж робота. Старайтесь не відволікатись на проблеми чужих людей і більше піклуйтесь про рідних.

Терезам пора нарешті вийти з зони комфорту та почати рухатись до власних мрій. Чим довше ви тримаєтесь за те, що не приносить вам радість, тим гіршим стає стан ваших справ. Не дозволяйте нікому та нічому тягнути вас вниз, час сяяти та розправляти крила.

Скорпіони мають всі шанси розпочати нову сторінку в особистому житті. Навіть самотнім представникам цього знаку Зодіаку вдасться знайти людину, з якою будуть збігатись інтереси та погляди на життя. Але не варто поспішати, краще насолодитись особливим етапом сповна.

Стрільцям у новому тижні обов'язково потрібно відмовитись від стереотипного мислення. Воно їм не притаманне, але буде надто спокусливим через певне оточення. Тому краще не намагатись відповідати очікуванням інших та не будувати власні, якщо вони базуються на кліше.

Козероги можуть стикнутись з тим, що на початку жовтня їх постійно випробовуватимуть на міць. Краще зайвий раз не перемикатись на негатив у спілкуванні та уникати будь-яких конфліктів. Ваш холодний розум дозволить розв'язувати всі проблеми без непотрібних скандалів.

Водоліям у новому тижні продовжить щастити у фінансах. Тому не ховайте свої уміння та досягнення у далеку шухляду, адже саме вони допоможуть покращити стан гаманця. Не соромтесь показувати себе у всій красі, зараз ідеальний час для підвищень та появи нових прибутків.

Рибам краще уникати ризикованих пропозицій та ідей, адже вони можуть зовсім не звернути увагу навіть на відверті підступи. Тому цього тижня зосередьтесь на власній продуктивності та справах, які справді важливі. А у вільний час не зайвим буде провести час в приємному колі людей.

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