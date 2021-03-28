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Гороскоп на цей тиждень 29 березня – 4 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 29 березня – 4 квітня 2021 року!
Новий весняний тиждень буде дуже активним та дуже насиченим для більшості знаків Зодіаку. Але комусь випаде шанс попрацювати над помилками та перезавантажитись. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує дуже продуктивний тиждень, коли вони зможуть реалізувати більше своїх ідей, аніж зазвичай. Для цього не зайвим буде зайнятись плануванням та виділити час для того, що не лише приносить гроші, а й задоволення. Не зациклюйтесь на дрібних неприємностях.
Телець
Тельцям астрологи радять менше брати до уваги речі та людей, які дратують. Саме вони збивають вас з ритму та позбавляють чудового настрою. Тому розставте пріоритети так, щоб місця для негативу просто не залишалось. І не забувайте більше вірити у себе!
Близнюки
Близнюкам цього тижня доведеться погоджуватись на співпрацю, хоча навіть це слово викликає у них недовіру. Звісно ж, ви вважаєте, що зможете все зробити краще самостійно, але для високих цілей потрібно вміти делегувати завдання. Тож на початку квітня спробуйте позбутись певних справ, віддавши їх іншим.
Рак
Раків очікує дуже вдалий тиждень, але для цього потрібно максимально налаштуватись на позитив та успіх. Припиніть вагатись у собі на кожному кроці. Від вашої впевненості залежить значно більше, аніж ви можете уявити. Тому маленькими кроками навчіться відпускати сором'язливість.
Лев
Левів очікують сприятливі зміни у житті, а також стрімкий ритм квітня. Тому потрібно буде швидко приймати рішення, прислухаючись до себе. Зараз далеко не той час, коли поради близьких матимуть вирішальне значення. Звісно ж, дослухатись до думки інших варто, але все лише у ваших руках.
Діва
Дівам цього тижня може здатись, що все виходить з-під контролю. Але як би вам не хотілось відстежувати ситуацію навколо та впливати на неї, але не завжди це можливо. Настав час трішки розслабитись та простежити, куди ж приведе вас доля.
Терези
Для Терезів успіх цього тижня буде пов'язаний з рухом. Більше прогулянок, більше зусиль в роботі, більше результатів та краще самопочуття. Саме так виглядає ваш шлях сьогодні, який дозволить нарешті вибратись з сірої зони відсутності бажання робити хоч щось.
Скорпіон
Скорпіонам час згадати про себе та нарешті потурбуватись про власний моральний та фізичний стан. Чим більше ви дотримуватися виснажливого ритму та накопичуєте негатив, тим довший час доведеться витрати на відновлення. Замисліться над цим.
Стрілець
Стрільцям астрологи нагадують про те, що ваша харизматичність інколи може викликати не той ефект. Тому цього тижня важливо проявляти повагу та турботу про своє оточення, намагатись не переступати особисті межі. Така проста річ покращить стосунки.
Козеріг
Козерогів очікує дуже насичений тиждень, коли справ буде вдосталь, а от бажання діяти не так багато. Тому не забувайте робити перерви на те, що приносить радість. Відпочинок можна організувати і вдома, просто відмовившись від набридливих думок.
Водолій
Водоліям також цього тижня не зайвим буде загадати про те, для чого вони так багато працюють. Бажання рухатись лише вперед та постійно отримувати нові враження - це чудово, але перерви також є не зайвими. Тому виділіть посеред тижня час тільки для себе.
Риби
Рибам на початку квітня шалено закортить щось змінити у житті, але не варто піддаватись раптовим бажанням. Добре оцініть ситуацію і лише тоді відчиняйте двері у незвідані місця. Також менше зациклюйтесь на негативі та не забувайте нагадувати близьким людям про те, як ви їх цінуєте.
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