Гороскоп на цей тиждень 28 жовтня – 3 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 28 жовтня – 3 листопада 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане можливістю більше приділити час близьким, а комусь пощастить вийти на новий рівень у стосунках. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп та будьте готові до усіх несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 28.10 – 03.11

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 28, 2

: 28, 2 Несприятливі дні: 29, 3

Гороскоп для Овна

Овнам у новому тижні варто зібратись з силами та завершити всі справи, щоб мати час для близьких людей. А от друга половинка може здивувати вас, тому не забувайте робити приємні сюрпризи і їй. Самотнім знакам Зодіаку краще поменше думати про негатив.

Сприятливі дні: 1, 3

1, 3 Несприятливі дні: 28, 31

Гороскоп для Тельця

У Тельців кінець жовтня та старт листопада видасться доволі активним та продуктивним. Можлива велика кількість знайомств та приємних зустрічей. Однак це не причина забувати про кохану людину, тому відшукайте час і можливість для романтичних моментів.

Сприятливі дні: 31, 2

31, 2 Несприятливі дні: 1, 3

Прогноз для Близнят

Близнюкам зорі радять менше перейматись через дрібниці та не надто розраховувати на своє оточення. Ви часто втрачаєте контроль над власними емоціями, що може вплинути на стосунки. Спробуйте знайти рівновагу, коли поряд дорогі люди.

Сприятливі дні: 1 , 3

, 3 Несприятливі дні: 31, 2

Гороскоп для Рака

У Раків новий тиждень буде доволі стрімким та приємним, адже побільшає веселих моментів з коханою людиною. Самотнім знака Зодіаку зорі радять спробувати свої сили у новому хобі, а не активно шукати ідеальну любов.

Сприятливі дні: 31, 2

31, 2 Несприятливі дні: 28, 1

Гороскоп для Лева

У Левів зараз неймовірно романтичний період, тому обов'язково знайдіть час для того, щоб потішити свою другу половинку та разом приємно провести час. Тим, чиє серце вільне, зорі пророкують чимало нових знайомств. Але не варто одразу ж розкривати душу тим, у кому ви не впевнені.

Сприятливі дні: 31, 1

31, 1 Несприятливі дні: 29, 3

Гороскоп для Діви

Діви зараз можуть покластися тільки на себе, однак це не причина одразу ж ображатися на весь світ і на кохану людину. Ви хочете надто багато, але не збираєтесь віддавати стільки ж. Пора переосмислити пріоритети.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 30, 31

Гороскоп для Терезів

Терезам можуть позаздрити чимало знаків Зодіаку, адже у цих людей зараз чудовий період у житті, сповнений затишку та кохання. Самотнім знака краще зосередити увагу на самореалізації, а вже тоді думати про серйозні стосунки.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 28 ,1

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони надто багато вимагають від тих, хто їх оточує. Тому, щоб не розчаровуватися ні в кому, спробуйте менше контролювати людей. Більше доброзичливості і турботи - ось секрет чудових взаємин зараз.

Сприятливі дні: 31, 1

31, 1 Несприятливі дні: 2, 3

Гороскоп для Стрільця

Стрільцям варто дослухатись до близьких людей, а також менше дратуватись через дрібні негаразди. Ви зможете зробити все, що задумаєте, якщо не будете покладати надто великі сподівання на другу половинку. Не забувайте, що ваші інтереси - ваші, а не коханої людини.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 30, 1

Гороскоп для Козерога

Козерогам варто нарешті взятися за боротьбу з внутрішньою лінню. Через неї ви не лише не досягаєте успіхів на роботі, а й погіршуєте стосунки. Якщо ви справді хочете щось змінити у власному житті, то зараз ідеальним час, щоб підняти зад з дивану, вимкнути серіали та почати діяти.

Сприятливі дні: 31, 2

31, 2 Несприятливі дні: 28, 3

Гороскоп для Водолія

Водоліям зорі прогнозують затишний осінній тиждень, у якому від похолодання рятуватиме романтика та теплі слова. Не забувайте ділитись своїми почуттями з близькою людиною, а також робити сюрпризи. Самотнім Водоліям не варто зациклюватись на своєму особистому житті.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 29, 1

Гороскоп для Риб

У Риб доволі стабільний тиждень зі злетами і падіннями в особистому житті. Проявіть більше уваги до коханої людини, якщо хочете вийти на новий рівень, в іншому ж випадку про вас можуть просто забути. Чимало людей сприймаю зайнятість, як небажання бути поряд.

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