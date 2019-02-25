На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку
-
- 609
Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 25 лютого – 3 березня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 27, 2
- Несприятливі дні: 28, 3
Овнам краще сховатись від моторошного темпу, з яким зараз рухається все навколо них. Ваша продуктивність починає знижуватись, а сил бракує навіть на прості, здавалося б, завдання. Тому краще перезарядитись, знайти час для відпочинку та повернутись з новими силами. Цей тиждень допоможе розібратись з людьми, які складали неоднозначне враження.
Телець
- Сприятливі дні: 1, 3
- Несприятливі дні: 28, 2
Ваші енергії можна тільки позаздрити, як і вмінню викликати позитивні емоції в оточення. Завдяки вашим лідерським умінням, навколо вас побільшає тих, хто хоче дружити та спілкуватись. Ідеальний час для творчих злетів, однак за умови, що про минуле не буде згадуватись. Цей тягар лише змусить вас збитись зі свого шляху.
Близнюки
- Сприятливі дні: 25, 2
- Несприятливі дні: 1, 3
Ви знаєте, як правильно узгоджувати власні можливості з бажаннями, однак бувають непередбачувані моменти, які можуть зруйнувати ваші плани. Однак не варто одразу ж опускати руки, краще навчитись знаходити компроміс. Це дозволить не лише швидше наблизитись до мети, а й отримати підтримку з боку друзів.
Рак
- Сприятливі дні: 1, 3
- Несприятливі дні: 26, 2
Цей тиждень дозволить переоцінити та переосмислити чимало моментів у вашому житті. Не забувайте турбуватись про своє здоров'я, адже трудолюбство може обернутись не лише позитивом. Щоправда, надто розслаблятись теж не варто, адже це можуть помітити інші люди. Заряджайтесь позитивом та будьте чесними з собою.
Лев
- Сприятливі дні: 25, 2
- Несприятливі дні: 28, 1
Настав час дещо призупинити своє его, адже воно може заважати у потенційно вдалих справах. Кохання та почуття потребують максимальною щирості та віддачі, тому варто дещо змінити свої пріоритети. Весвіт дарує шанс нарешті реалізувати невеличку мрію, яка вас переслідувала роками. Ловіть таку можливість!
Діва
- Сприятливі дні: 27, 1
- Несприятливі дні: 28, 3
Дівам варто згадати про свій альтруїзм та любов, яку вони дарують іншим, адже це зближує їх з людьми та дарує неймовірно цінні емоції. Намагайтесь докласти всій зусиль, щоб зберегти серед рідних та друзів затишну атмосферу щастя, якої зараз може бракувати.
Терези
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 26, 28
Кількість справ та повноважень у ваших руках та голові може вразити, однак не варто лякатись відповідальності. Це чудовий момент, що продовжити рух вгору на змінювати своє життя на краще. Головне, не втрачати холодний розум та правильно розприділяти час.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 28 ,1
Якщо ви приділятимете достатньо часу улюбленій справі, то її результати вас приємно здивують. Саме пік вашого натхнення, яким варто користуватись, а також не нехтувати прибутковими проектами, які дозволять вам розширити коло знайомств та умінь.
Стрілець
- Сприятливі дні: 25, 1
- Несприятливі дні: 2, 3
Саме пора допрацювати все, що не вдалось раніше, а також закрити "пропуски" у сімейному житті. Не намагайтесь надто гратись своїм амбітним "я", адже це може обернутись зовсім не так позитивно, як вам здається. Приділяйте час близьким та дослухайтесь до своїх цілей.
Козеріг
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 27, 1
Настав час перевтілитись у психолога та нарешті навчитись розуміти своє оточення. Займайтесь не лише тими справами, які приносять задоволення вам, а й тими, які роблять щасливими інших. Результат буде вартим того.
Водолій
- Сприятливі дні: 26, 2
- Несприятливі дні: 28, 3
Попереду на вас чекає чимало вдалих рішень та справ, які принесуть чималий зріст потенціалу. Не зупиняйтесь і тоді на вашому шляху не буде багато перепон, щоправда, у намаганні підкорити світ, не варто забувати і про почуття інших.
Риби
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 26, 1
Усім кар'єристами та профі своєї справи зорі пророкують несподіваний успіх. Саме час докласти ще більше зусиль, щоб отримати бажане. Для повноцінного відчуття щастя бракуватиме лише розуміння своїх бажань та підняття самооцінки. Над цим варто попрацювати, щоб мати мотивацію у майбутньому.
Читайте також: Місячний календар стрижок на січень 2019: коли стригти волосся
-
16:44Футбольний клуб відіграв три голи за 12 хвилин: феєричне відео
-
16:26Камеру Nokia 9 PureView випробували в дії, і кадри вражають
-
16:15Злата Огневич шокувала мережу сміливим образом
-
15:56Зваблива ангел Victoria's Secret здивувала фото топлес (18+)
-
15:43ZTE представила ідеальний смартфон для селфі
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
15:36Як MARUV потрапила в Нацвідбір: СТБ відповів на всі питання про Євробачення 2019
-
15:29Король Лев: з'явився тизер нового мультфільму від Disney
-
15:17IKEA розробляє незвичайні фіранки
-
15:00Серіал Кріпосна – 1 і 2 серія: дивитись онлайн нову драму від СТБ
-
14:54Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові
-
14:44Вперше за 35 років в ОАЕ помітили рідкісну тварину
-
14:28ТНМК – Мій Демон: дивитись новий оригінальний кліп гурту
-
14:14Здатність віджиматися може багато розповісти про здоров'я
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:56Три питання, які визначать твій рівень інтелекту
-
13:41Названа найпопулярніша красуня в Instagram
-
13:25Тіна Кароль потішила шанувальників чуттєвим знімком
-
13:15Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
-
12:58Microsoft представила нову гарнітуру змішаної реальності
-
12:45Володимир Зеленський емоційно заступився за MARUV: відео
-
12:41Від цих продуктів варто відмовитися під час застуди
-
12:26Кияни обрали найкомфортніший район столиці
-
12:14Смачний перекус: ці продукти підіймають настрій
-
11:53У Бельгії презентували новий сучасний байк NXT Rage
-
15:36Як MARUV потрапила в Нацвідбір: СТБ відповів на всі питання про Євробачення 2019
-
13:56Три питання, які визначать твій рівень інтелекту
-
12:45Володимир Зеленський емоційно заступився за MARUV: відео
-
10:15Популярна музика для вдалого дня: плейлист нових пісень
-
08:47Євробачення 2019: Сергій Притула розклав по поличках усі скандали Нацвідбору
-
07:15Яку погоду очікувати 26 лютого в Україні: точний прогноз
- 25 лютого
-
23:43Кавоварки та рушники: предмети в домі, які швидко накопичують бактерії
-
21:40Біль у спині: 5 неочевидних причин появи болю
-
20:28Опитування: Хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV?
-
18:31MARUV не їде на Євробачення 2019: офіційна заява
-
16:30Оскар 2019: найкращий актор Рамі Малек двічі сконфузився на церемонії
-
12:50Анекдот дня: Як гуцули виграли суперечку в американців
-
12:13Кіт у китайському мішку: За і Проти покупки смартфонів на AliExpress
-
10:00Тест: Яка ти Леся?
-
08:55MARUV зробила важливу заяву про гастролі в Росії і Євробачення
-
07:12Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку
- 24 лютого
-
21:30Голос країни 9 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
19:26Вигорання на роботі: як розпізнати і повернутись до нормального життя
-
17:25Дівчина тижня: зваблива та відверта топ-модель Жозефін Скрівер (18+)
-
15:50Найприкольніші жарти Сергія Притули в фіналі Нацвідбору 2019
-
12:21Нова рок-музика тижня: свіжі пісні для фанатів альтернативи
-
10:21Хто така MARUV: біографія представниці України на Євробаченні 2019
-
08:15Викиньте це негайно: 5 речей, які не можна тримати вдома
- 23 лютого
-
22:37MARUV виграла Нацвідбір і поїде на Євробачення 2019 від України
-
22:12Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування у фіналі