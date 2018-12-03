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Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку

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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 3 – 9 грудня!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 3,5
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Новий тиждень буде для знаків цього гороскопу доволі насиченим, адже кількість справ збільшується, а вільного часу меншає. Що ж до особистого життя, то про нього також не варто забувати. Близькі люди стануть опорою та підтримкою, але не варто повністю розслаблятись та покладатись на інших. Друга половина тижня принесе час для себе.

Телець

  • Сприятливі дні: 5, 9
  • Несприятливі дні: 3, 6
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Ви можете скоїти певні помилки, але можете не перейматись цим. Згодом випаде чудова нагода все виправити, а також покращити своє становище. На роботі все стрімко рухатиметься вгору. Що ж до романтичного фронту, то можна набратись сміливості та зробити крок уперед у вже існуючих або потенційних стосунках. Будь-яка ініціатива краще, аніж її відсутність.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 3, 9
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Тиждень для Близнюків буде доволі складним, адже є ймовірність застудитись, тому зверніть увагу на своє здоров'я. Тим часом на роботі побільшає обов'язків, а також зросте напруження з колегами. Близнюкам радять намагатись ділитись доброзичливістю та не дратуватись через дрібниці.

Рак

  • Сприятливі дні: 5,7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Саме час забути про сумніви та страхи, адже вони можуть стати перепоною на шляху до самореалізації. Чимало часу забиратиме робота, але не варто опускати руки. Знаходьте час для близьких та відпочинку, адже це піде вам на користь.

Лев

  • Сприятливі дні: 5, 9
  • Несприятливі дні: 3, 6
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Новий тиждень грудня принесе стільки справ, що важко уявити, коли ними усіма займатись. Щоправда, ваше уміння розкласти все по полицях та розбити дедлайни допоможе не тільки виконати все якісно та оперативно, а й побереже нерви та здоров'я. У вихідні намагайтесь максимально відпочити. Не запарюйтесь - ви не "мівіна" :)

Діва

  • Сприятливі дні: 4, 7
  • Несприятливі дні: 5, 9
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Ваше уміння всіх ідеалізувати не завжди приносить користь, тому краще роздивляйтесь людей на роботі, адже вам доведеться зайнятись всіма можливими справами. Спробуйте спілкуватись цього тижня лише з приємними людьми та тими, хто його надихає. Зорі радять утеплятись та влаштовувати собі затишний вікенд з близькими.

Терези

  • Сприятливі дні: 5, 6
  • Несприятливі дні: 3,8
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

У вас виникне бажання щось кардинально змінити та отримати більше яскравих вражень. І це не дивно, адже навіть найприємніші результати вашої активної роботи все одно забиратимуть сили та енергію. Розплануйте свій тиждень, тоді встигнете і перспективно попрацювати, і відпочити.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 3, 9
  • Несприятливі дні: 4, 7
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Тиждень буде позитивним у плані особистого життя, адже все йтиме так, як у романтичних фільмах з хорошим кінцем. До того ж, у цей період всі випадковості будуть не випадковими. Але не варто забувати й про роботу та свята, це чудовий час для перспективних ідей та рішень.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 3, 7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Зорі радять не зупинятись на шляху до мрії. Мисліть високо та активно працюйте у цьому напрямку, але не приймайте надто спонтанних рішень. Лише розумне планування допоможе втілити ідеї у реальність. Що ж до особистого життя, то не забувайте приділяти увагу найдорожчим.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 8, 9
  • Несприятливі дні: 5, 7
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Оновлення в особистому житті принесуть бажання отримати нові враження. Тим часом з друзями краще не сваритись, але й уважно розставляти пріоритети. Будьте обачними зі своїми планами на життя, краще бережіть здоров'я та гаманець.

Водолій

  • Сприятливі дні: 7, 8
  • Несприятливі дні: 5, 6
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Кількість справ та завдань не має заганяти вас у глухий кут. Проявіть креативність та винахідливість, щоб виконати не лише все у робочих списках, а й не опинитись на самоті та у занедбаній домівці. Ви відчуєте прилив сил, які можна правильно направити.

Риби

  • Сприятливі дні: 3, 9
  • Несприятливі дні: 5, 8
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Чудовий тиждень для відпочинку та мрійливості. Можливі сумнівні питання, у яких краще радитись з близькими. У вихідні дні відмовтесь від будь-яких згадок про роботу. Варто провести час з друзями та рідними, а також другою половинкою. Це дозволить набратись сил та енергії для нових звершень.

Читайте також: Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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