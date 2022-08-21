На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 568
Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 22 – 28 серпня 2022 року!
Новий літній тиждень відчинить перед деякими знаками Зодіаку нові двері, а комусь випаде нагода отримати нові знання, передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 22 – 28 серпня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує легкий тиждень, сповнений приємних несподіванок. Нарешті буде вдаватись те, що раніше вимагало чимало зусиль. Попереду сонячна смуга у житті, тож не втрачайте хороший настрій та запал. Удача на вашому боці.
Телець
У Тельців також прогнозується дуже сприятливий період, коли не зайвим буде не лише отримувати нову інформацію, а й відпочивати. Тому спробуйте врегулювати роботу з відпочинком так, щоб не відчувати ментальну втому. Чудовий час для того, щоб старі проблеми зникли.
Близнюки
Близнюкам варто готуватись до того, що все нарешті піде за планом. Для представників цього знаку Зодіаку це неабияк важливо, хоча вони самі доволі безладні у своїх побажаннях та справах. Тож можна буде зберегти чимало нервових клітин.
Рак
Раки цього тижня отримають чималу порцію натхнення, тому справжнім злочином буде відмовлятись від того, щоб спрямувати його у правильне русло. Заряджайтесь енергією та використовуйте цей час з максимальною користю. Результати не забаряться.
Лев
Леви люблять літо, а літо любить Левів, тому і наприкінці серпня удача буде вірною подругою та супроводжуватиме всюди. Тому ловіть можливості, які надсилає вам доля, але не втрачайте холодний розум. Зараз дуже хороший період для саморозвитку та пошуку нових вражень.
Діва
Дівам астрологи рекомендують цього тижня утриматись від надмірного спілкування з тими людьми, які шукають лише вигоду та погіршують ваше самопочуття. Настав час відфільтрувати своє оточення та звести до мінімуму негативний вплив ззовні. Сконцентруйтесь на собі та власному житті.
Терези
Терези також втомлюються інколи від пошуків рівноваги. Для них може стати відкриттям те, що їм потрібно прийняти дещо очевидне. Але дуже важливо пам'ятати, що ви не можете бути всесильними і повинні дозволяти відчувати різні емоції. Потурбуйтесь про себе перш за все.
Скорпіон
Скорпіони готові отримувати нові знання та опановувати свіжі професії. Тож ніщо не може зупинити їх на шляху до цілей, окрім власної ліні та прив'язаності. Тому настав час визначатись, чи зможете ви рухатись вперед з таким багажем.
Стрілець
Стрільцям астрологи пророкують дуже вдалий та приємний тиждень, коли майже все буде вдаватись без надмірних зусиль. Тому корисно було розпланувати свій час, щоб встигати займатись хобі та просто відновлюватись після праці. Зараз особливий період, який покаже, чого ви насправді прагнете.
Козеріг
Козерогам зараз не зайвим буде сконцентрувати бажання не лише на вимогах до себе, а й на власних бажаннях. Ви доволі часто прагнете отримати ключові блага на думку суспільства, але забуваєте про те, що приносить радість саме вам. І йдеться не лише про витрачання грошей, адже це до вподоби всім.
Водолій
Водоліям астрологи підготували насичений, але позитивний тиждень. Попереду чимало можливостей, пригод та нових знайомств, які точно стануть у пригоді. Тому дозвольте собі трохи відійти від рутини та стабільності.
Риби
Для Риб новий тиждень серпня стане періодом, коли пора приділяти більше уваги близьким людям. Не бійтесь ділитись з ними тим, що справді вас хвилює, а також говорити важливі слова. Відкритість перед рідними позбавить вас важких думок.
Читайте також: Місячний календар стрижок на серпень 2022: дні, коли стригти волосся
- 21 серпня
-
20:3322 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:30Як повернути нормальний сон: прості поради для кожного
-
18:31Не фотошоп: зваблива тренерка Ана Чері похизувалась формами на відео – 18+
-
17:26Спека повертається: синоптик розповіла, яку погоду очікувати 22 серпня
-
16:35Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:26Скільки людей загине у випадку ядерної війни: вчені назвали шокуючі цифри
-
14:29Нема вихідних: Січеславці показали, як нищать окупантів біля поля соняхів
-
13:32Народний супутник від Притули: три фейки, які ширяться в мережі
-
12:30Учені рекомендують більше пити води за кермом, і ось чому
-
11:32Поцілуйте мене у сідниці: Брітні Спірс розбурхала фанів танцями у бікіні – відео
-
10:38Спекотне літо повертається: погода в Україні 21 серпня
-
09:45УСИК – ДЖОШУА 2: результат та відео епічного поєдинку
-
08:53До і після: фітоняшка показала, що ховається за ідеальними фото
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 20 серпня
-
20:3821 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:11У США невеликий літак приземлився на жваву магістраль: відео аварійної посадки
-
17:55ЗСУ показали на відео, як перетворюють техніку окупантів на металобрухт
-
16:30Music for Ukraine у Spotify появился плейлист UNITED24 до Дня Незалежнності
-
15:19У Лапландії з'явився готельний номер на дереві: як він виглядає зсередини
-
14:02Юрій Горбунов зворушив мережу серією фото з молодшим сином, якому виповнився 1 рік
-
12:58Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
11:55Інженер зібрав чотирилапий екзоскелет для змії
-
10:40У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно
-
09:21Що робити у разі радіаційної аварії: покрокова інструкція
- 21 серпня
-
20:3322 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:35Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:32Народний супутник від Притули: три фейки, які ширяться в мережі
-
09:45УСИК – ДЖОШУА 2: результат та відео епічного поєдинку
- 20 серпня
-
20:3821 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:30Music for Ukraine у Spotify появился плейлист UNITED24 до Дня Незалежнності
-
12:58Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
10:40У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно
- 19 серпня
-
20:3320 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:25На землі, в повітрі і на морі: Пономарьов, DZIDZIO та Антитіла випустили новий хіт
-
12:56Анонімний перегляд у браузері: що це таке і чи забезпечує конфіденційність
- 18 серпня
-
19:25Що таке супутники ICEYE, які придбав фонд Притули: просте пояснення з фото
-
15:52Бавовни буде багато: Притула розповів, що придбали за гроші з "народного Байрактара"
-
13:20Пошта Чехії випустила аркуш з 7 марок на підтримку України
-
10:21Чи гарантує анонімний режим перегляду кібербезпеку: відповідь експертів
- 17 серпня
-
18:30Молода харків'янка розповіла, яка разом з немовлям потрапила під обстріл під час евакуації
-
14:26Комісія за зняття готівки стане більшою: у Monobank попередили про зростання тарифів
-
11:27Дія почала тестувати нові функції для водіїв: що очікувати і як долучитись
- 16 серпня
-
20:21Танки, літаки та бомби: переселенець розповів про початок війни у Харкові
-
15:08"У виконанні двох лярв": в окупованому Криму переклали російською хіт Злати Огнєвіч
-
13:20ТОП 5 найпоширеніших електрокарів в Україні
-
10:2450 фільмів, які "допоможуть зрозуміти Україну": перелік від IMDb
- 15 серпня
-
18:36Евакуація полями та ночівля під "Градами": історія порятунку українки з Херсонщини
-
14:22Полтавські галушки у соусі з куркою: рецепт від шеф-кухаря
-
11:53ТОП 5 високооплачуваних вакансій для підробітку та людей без досвіду