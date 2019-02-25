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Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 25 лютого – 3 березня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 25 лютого – 3 березня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 27, 2
  • Несприятливі дні: 28, 3
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Овнам краще сховатись від моторошного темпу, з яким зараз рухається все навколо них. Ваша продуктивність починає знижуватись, а сил бракує навіть на прості, здавалося б, завдання. Тому краще перезарядитись, знайти час для відпочинку та повернутись з новими силами. Цей тиждень допоможе розібратись з людьми, які складали неоднозначне враження.

Телець

  • Сприятливі дні: 1, 3
  • Несприятливі дні: 28, 2
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Ваші енергії можна тільки позаздрити, як і вмінню викликати позитивні емоції в оточення. Завдяки вашим лідерським умінням, навколо вас побільшає тих, хто хоче дружити та спілкуватись. Ідеальний час для творчих злетів, однак за умови, що про минуле не буде згадуватись. Цей тягар лише змусить вас збитись зі свого шляху.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 25, 2
  • Несприятливі дні: 1, 3
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Ви знаєте, як правильно узгоджувати власні можливості з бажаннями, однак бувають непередбачувані моменти, які можуть зруйнувати ваші плани. Однак не варто одразу ж опускати руки, краще навчитись знаходити компроміс. Це дозволить не лише швидше наблизитись до мети, а й отримати підтримку з боку друзів.

Рак

  • Сприятливі дні: 1, 3
  • Несприятливі дні: 26, 2
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Цей тиждень дозволить переоцінити та переосмислити чимало моментів у вашому житті. Не забувайте турбуватись про своє здоров'я, адже трудолюбство може обернутись не лише позитивом. Щоправда, надто розслаблятись теж не варто, адже це можуть помітити інші люди. Заряджайтесь позитивом та будьте чесними з собою.

Лев

  • Сприятливі дні: 25, 2
  • Несприятливі дні: 28, 1
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Настав час дещо призупинити своє его, адже воно може заважати у потенційно вдалих справах. Кохання та почуття потребують максимальною щирості та віддачі, тому варто дещо змінити свої пріоритети. Весвіт дарує шанс нарешті реалізувати невеличку мрію, яка вас переслідувала роками. Ловіть таку можливість!

Діва

  • Сприятливі дні: 27, 1
  • Несприятливі дні: 28, 3
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Дівам варто згадати про свій альтруїзм та любов, яку вони дарують іншим, адже це зближує їх з людьми та дарує неймовірно цінні емоції. Намагайтесь докласти всій зусиль, щоб зберегти серед рідних та друзів затишну атмосферу щастя, якої зараз може бракувати.

Терези

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 26, 28
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Кількість справ та повноважень у ваших руках та голові може вразити, однак не варто лякатись відповідальності. Це чудовий момент, що продовжити рух вгору на змінювати своє життя на краще. Головне, не втрачати холодний розум та правильно розприділяти час.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 28 ,1
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Якщо ви приділятимете достатньо часу улюбленій справі, то її результати вас приємно здивують. Саме пік вашого натхнення, яким варто користуватись, а також не нехтувати прибутковими проектами, які дозволять вам розширити коло знайомств та умінь.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 25, 1
  • Несприятливі дні: 2, 3
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Саме пора допрацювати все, що не вдалось раніше, а також закрити "пропуски" у сімейному житті. Не намагайтесь надто гратись своїм амбітним "я", адже це може обернутись зовсім не так позитивно, як вам здається. Приділяйте час близьким та дослухайтесь до своїх цілей.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 27, 1
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Настав час перевтілитись у психолога та нарешті навчитись розуміти своє оточення. Займайтесь не лише тими справами, які приносять задоволення вам, а й тими, які роблять щасливими інших. Результат буде вартим того.

Водолій

  • Сприятливі дні: 26, 2
  • Несприятливі дні: 28, 3
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Попереду на вас чекає чимало вдалих рішень та справ, які принесуть чималий зріст потенціалу. Не зупиняйтесь і тоді на вашому шляху не буде багато перепон, щоправда, у намаганні підкорити світ, не варто забувати і про почуття інших.

Риби

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 26, 1
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Усім кар'єристами та профі своєї справи зорі пророкують несподіваний успіх. Саме час докласти ще більше зусиль, щоб отримати бажане. Для повноцінного відчуття щастя бракуватиме лише розуміння своїх бажань та підняття самооцінки. Над цим варто попрацювати, щоб мати мотивацію у майбутньому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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