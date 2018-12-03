Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 3 – 9 грудня!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 3,5

: 3,5 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Овна

Новий тиждень буде для знаків цього гороскопу доволі насиченим, адже кількість справ збільшується, а вільного часу меншає. Що ж до особистого життя, то про нього також не варто забувати. Близькі люди стануть опорою та підтримкою, але не варто повністю розслаблятись та покладатись на інших. Друга половина тижня принесе час для себе.

Сприятливі дні: 5, 9

5, 9 Несприятливі дні: 3, 6

Гороскоп для Тельця

Ви можете скоїти певні помилки, але можете не перейматись цим. Згодом випаде чудова нагода все виправити, а також покращити своє становище. На роботі все стрімко рухатиметься вгору. Що ж до романтичного фронту, то можна набратись сміливості та зробити крок уперед у вже існуючих або потенційних стосунках. Будь-яка ініціатива краще, аніж її відсутність.

Сприятливі дні: 6, 7

6, 7 Несприятливі дні: 3, 9

Прогноз для Близнят

Тиждень для Близнюків буде доволі складним, адже є ймовірність застудитись, тому зверніть увагу на своє здоров'я. Тим часом на роботі побільшає обов'язків, а також зросте напруження з колегами. Близнюкам радять намагатись ділитись доброзичливістю та не дратуватись через дрібниці.

Сприятливі дні: 5,7

5,7 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Рака

Саме час забути про сумніви та страхи, адже вони можуть стати перепоною на шляху до самореалізації. Чимало часу забиратиме робота, але не варто опускати руки. Знаходьте час для близьких та відпочинку, адже це піде вам на користь.

Сприятливі дні: 5, 9

5, 9 Несприятливі дні: 3, 6

Гороскоп для Лева

Новий тиждень грудня принесе стільки справ, що важко уявити, коли ними усіма займатись. Щоправда, ваше уміння розкласти все по полицях та розбити дедлайни допоможе не тільки виконати все якісно та оперативно, а й побереже нерви та здоров'я. У вихідні намагайтесь максимально відпочити. Не запарюйтесь - ви не "мівіна" :)

Сприятливі дні: 4, 7

4, 7 Несприятливі дні: 5, 9

Гороскоп для Діви

Ваше уміння всіх ідеалізувати не завжди приносить користь, тому краще роздивляйтесь людей на роботі, адже вам доведеться зайнятись всіма можливими справами. Спробуйте спілкуватись цього тижня лише з приємними людьми та тими, хто його надихає. Зорі радять утеплятись та влаштовувати собі затишний вікенд з близькими.

Сприятливі дні: 5, 6

5, 6 Несприятливі дні: 3,8

Гороскоп для Терезів

У вас виникне бажання щось кардинально змінити та отримати більше яскравих вражень. І це не дивно, адже навіть найприємніші результати вашої активної роботи все одно забиратимуть сили та енергію. Розплануйте свій тиждень, тоді встигнете і перспективно попрацювати, і відпочити.

Сприятливі дні: 3, 9

3, 9 Несприятливі дні: 4, 7

Гороскоп для Скорпіона

Тиждень буде позитивним у плані особистого життя, адже все йтиме так, як у романтичних фільмах з хорошим кінцем. До того ж, у цей період всі випадковості будуть не випадковими. Але не варто забувати й про роботу та свята, це чудовий час для перспективних ідей та рішень.

Сприятливі дні: 3, 7

3, 7 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Стрільця

Зорі радять не зупинятись на шляху до мрії. Мисліть високо та активно працюйте у цьому напрямку, але не приймайте надто спонтанних рішень. Лише розумне планування допоможе втілити ідеї у реальність. Що ж до особистого життя, то не забувайте приділяти увагу найдорожчим.

Сприятливі дні: 8, 9

8, 9 Несприятливі дні: 5, 7

Гороскоп для Козерога

Оновлення в особистому житті принесуть бажання отримати нові враження. Тим часом з друзями краще не сваритись, але й уважно розставляти пріоритети. Будьте обачними зі своїми планами на життя, краще бережіть здоров'я та гаманець.

Сприятливі дні: 7 , 8

, 8 Несприятливі дні: 5, 6

Гороскоп для Водолія

Кількість справ та завдань не має заганяти вас у глухий кут. Проявіть креативність та винахідливість, щоб виконати не лише все у робочих списках, а й не опинитись на самоті та у занедбаній домівці. Ви відчуєте прилив сил, які можна правильно направити.

Сприятливі дні: 3, 9

3, 9 Несприятливі дні: 5, 8

Гороскоп для Риб

Чудовий тиждень для відпочинку та мрійливості. Можливі сумнівні питання, у яких краще радитись з близькими. У вихідні дні відмовтесь від будь-яких згадок про роботу. Варто провести час з друзями та рідними, а також другою половинкою. Це дозволить набратись сил та енергії для нових звершень.

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