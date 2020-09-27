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Гороскоп на цей тиждень 28 вересня – 4 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 28 вересня – 4 жовтня!
Фінальні дні вересня та початок жовтня принесуть порцію натхнення та мотивації для багатьох знаків Зодіаку, а комусь нарешті випаде шанс відпочити. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Новий осінній тиждень в Овнів пройде дуже швидко і продуктивно, адже майже всі справи будуть вдаватись без зайвих зусиль. Зберігайте хороший настрій та не забувайте, що планування - це дуже корисна річ. Тому складіть список цілей та бажань на найближчий час.
Телець
Тельців очікує дуже насичений та приємний період у житті, коли ви зможете знайти нові цілі та розширити свій світогляд. Не бійтесь змін, адже вони завжди допомагають рухатись вперед. Тим паче, що у вас точно вийде впоратись з усім. Більше віри у себе!
Близнюки
Близнюки цього тижня можуть відчути, що у н6их виникає все більше проблем у спілкуванні з людьми. Але це не завжди ваша провина, тому не картайте себе на пустому місці. Якщо ж ви можете повпливати на ситуацію на особистому фронті, то не чекайте знаку з небес, а беріть ситуацію у свої руки.
Рак
У Раків попереду справді осінній тиждень з порцією меланхолії, тому важливо знайти час і для відпочинку, і для роботи. Зараз від вашого самопочуття буде залежати результат більшості справ, тому підтримуйте хороший настрій та не переймайтесь через дурниці.
Лев
Левів очікує дуже насичений, але спокійний тиждень. Вам вдасться розпрощатись з негативом, якщо ви не будете звертати увагу на токсичних людей. Їх не завжди виходить викинути зі свого оточення, але те, як їх сприймати, це вже справа ваших зусиль.
Діва
Дівам цього тижня астрологи рекомендують навести лад не лише у домівці та на робочому місці, а й з думками. Ви намагаєтесь взятись за всі справи світу та допомогти усім навколо, але чомусь не собі. Цього тижня все сприятиме тому, щоб нарешті відчути рівновагу.
Терези
Терезам цього тижня вдасться отримати колосальну порцію натхнення і дуже важливо скерувати його у правильне русло. ВИ вмієте працювати цілодобово, а потім відпочивати теж цілодобово без докорів сумління. Пора урівноважити ситуацію та виділити конкретний час, щоб бути максимально продуктивним.
Скорпіон
Скорпіонам цього тижня випаде нагода випробувати себе у новій сфері, тож не лякайтесь змін та рішуче рухайтесь вперед. Звісно ж, це не означає, що можна вдавати з себе експерта, але хвилюватись точно не варто. Будьте доброзичливими та проявляйте щирість.
Стрілець
У Стрільців попереду дуже позитивний та сонячний тиждень, адже удача на вашому боці. Вам достатньо хоча б почати щось робити для втілення своїх мрій, щоб побачити результат. Досить балакати, пора братись за справи. Лише від вас залежить ваше майбутнє.
Козеріг
Козероги у новому осінньому тижні отримати стільки шансів на покращення життя, що було б дуже не круто не скористатись хоча б частиною з них. Ви так боїтесь підступу, що інколи відмовляєтесь від кращого навіть тоді, коли ніхто не бажає вам зла.
Водолій
Водолії можуть відчути цього тижня порцію меланхолії та бажання зачинитись вдома разом зі своїми близькими та хобі. Чому б і ні? Знайдіть час для того, щоб робити те, що вам насправді подобається. Робити перерву для відновлення енергії - це нормально.
Риби
Рибам цього тижня неминуче щаститиме, якщо вони розпрощаються з негативним мисленням. Дуже часто ви самі притягуєте до себе негаразди, тому налаштовуйтесь на позитивну хвилю та насолоджуйтесь тим, що маєте.
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