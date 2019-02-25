Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 25 лютого – 3 березня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 27, 2

: 27, 2 Несприятливі дні: 28, 3

Гороскоп для Овна

Овнам краще сховатись від моторошного темпу, з яким зараз рухається все навколо них. Ваша продуктивність починає знижуватись, а сил бракує навіть на прості, здавалося б, завдання. Тому краще перезарядитись, знайти час для відпочинку та повернутись з новими силами. Цей тиждень допоможе розібратись з людьми, які складали неоднозначне враження.

Сприятливі дні: 1, 3

1, 3 Несприятливі дні: 28, 2

Гороскоп для Тельця

Ваші енергії можна тільки позаздрити, як і вмінню викликати позитивні емоції в оточення. Завдяки вашим лідерським умінням, навколо вас побільшає тих, хто хоче дружити та спілкуватись. Ідеальний час для творчих злетів, однак за умови, що про минуле не буде згадуватись. Цей тягар лише змусить вас збитись зі свого шляху.

Сприятливі дні: 25, 2

25, 2 Несприятливі дні: 1, 3

Прогноз для Близнят

Ви знаєте, як правильно узгоджувати власні можливості з бажаннями, однак бувають непередбачувані моменти, які можуть зруйнувати ваші плани. Однак не варто одразу ж опускати руки, краще навчитись знаходити компроміс. Це дозволить не лише швидше наблизитись до мети, а й отримати підтримку з боку друзів.

Сприятливі дні: 1 , 3

, 3 Несприятливі дні: 26, 2

Гороскоп для Рака

Цей тиждень дозволить переоцінити та переосмислити чимало моментів у вашому житті. Не забувайте турбуватись про своє здоров'я, адже трудолюбство може обернутись не лише позитивом. Щоправда, надто розслаблятись теж не варто, адже це можуть помітити інші люди. Заряджайтесь позитивом та будьте чесними з собою.

Сприятливі дні: 25, 2

25, 2 Несприятливі дні: 28, 1

Гороскоп для Лева

Настав час дещо призупинити своє его, адже воно може заважати у потенційно вдалих справах. Кохання та почуття потребують максимальною щирості та віддачі, тому варто дещо змінити свої пріоритети. Весвіт дарує шанс нарешті реалізувати невеличку мрію, яка вас переслідувала роками. Ловіть таку можливість!

Сприятливі дні: 27 , 1

, 1 Несприятливі дні: 28, 3

Гороскоп для Діви

Дівам варто згадати про свій альтруїзм та любов, яку вони дарують іншим, адже це зближує їх з людьми та дарує неймовірно цінні емоції. Намагайтесь докласти всій зусиль, щоб зберегти серед рідних та друзів затишну атмосферу щастя, якої зараз може бракувати.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 26, 28

Гороскоп для Терезів

Кількість справ та повноважень у ваших руках та голові може вразити, однак не варто лякатись відповідальності. Це чудовий момент, що продовжити рух вгору на змінювати своє життя на краще. Головне, не втрачати холодний розум та правильно розприділяти час.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 28 ,1

Гороскоп для Скорпіона

Якщо ви приділятимете достатньо часу улюбленій справі, то її результати вас приємно здивують. Саме пік вашого натхнення, яким варто користуватись, а також не нехтувати прибутковими проектами, які дозволять вам розширити коло знайомств та умінь.

Сприятливі дні: 25, 1

25, 1 Несприятливі дні: 2, 3

Гороскоп для Стрільця

Саме пора допрацювати все, що не вдалось раніше, а також закрити "пропуски" у сімейному житті. Не намагайтесь надто гратись своїм амбітним "я", адже це може обернутись зовсім не так позитивно, як вам здається. Приділяйте час близьким та дослухайтесь до своїх цілей.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 27, 1

Гороскоп для Козерога

Настав час перевтілитись у психолога та нарешті навчитись розуміти своє оточення. Займайтесь не лише тими справами, які приносять задоволення вам, а й тими, які роблять щасливими інших. Результат буде вартим того.

Сприятливі дні: 26, 2

26, 2 Несприятливі дні: 28, 3

Гороскоп для Водолія

Попереду на вас чекає чимало вдалих рішень та справ, які принесуть чималий зріст потенціалу. Не зупиняйтесь і тоді на вашому шляху не буде багато перепон, щоправда, у намаганні підкорити світ, не варто забувати і про почуття інших.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 26, 1

Гороскоп для Риб

Усім кар'єристами та профі своєї справи зорі пророкують несподіваний успіх. Саме час докласти ще більше зусиль, щоб отримати бажане. Для повноцінного відчуття щастя бракуватиме лише розуміння своїх бажань та підняття самооцінки. Над цим варто попрацювати, щоб мати мотивацію у майбутньому.

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