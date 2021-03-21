На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 239
Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 22 – 28 березня 2021 року!
Новий тиждень березня принесе чимало позитивних емоцій більшості знаків Зодіаку, а декому навіть випаде нагода відпочити та розпочати нову сторінку у житті. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує дуже спокійний та приємний тиждень, коли можна буде зосередити увагу на своїх бажаннях та цілях. Дозвольте собі відпочити, набратись енергії, а також не забувайте записувати всі ідеї. Час для позитивних змін настав!
Телець
Тельців очікує дуже сприятливий період у житті, коли більшість зусиль будуть виправдовувати себе. Вам вдасться розпрощатись зі старими негараздами та нарешті спокійно видихнути. Тому старайтесь менше зважати на дрібний негатив і зосередити увагу на тому, чого ви прагнете у житті.
Близнюки
Близнюкам цього тижня потрібно більше звернути увагу на стосунки. Настав час проявляти максимальну доброзичливість та увагу до людей, які вас оточують. Адже це дозволить уникнути конфліктів та неприємних моментів у майбутньому, а також налагодити корисні контакти.
Рак
Ракам у новому весняному тижні найкраще буде зосередити увагу та енергію на тому, щоб відновити внутрішню рівновагу та набратись натхнення. Хоч вам захочеться проявити свій бунтівний характер задля правосуддя, але не у всіх ситуаціях це може не завдати вам шкоди. Тому зараз думайте лише про себе.
Лев
Хоч початок тижня для Левів і важко буде назвати дуже приємним, але вже з середи повернеться бажання творити, працювати та просто рухатись вперед. Можна дозволити собі приємний шопінг, але не варто забувати, що сума на вашій картці не безлімітна.
Діва
Дівам новий тиждень дасть шанс відпочити та розширити світогляд. Але для цього доведеться поступитись деякими зі своїх принципів. Не все можна контролювати, тому навчіться відпускати ситуацію. Більше уваги приділяйте собі, а тоді вирішуйте, чи інші варто вашої допомоги.
Терези
Терезам наприкінці березня варто уникати надмірної критики та суворого самоаналізу. Якщо ви прагнете висловити якусь негативну думку, то краще відкладіть її на інший час. Зараз період, коли добрі слова потрібні оточенню більше, аніж щось інше.
Скорпіон
Скорпіони вже настільки звикли до того, що кожен день нагадує попередній, що рівень енергії починає стрімко падати. Настав час внести у свої будні хоча б якесь різноманіття, адже від нудьги вам на думку спадають шалені ідеї, а стосунки з оточенням погіршуються.
Стрілець
Стрільці готові з головою поринути в нові ідеї та у роботу, але перед цим варто приділити увагу тому, що відбувається навколо. Наведіть лад вдома та в голові, щоб ніщо не відволікало вас у пориві натхнення.
Козеріг
Козерогам астрологи радять у новому березневому тижні зберігати незламний оптимізм. Саме світлі думки допоможуть розв'язати більшість проблем та не створити нові. Ігноруйте чужу критику, менше турбуйтесь через чужу думку і дивіться лише вперед.
Водолій
У Водоліїв стартує світла смуга у житті, тому заряджайтесь енергією та бережіть натхнення, адже вони вам знадобляться для втілення мрій у реальність. Цього тижня життя підкидатиме приємні можливості, якими варто скористатись.
Риби
Риби регулярно готові опустити руки, якщо щось йде не за планом. Звісно ж, реальність не часто збігається з мріями, але це можна змінити, якщо докласти зусиль. Згадайте, що приносить вам задоволення, хто приносить радість. Більше займайтесь приємними справами, спілкуйтесь з дорогими людьми.
Читайте також: Яким трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить у 2021
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
20:5022 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22Леся Нікітюк показала фігуру у сексуальному купальнику
-
19:49Білл Гейтс дав важливу пораду молоді
-
19:21У стилі Golf GTI: Volkswagen представив найспортивнішу версію фургона Transporter
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
18:18Гороскоп на 22 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:25Coca-Cola запустить підписку на напої в Японії
-
16:52Художниця продала цифровий будинок за 500 тисяч доларів
-
16:19Відео з котом, який вміє розважатись, стало хітом TikTok
-
15:51В Іспанії воротар врятував команду, забивши історичний гол на останній секунді: відео
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:50Арнольд Шварценеггер став найкращим кандидатом на роль захисника Землі від інопланетян
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:23Модель Лаіс Рібейро здивувала зухвалою зйомкою топлес (18+)
-
13:50Іспанська красуня розкрила деталі роботи моделлю, і все не так чудово
-
13:20Три поради, які додають впевненості у собі
-
12:55Названо поширену причину появу зайвої ваги
-
12:27Відео зі спортивною дівчиною і собакою підкорює Reddit
-
11:50Цим знакам Зодіаку найбільше поталанить наприкінці березня
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
10:54Сексуальна фея: Сара Андервуд захопила новими фото в бікіні
-
10:27Як покращити здоров'я: безплатний і простий спосіб
-
09:53Погода в Україні 21 березня: точний прогноз на неділю
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
- 20 березня
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
19:13Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна
-
17:00Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні
-
13:59Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті
-
11:25World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня
-
08:475 простих порад, які допоможуть вам схуднути без виснажливих дієт
- 18 березня
-
20:48Подаруй їй максимум задоволення: названо найулюбленішу для жінок секс-позу
-
17:30Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня
-
07:17Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин