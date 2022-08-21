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Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 22 – 28 серпня 2022 року!

Новий літній тиждень відчинить перед деякими знаками Зодіаку нові двері, а комусь випаде нагода отримати нові знання, передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 22 – 28 серпня 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508702

Овнів очікує легкий тиждень, сповнений приємних несподіванок. Нарешті буде вдаватись те, що раніше вимагало чимало зусиль. Попереду сонячна смуга у житті, тож не втрачайте хороший настрій та запал. Удача на вашому боці.

Телець

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508707

У Тельців також прогнозується дуже сприятливий період, коли не зайвим буде не лише отримувати нову інформацію, а й відпочивати. Тому спробуйте врегулювати роботу з відпочинком так, щоб не відчувати ментальну втому. Чудовий час для того, щоб старі проблеми зникли.

Близнюки

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508704

Близнюкам варто готуватись до того, що все нарешті піде за планом. Для представників цього знаку Зодіаку це неабияк важливо, хоча вони самі доволі безладні у своїх побажаннях та справах. Тож можна буде зберегти чимало нервових клітин.

Рак

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508703

Раки цього тижня отримають чималу порцію натхнення, тому справжнім злочином буде відмовлятись від того, щоб спрямувати його у правильне русло. Заряджайтесь енергією та використовуйте цей час з максимальною користю. Результати не забаряться.

Лев

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508709

Леви люблять літо, а літо любить Левів, тому і наприкінці серпня удача буде вірною подругою та супроводжуватиме всюди. Тому ловіть можливості, які надсилає вам доля, але не втрачайте холодний розум. Зараз дуже хороший період для саморозвитку та пошуку нових вражень.

Діва

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508710

Дівам астрологи рекомендують цього тижня утриматись від надмірного спілкування з тими людьми, які шукають лише вигоду та погіршують ваше самопочуття. Настав час відфільтрувати своє оточення та звести до мінімуму негативний вплив ззовні. Сконцентруйтесь на собі та власному житті.

Терези

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508711

Терези також втомлюються інколи від пошуків рівноваги. Для них може стати відкриттям те, що їм потрібно прийняти дещо очевидне. Але дуже важливо пам'ятати, що ви не можете бути всесильними і повинні дозволяти відчувати різні емоції. Потурбуйтесь про себе перш за все.

Скорпіон

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508708

Скорпіони готові отримувати нові знання та опановувати свіжі професії. Тож ніщо не може зупинити їх на шляху до цілей, окрім власної ліні та прив'язаності. Тому настав час визначатись, чи зможете ви рухатись вперед з таким багажем.

Стрілець

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508706

Стрільцям астрологи пророкують дуже вдалий та приємний тиждень, коли майже все буде вдаватись без надмірних зусиль. Тому корисно було розпланувати свій час, щоб встигати займатись хобі та просто відновлюватись після праці. Зараз особливий період, який покаже, чого ви насправді прагнете.

Козеріг

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508705

Козерогам зараз не зайвим буде сконцентрувати бажання не лише на вимогах до себе, а й на власних бажаннях. Ви доволі часто прагнете отримати ключові блага на думку суспільства, але забуваєте про те, що приносить радість саме вам. І йдеться не лише про витрачання грошей, адже це до вподоби всім.

Водолій

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508701

Водоліям астрологи підготували насичений, але позитивний тиждень. Попереду чимало можливостей, пригод та нових знайомств, які точно стануть у пригоді. Тому дозвольте собі трохи відійти від рутини та стабільності.

Риби

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508700

Для Риб новий тиждень серпня стане періодом, коли пора приділяти більше уваги близьким людям. Не бійтесь ділитись з ними тим, що справді вас хвилює, а також говорити важливі слова. Відкритість перед рідними позбавить вас важких думок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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