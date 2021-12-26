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Гороскоп на цей тиждень 27 грудня – 2 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 27 грудня – 2 січня 2022 року!
Фінальний тиждень року стане особливим для більшості знаків Зодіаку, яким вдасться розпрощатись з проблемами та почати 2022 на позитивній ноті, передає Радіо Maximum. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікують доволі насичені фінальні дні року, але у них буде чимало хороших митей. Тому зберігайте спокій та гарний настрій, адже попереду у вас неймовірний старт нового року. Натхнення повернеться, як і сили та енергія для цілей та звершень.
Телець
Тельцям також не завадить трохи святкового настрою цього холодного зимового тижня. Саме він допоможе швидко та легко виконати більшість важливих справ. І обов'язково потрібно виділяти час на перерви. Нарешті вам вдасться розслабитись, коли старий рік буде позаду. Тож дозвольте собі більше мріяти.
Близнюки
Близнюки ще сто разів встигнуть змінити свої плани на кінцівку року, але удача буде на їхньому боці. Однак не зловживайте цим, адже надто активні перепади настрою можуть позначитись на стосунках з оточенням. Спробуйте проявити до них більше турботи та ніжності.
Рак
Настав час, коли Ракам потрібно буде навчитись ділитись своєю добротою та любов'ю з близькими, щоб зробити святковий період справді хорошим. Тому спробуйте не дратуватись через дрібниці та мислити позитивно, адже попереду у вас дуже яскравий час у житті, коли часу нудьгувати та сумувати зовсім не буде.
Лев
Левам астрологи радять наприкінці року не братись за мільйон справ, а налаштуватись на виконання справді важливих. Це дозволить розпрощатись з 2021 на хорошій ноті та без нервового зриву. А от старт 2022 проведіть максимально розслаблено та приємно.
Діва
Дівам зараз дуже важливо пам'ятати про свої сильні та слабкі сторони, адже правильне розподілення завдань та пріоритетів допоможе відчутно покращити життя. А вільний час краще присвятити не намаганню все контролювати, а новому хобі, відпочинку чи просто декоруванню домівки.
Терези
Терезам потрібно відпустити минуле та не заважати собі ж рухатись вперед. Хоч цього тижня і можливі перепади настрою, але лише ви здатні змінити ситуацію. Думайте про хороше, не сумнівайтесь у своїх силах та рухайтесь тільки вперед.
Скорпіон
Скорпіонам новий тиждень принесе купу яскравих емоцій та справ, тож не зайвим буде розпланувати свій час так, щоб встигати і відпочивати, і працювати. У вас все вдасться, якщо дозволите собі розподіляти обов'язки та зупинятись хоча б на мить. Ви значно виросли за цей рік і продовжите у новому.
Стрілець
Стрільцям не вдасться розпрощатись з вдачею ні наприкінці, ні на початку року. Тому більшість справ будуть вдаватись значно легше та швидше, аніж ви плануєте. Тому не втрачайте віру у себе, не намагайтесь шукати негатив там, де його нема, а також діліться теплом з близькими.
Козеріг
Козерогам фінал 2021 підкине несподіваний подарунок, але лише від вас залежить, як ви ним скористаєтесь. Тож відкиньте весь негатив, спробуйте поглянути на світ з іншого ракурсу та не відмовляйтесь від нових можливостей. Новий рік буде яскравим.
Водолій
Водоліям зараз варто сконцентрувати свою увагу на домашніх справах та на особистому житті. Саме ці аспекти додають їм сил та натхнення, тож не буде зайвим насолодитись наведенням ладу та проведенням часу з тими, хто завжди підтримає. Дозвольте собі розслабитись.
Риби
Рибам краще до кінця року зосередитись на тих сферах життя, які потребують від них найбільше енергії, приміром, роботі. Ви зможете добре себе проявити та реалізувати значно більше, ніж здається. А от на початку нового року варто задуматись і над тим, що приносить радість. Ловіть емоцій, не стримуйтесь.
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