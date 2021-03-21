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Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 22 – 28 березня 2021 року!

Новий тиждень березня принесе чимало позитивних емоцій більшості знаків Зодіаку, а декому навіть випаде нагода відпочити та розпочати нову сторінку у житті. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449731

Овнів очікує дуже спокійний та приємний тиждень, коли можна буде зосередити увагу на своїх бажаннях та цілях. Дозвольте собі відпочити, набратись енергії, а також не забувайте записувати всі ідеї. Час для позитивних змін настав!

Телець

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449738

Тельців очікує дуже сприятливий період у житті, коли більшість зусиль будуть виправдовувати себе. Вам вдасться розпрощатись зі старими негараздами та нарешті спокійно видихнути. Тому старайтесь менше зважати на дрібний негатив і зосередити увагу на тому, чого ви прагнете у житті.

Близнюки

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449737

Близнюкам цього тижня потрібно більше звернути увагу на стосунки. Настав час проявляти максимальну доброзичливість та увагу до людей, які вас оточують. Адже це дозволить уникнути конфліктів та неприємних моментів у майбутньому, а також налагодити корисні контакти.

Рак

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449730

Ракам у новому весняному тижні найкраще буде зосередити увагу та енергію на тому, щоб відновити внутрішню рівновагу та набратись натхнення. Хоч вам захочеться проявити свій бунтівний характер задля правосуддя, але не у всіх ситуаціях це може не завдати вам шкоди. Тому зараз думайте лише про себе.

Лев

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449733

Хоч початок тижня для Левів і важко буде назвати дуже приємним, але вже з середи повернеться бажання творити, працювати та просто рухатись вперед. Можна дозволити собі приємний шопінг, але не варто забувати, що сума на вашій картці не безлімітна.

Діва

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449732

Дівам новий тиждень дасть шанс відпочити та розширити світогляд. Але для цього доведеться поступитись деякими зі своїх принципів. Не все можна контролювати, тому навчіться відпускати ситуацію. Більше уваги приділяйте собі, а тоді вирішуйте, чи інші варто вашої допомоги.

Терези

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449734

Терезам наприкінці березня варто уникати надмірної критики та суворого самоаналізу. Якщо ви прагнете висловити якусь негативну думку, то краще відкладіть її на інший час. Зараз період, коли добрі слова потрібні оточенню більше, аніж щось інше.

Скорпіон

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449739

Скорпіони вже настільки звикли до того, що кожен день нагадує попередній, що рівень енергії починає стрімко падати. Настав час внести у свої будні хоча б якесь різноманіття, адже від нудьги вам на думку спадають шалені ідеї, а стосунки з оточенням погіршуються.

Стрілець

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449740

Стрільці готові з головою поринути в нові ідеї та у роботу, але перед цим варто приділити увагу тому, що відбувається навколо. Наведіть лад вдома та в голові, щоб ніщо не відволікало вас у пориві натхнення.

Козеріг

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449736

Козерогам астрологи радять у новому березневому тижні зберігати незламний оптимізм. Саме світлі думки допоможуть розв'язати більшість проблем та не створити нові. Ігноруйте чужу критику, менше турбуйтесь через чужу думку і дивіться лише вперед.

Водолій

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449729

У Водоліїв стартує світла смуга у житті, тому заряджайтесь енергією та бережіть натхнення, адже вони вам знадобляться для втілення мрій у реальність. Цього тижня життя підкидатиме приємні можливості, якими варто скористатись.

Риби

Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 449735

Риби регулярно готові опустити руки, якщо щось йде не за планом. Звісно ж, реальність не часто збігається з мріями, але це можна змінити, якщо докласти зусиль. Згадайте, що приносить вам задоволення, хто приносить радість. Більше займайтесь приємними справами, спілкуйтесь з дорогими людьми.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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